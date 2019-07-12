 Навчання "Сі Бриз-2019": міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Очолив групу ракетний катер "Прилуки" ВМС ЗС України. До складу групи увійшли три катери від Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, два малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України "Аккерман" і "Вишгород", румунський ракетний корвет Lastunul та катер берегової охорони Грузії "Очамчелі".
У морі кораблі відпрацювали елементи тактичного маневрування, провели навчання з плавання у різних строях та ордерах, а також навчання з ведення бою зі швидкісними малорозмірними цілями.
Керували групою з ракетного катера "Прилуки" з використанням лише стандартизованих сигналів НАТО.
Крім цього, виконали завдання щодо конвоювання групи кораблів на переході морем. У визначеній точці катери зустріли середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та морський суховантажний транспорт "Горлівка", так би мовити, взяли їх під охорону та провели до безпечного, за легендою навчань, місця.
Окрім цього, кораблі та катери групи виконали вправи практичних артилерійських стрільб.
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На это смотреть без душевной боли было невозможно. И в качестве сравнения у меня есть пример семьи, которая смотрит исключительно парады российские - потому что сын в Москве учится.
Таким что парад военнопленных, что отмена блестящего парада в Киеве - как бальзам на душу.
Что хочется сказать. Армия - она величина постоянная.
То, что она у нас была забыта и разворована - это факт. То, что ее возродили - тоже факт.
Но она была, любая, недофинансированная, разграбленная, и потом одетая, обученная, сытая - как обязательная единица государства.
Она не принадлежит ни одному из президентов, и является достоянием скорее нации, государства, чем того, кто эти парады принимает (Порох, конечно, заслужил их принимать не словом, а делом, но тут речь о другом).
Почему с приходом Зеленского мы должны заглушать свою Армию?
Почему с началом эпохи ... (в общем, эпитетов много) из нашего информационного поля должна исчезнуть сначала крутая, новая, красивая, тренированная армия - а потом и война как таковая?
Парад - один из элементов правильной пропаганды, которым пользуются многие страны для цементирования национального сознания: - вот Армия.
Она у нас вот такая - заслуживающая гордости. Как флаг, как гимн, как история.
Я привела бы в пример Россию, которая успешно парадами пользуется для прививки патриотизма своему населению - но лучше Америку. Потому что там это наиболее чисто. Искренне. Без фрик-шоу.
Парад в Украине должен проводиться еще по одной причине. Слишком долгие годы у нас парады ассоциировались с днем победы, той самой - которая несколько иначе выглядела, имела другие причины и другие следствия. И отделить украинский парад от российского надо было очень давно.
Это символично - видеть своих, которые имеют высшую ценность для Украины и не смешиваются с "одним народом".
Тот самый "один народ" все наши парады, не похожие на их собственный "победоносный" - квалифицирует как неправильные. Дескать, это ярый национализм, "наша Украина" не такая, это бандеровцы навязали.
Я долгое время писала про Украину-победительницу, про дерзкую, сильную, смелую страну. Которая своим видом и поведением выводила из себя агрессора.
Но вот приходит чудо на пост президента - и мы готовы парад крутейших бойцов заменить на Потапа или Квартал на сценах наших городов в один из самых ВАЖНЫХ дней для нашей страны.
Давайте еще всей страной посмотрим Сватов по телевизору, а про войну и героев тихонько забудем, так что ли?
Давайте отделим Армию - от цирка. Цирк уедет - а Армия у нас останется. Она для нас на парад выходит. Не для Зеленского.
ЕЛЕНА КУДРЕНКО
Южное Региональное управление Морской охраны также выделило девять единиц - корабли BG57 "Николаев" и BG63 "Павел Державин", BG200 "Балаклава", пара катеров типа "Шмель", один катер типа "Гриф" и три - типа UMS-1000.
От ВМС США участвуют ракетный эсминец USS Carney DDG64 и транспортно-десантный корабль Yuma. От Грузии - катер Р23 "Очамчира", от Болгарии корвет "Бодри", от Румынии корвет Lastunul и корвет Contraamiral Eustaciu Sebastian.
Кроме того, для участия в "Си Бризе" пришла группа SNMG2, несущая постоянное боевое дежурство в Средиземном море. В составе группы флагман - канадский фрегат F330 Toronto, британский эсминец D37 Duncan, турецкий фрегат F241 Turgutreis и румынский F221 Regele Ferdinand.