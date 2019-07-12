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Все про:обстріл (5317) смерть (3429) Донбас (12472) артилерія (128)

 Мирний житель зазнав смертельного поранення внаслідок артилерійського обстрілу Чермалика, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли з артилерії житлові квартали Чермалика, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"11 липня близько 21:00 в населеному пункті Чермалик під час ворожого артилерійського обстрілу дістав поранення громадянин України 1970 року народження.
За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого цивільного громадянина. Він був доставлений санітарним транспортом у супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі від травм чоловік помер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі. ФОТО

Російські окупаційні війська вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту, наголосили в пресцентрі ОС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137095
 
 
 Топ коментарі
 
Шановний прес-центр ООС,
ви, будь ласка, передайте цю інформацію тій кобилі, яка є теж якоюсь там типу зе-прес-секретаркою ...
І покажіть тій тупій ідіотці, звідки летів снаряд, де впав і добре наголосіть, хто надавав допомогу цивільному громадянину.

Бо вона вилізе знову перед камери і патякатиме, що то ЗСУ вбили людину.
Дякую за увагу.

І дуже сподіваюся, що на друге звернення ГПУ щодо заяв тієї неукраїнської (щоб зносили комент) суки відповідь буде.
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Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8006 за зєбєню абідна, да?
це ще тільки початок. начувайтесь, зебуїни.
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Вчора хтось писав, що подібні зе-мантри розв*язують оркам руки.
Вони зумисне збільшують кількість обстрілів і беруть цю тлю на слабо - майже зацитувала комент.
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Надеюсь это не помешает переговорам с путей?
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неа, это выполнение плана Зе - "надо просто перестать стрелять в ответ"..
Из-за заигрывания ЗЕ с ПУ и НЕОБОСНОВАННОГО отвода ВСУ на Донбассе - сепары и оккупанты обнаглели и у нас за месяц уже более СОТНИ погибших и раненных... Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
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Вчора хтось писав, що подібні зе-мантри розв*язують оркам руки.
Вони зумисне збільшують кількість обстрілів і беруть цю тлю на слабо - майже зацитувала комент.
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от навіщо ви тлю так образили? Тля принаймні мурахам користь приносить.
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Так и есть, они дают возможность нарику выйти на переговоры с пуйлом - "для спасения жизней нарида, и остановки "Гражданской войны"".
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Шановний прес-центр ООС,
ви, будь ласка, передайте цю інформацію тій кобилі, яка є теж якоюсь там типу зе-прес-секретаркою ...
І покажіть тій тупій ідіотці, звідки летів снаряд, де впав і добре наголосіть, хто надавав допомогу цивільному громадянину.

Бо вона вилізе знову перед камери і патякатиме, що то ЗСУ вбили людину.
Дякую за увагу.

І дуже сподіваюся, що на друге звернення ГПУ щодо заяв тієї неукраїнської (щоб зносили комент) суки відповідь буде.
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В українській мові цього слова нема, то вплив московітів і совітів. Інше.
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це точно, це ще один доказ того, що рогаті кацапи завжди діяли підло, а їх посіпаки їм підгавкували як та кляча!!!! яку доречі треба до буцегарні відправити!!
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Еще одного рузьгоязычного убили рузьгие окупанты. Что кремлевские холуи, говорите война идет за рузький языг?
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ага.. реально "кремлевские холуи" заявляют:
Хомчак: Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе..(с)

 Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7870
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За последние только три дня росийскими войсками убито и ранено больше двух десятков людей. Почему не собирается ООН? Почему росийское посольство еще не горит синим пламенем? Почему делается вид как будто так и нужно при перемирии? Или боитесь сорвать переговоры с Ху*лом? Да нах. ваши переговоры кому нужны. Ничего хорошего с них не будет.
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так вазелин же сказал дебилам - "надо просто перестать стрелять в ответ".
А что Европа, когда 73% граждан Украины ПОДДЕРЖИВАЮТ такое перемирие и НЕ МЕШАЮТ вазелину в реализации "мирного плана"...

Тем более, что Мендель особо ПОДЧЕРКИВАЕТ, что именно "ВСУ ведут обстрелы мирных граждан на Донбассе", не какие-то там сепаратисты, и уж тем более - там "нет расейских военных. это - гражданская война"(с)беня..
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вы что наивный?🤡 просто исполняет роль ,написанную кремлядями
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А чого має збиратися ООН, коли ваше зе мовчить ?
У нього =всьо харашо= ... Он нижче людина зацитувала і блазня, і його начштабу.
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Хомчак: Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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як вважає членоликий зебуін (глава держави), після розведення військ з'явилася «крихка надія на початок завершення гарячої фази війни»
https://lenta.ru/news/2019/07/08/uslovie/
Мирный житель получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела Чермалыка, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5305
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Зря стали разрешать комментарии в темах о погибших
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за зєбєню абідна, да?
це ще тільки початок. начувайтесь, зебуїни.
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у зебилов кончились методички на отмазку "мирного плана: надо просто перестать стрелять в ответ"?
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А что, кто-то глумится над гибелью человека?
Тут вроде только зе!буинов возюкают по их же высказываниям.
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Может еще и данные засекретить, бо мурчащему лягушонку неуютно?
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нє іздєвайтєсь над бєдним єврєйскім мальчіком, аааааа!
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Кучмо -шакала и его зятька-мразину расстрелять ,за предательство и приказы не отвечать на убийства украинцев ,как животных на сафари
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А що в зоні обстрілів роблять мирні жителі, чому їх на 6-й рік війни не евакуювали?
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действительно. ни Донецк, ни Луганск не эвакуированы. да что там! даже в Мариуполе живут! вот их градами и накрывает иногда. а надо было эвакуироваться и тогда бы все были живы.
любому ясно, что "перемирие", "отвод войск" и "запрет на применение артиллерии и тяжелого вооружения" не для того поподписывали чтобы выполнять и что в смертях украинцев виноваты не оккупанты, не террористы и уж тем более не раша, а те, кто не успел/не смог эвакуироваться.

я правильно твою мысль понял?
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Пусть отсоединяются эти лднр, раз уж не хотят быть в составе Украины! Пора заканчивать войну, хватит смертей!!!
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кацапа, сепарів нічого, окрім кулі, не зупинить.
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Молодец, Павлуша! Про гражданский конфликт забыл упомянуть...
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большинство местных жителей там поддерживает ополчение, всех убить???
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Там греки в основном живут. Им пофиг и одни и другие.
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Придут к вам "человеки с ружьем", назовутся пафосными словами, и вы удивитесь, сколько окружающих вас людей будет их поддерживать...
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согласен, будут такие, но не БОЛЬШИНСТВО...
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Суки шакаладні і в цій темі знайшли собі їдло... при параші не стріляли?? Тоді ви ,глисти ******, протилежно інші висери писали
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Стреляли и при пете, но петя вел бизнес на крови, не помнишь разве? А вот почему сейчас стрелять начали интенсивно - это вопрос. Зе тоже ведет бизнес на крови?
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Хорошо, допустим перестанут интенсивно, а продолжат лениво. Что изменится? Уже четыре с половиной года как стабилизация линии фронта! Чисто окопная война. Разложение армии, в такой войне- неизбежно. Пока что спасала ротация войск... Я вполне допускаю, что она уже тоже не панацея и просто необходимо оживление картинки. Цинично? Возможно. Но, я не упомню в Военной Истории- подобного срока в окопах. Вы помните? Поделитесь данными.
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Всё шуточки. Так я вам и Столетнюю могу назвать. Я об окопной войне, если вы не догадались. О совершенно стабилизированной линии фронта... Помните, к чему, в итоге, привели менее 2-х лет окопов, в процессе Первой Мировой? К тотальному разложению войск трех Империй: Российской, Германии и Австро-Венгрии, со всеми вытекающими последствиями. Страшненькими последствиями.
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І що далі? Прєкраціць стрєляць? Чи самім застрелитися?
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Для империй "тюрем народов" процессы были вполне положительные - народы скинули оковы; Германия же устояла.
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Тут і йожику понятно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
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На вашу думку, 31 грудня 2019 року який саме генерал ЗСУ в якості в.о. Президента України буде поздоровляти "нарід" України з Новим Роком?
* Ген.-майор Кривонос
* Ген.-лейт. Забродський
* Ваші варіанти?
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Смерть ворогам!
Але якщо не згодяться, то Кровавого пастора.
Але це буде. Обов'язково.
Критична маса накопичується.
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Накопьічиваются только каловьіе массьі на Цензоре , с добавлением сои...
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шкода людину, сподіваюсь що скоро звідкись і по кремлю хтось да влупить так, як по Чермалику!!!! а там путін-***** буде шкандибати у лабутенах і... здохне воно!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМирний житель зазнав смертельного поранення внаслідок артилерійського обстрілу Чермалика, - пресцентр ОС
 
 
 
 
 
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