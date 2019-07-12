 Мирний житель зазнав смертельного поранення внаслідок артилерійського обстрілу Чермалика, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"11 липня близько 21:00 в населеному пункті Чермалик під час ворожого артилерійського обстрілу дістав поранення громадянин України 1970 року народження.
За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку", - йдеться в повідомленні.
Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого цивільного громадянина. Він був доставлений санітарним транспортом у супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі від травм чоловік помер.
Російські окупаційні війська вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту, наголосили в пресцентрі ОС.
Из-за заигрывания ЗЕ с ПУ и НЕОБОСНОВАННОГО отвода ВСУ на Донбассе - сепары и оккупанты обнаглели и у нас за месяц уже более СОТНИ погибших и раненных... Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
Вони зумисне збільшують кількість обстрілів і беруть цю тлю на слабо - майже зацитувала комент.
ви, будь ласка, передайте цю інформацію тій кобилі, яка є теж якоюсь там типу зе-прес-секретаркою ...
І покажіть тій тупій ідіотці, звідки летів снаряд, де впав і добре наголосіть, хто надавав допомогу цивільному громадянину.
Бо вона вилізе знову перед камери і патякатиме, що то ЗСУ вбили людину.
Дякую за увагу.
І дуже сподіваюся, що на друге звернення ГПУ щодо заяв тієї неукраїнської (щоб зносили комент) суки відповідь буде.
Хомчак: Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе..(с)
А что Европа, когда 73% граждан Украины ПОДДЕРЖИВАЮТ такое перемирие и НЕ МЕШАЮТ вазелину в реализации "мирного плана"...
Тем более, что Мендель особо ПОДЧЕРКИВАЕТ, что именно "ВСУ ведут обстрелы мирных граждан на Донбассе", не какие-то там сепаратисты, и уж тем более - там "нет расейских военных. это - гражданская война"(с)беня..
У нього =всьо харашо= ... Он нижче людина зацитувала і блазня, і його начштабу.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
https://lenta.ru/news/2019/07/08/uslovie/
це ще тільки початок. начувайтесь, зебуїни.
Тут вроде только зе!буинов возюкают по их же высказываниям.
любому ясно, что "перемирие", "отвод войск" и "запрет на применение артиллерии и тяжелого вооружения" не для того поподписывали чтобы выполнять и что в смертях украинцев виноваты не оккупанты, не террористы и уж тем более не раша, а те, кто не успел/не смог эвакуироваться.
я правильно твою мысль понял?
Жидокремлівська змова.
* Ген.-майор Кривонос
* Ген.-лейт. Забродський
* Ваші варіанти?
Але якщо не згодяться, то Кровавого пастора.
Але це буде. Обов'язково.
Критична маса накопичується.