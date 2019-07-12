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 Навчання "Сі Бриз-2019": міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби. ФОТОрепортаж

На навчаннях "Сі Бриз-2019" міжнародна корабельно-катерна група в складі восьми бойових одиниць здійснила перехід у заданий район, де провела тренування за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 01

Очолив групу ракетний катер "Прилуки" ВМС ЗС України. До складу групи увійшли три катери від Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, два малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України "Аккерман" і "Вишгород", румунський ракетний корвет Lastunul та катер берегової охорони Грузії "Очамчелі".

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 02
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 03

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Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 04

У морі кораблі відпрацювали елементи тактичного маневрування, провели навчання з плавання у різних строях та ордерах, а також навчання з ведення бою зі швидкісними малорозмірними цілями.

Керували групою з ракетного катера "Прилуки" з використанням лише стандартизованих сигналів НАТО.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 05
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 06

Читайте: Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 07

Крім цього, виконали завдання щодо конвоювання групи кораблів на переході морем. У визначеній точці катери зустріли середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та морський суховантажний транспорт "Горлівка", так би мовити, взяли їх під охорону та провели до безпечного, за легендою навчань, місця.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 08
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 09
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 10

Читайте: Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze

Окрім цього, кораблі та катери групи виконали вправи практичних артилерійських стрільб.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137094
 
   
 Топ коментарі
 
Одним из самых страшных зрелищ для меня был "парад" наших военнопленных в Донецке.

На это смотреть без душевной боли было невозможно. И в качестве сравнения у меня есть пример семьи, которая смотрит исключительно парады российские - потому что сын в Москве учится.

Таким что парад военнопленных, что отмена блестящего парада в Киеве - как бальзам на душу.

Что хочется сказать. Армия - она величина постоянная.

То, что она у нас была забыта и разворована - это факт. То, что ее возродили - тоже факт.

Но она была, любая, недофинансированная, разграбленная, и потом одетая, обученная, сытая - как обязательная единица государства.

Она не принадлежит ни одному из президентов, и является достоянием скорее нации, государства, чем того, кто эти парады принимает (Порох, конечно, заслужил их принимать не словом, а делом, но тут речь о другом).

Почему с приходом Зеленского мы должны заглушать свою Армию?

Почему с началом эпохи ... (в общем, эпитетов много) из нашего информационного поля должна исчезнуть сначала крутая, новая, красивая, тренированная армия - а потом и война как таковая?

Парад - один из элементов правильной пропаганды, которым пользуются многие страны для цементирования национального сознания: - вот Армия.

Она у нас вот такая - заслуживающая гордости. Как флаг, как гимн, как история.

Я привела бы в пример Россию, которая успешно парадами пользуется для прививки патриотизма своему населению - но лучше Америку. Потому что там это наиболее чисто. Искренне. Без фрик-шоу.

Парад в Украине должен проводиться еще по одной причине. Слишком долгие годы у нас парады ассоциировались с днем победы, той самой - которая несколько иначе выглядела, имела другие причины и другие следствия. И отделить украинский парад от российского надо было очень давно.

Это символично - видеть своих, которые имеют высшую ценность для Украины и не смешиваются с "одним народом".

Тот самый "один народ" все наши парады, не похожие на их собственный "победоносный" - квалифицирует как неправильные. Дескать, это ярый национализм, "наша Украина" не такая, это бандеровцы навязали.

Я долгое время писала про Украину-победительницу, про дерзкую, сильную, смелую страну. Которая своим видом и поведением выводила из себя агрессора.

Но вот приходит чудо на пост президента - и мы готовы парад крутейших бойцов заменить на Потапа или Квартал на сценах наших городов в один из самых ВАЖНЫХ дней для нашей страны.

Давайте еще всей страной посмотрим Сватов по телевизору, а про войну и героев тихонько забудем, так что ли?

Давайте отделим Армию - от цирка. Цирк уедет - а Армия у нас останется. Она для нас на парад выходит. Не для Зеленского.

ЕЛЕНА КУДРЕНКО
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Всего в морском компоненте учений принимает участие 28 кораблей и судов обеспечения. От ВМСУ участвуют девять единиц - фрегат U130 "Гетман Сагайдачный", средний десантный корабль L401 "Юрий Олефиренко", транспорт А753 "Горловка", судно управления А811 "Балта", медицинское судно А782 "Сокаль", катер P170 "Скадовск", водолазный бот А700 "Нетишин", МБАКи Р174 "Аккерман" и Р179 "Вышгород".
Южное Региональное управление Морской охраны также выделило девять единиц - корабли BG57 "Николаев" и BG63 "Павел Державин", BG200 "Балаклава", пара катеров типа "Шмель", один катер типа "Гриф" и три - типа UMS-1000.
От ВМС США участвуют ракетный эсминец USS Carney DDG64 и транспортно-десантный корабль Yuma. От Грузии - катер Р23 "Очамчира", от Болгарии корвет "Бодри", от Румынии корвет Lastunul и корвет Contraamiral Eustaciu Sebastian.
Кроме того, для участия в "Си Бризе" пришла группа SNMG2, несущая постоянное боевое дежурство в Средиземном море. В составе группы флагман - канадский фрегат F330 Toronto, британский эсминец D37 Duncan, турецкий фрегат F241 Turgutreis и румынский F221 Regele Ferdinand.
Учения "Си Бриз-2019": международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы - Цензор.НЕТ 6351
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А що тут розуміти, Гетьман Сагайдачний не очолив конвой, тобто знову щось зламалось або не доробили, а він тільки но вийшов з дворічного ремонту! Знову самий бойовий корабель ВМСУ це ракетний катер Прилуки, з якого ідіоти зняли ракетні контейнери і автоматику для запуску ракет! Можна було купити ракети ще в 2014 році і мати на озброєнні повноцінну бойову одиницю для боротьби з кораблями російських терористів, але агент путіна - порошенко наказав демонтувати з Прилук все ракетне озброєння, чим зробив ракетний катер Прилуки абсолютно беззубим проти російських кораблів! Дивишся на все це і хочеться волати від злості і приходить тільки одне слово на ум - кідараси! порошенко знищував ВМСУ, в жовтні 2014 року припинив фінансування добудови корветів проекту 58250 і направив гроші на свій завод - робити безглузді катери Гюрза-М! Скотина і тварь! Ми б за 5 років вже мали новий корвет у складі ВМСУ, а може і два-три! Корвети проекту 58250 почав розробляти і будувати міністр оборони Гриценко! Якби в нас були ці корвети, путін не зміг би захопити Крим і війни на Донбасі просто не було б!
Ракурс. Чому завмер проект 58250
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До речі ремонт Гетьмана Сагайдачного теж віддали заводу порошенка і той два роки!!!! під час війни робив вигляд що ремонтував фрегат! А за цей час не було кому прикрити наші катери в Керченській протоці, куди їх послав все той самий порошенко! Діяння порошенка це суцільна диверсія та злочин проти України, української мови, віри та армії!
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Треба було конвоювати в Одесу той борт, який заважав навчанням... Можна би і в Одесу, можна в Костанцу, чи Варну, чи в інший порт - там, де є НАТОвська база ВМС...
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Одним из самых страшных зрелищ для меня был "парад" наших военнопленных в Донецке.

На это смотреть без душевной боли было невозможно. И в качестве сравнения у меня есть пример семьи, которая смотрит исключительно парады российские - потому что сын в Москве учится.

Таким что парад военнопленных, что отмена блестящего парада в Киеве - как бальзам на душу.

Что хочется сказать. Армия - она величина постоянная.

То, что она у нас была забыта и разворована - это факт. То, что ее возродили - тоже факт.

Но она была, любая, недофинансированная, разграбленная, и потом одетая, обученная, сытая - как обязательная единица государства.

Она не принадлежит ни одному из президентов, и является достоянием скорее нации, государства, чем того, кто эти парады принимает (Порох, конечно, заслужил их принимать не словом, а делом, но тут речь о другом).

Почему с приходом Зеленского мы должны заглушать свою Армию?

Почему с началом эпохи ... (в общем, эпитетов много) из нашего информационного поля должна исчезнуть сначала крутая, новая, красивая, тренированная армия - а потом и война как таковая?

Парад - один из элементов правильной пропаганды, которым пользуются многие страны для цементирования национального сознания: - вот Армия.

Она у нас вот такая - заслуживающая гордости. Как флаг, как гимн, как история.

Я привела бы в пример Россию, которая успешно парадами пользуется для прививки патриотизма своему населению - но лучше Америку. Потому что там это наиболее чисто. Искренне. Без фрик-шоу.

Парад в Украине должен проводиться еще по одной причине. Слишком долгие годы у нас парады ассоциировались с днем победы, той самой - которая несколько иначе выглядела, имела другие причины и другие следствия. И отделить украинский парад от российского надо было очень давно.

Это символично - видеть своих, которые имеют высшую ценность для Украины и не смешиваются с "одним народом".

Тот самый "один народ" все наши парады, не похожие на их собственный "победоносный" - квалифицирует как неправильные. Дескать, это ярый национализм, "наша Украина" не такая, это бандеровцы навязали.

Я долгое время писала про Украину-победительницу, про дерзкую, сильную, смелую страну. Которая своим видом и поведением выводила из себя агрессора.

Но вот приходит чудо на пост президента - и мы готовы парад крутейших бойцов заменить на Потапа или Квартал на сценах наших городов в один из самых ВАЖНЫХ дней для нашей страны.

Давайте еще всей страной посмотрим Сватов по телевизору, а про войну и героев тихонько забудем, так что ли?

Давайте отделим Армию - от цирка. Цирк уедет - а Армия у нас останется. Она для нас на парад выходит. Не для Зеленского.

ЕЛЕНА КУДРЕНКО
 показати весь коментар
 
 
Всего в морском компоненте учений принимает участие 28 кораблей и судов обеспечения. От ВМСУ участвуют девять единиц - фрегат U130 "Гетман Сагайдачный", средний десантный корабль L401 "Юрий Олефиренко", транспорт А753 "Горловка", судно управления А811 "Балта", медицинское судно А782 "Сокаль", катер P170 "Скадовск", водолазный бот А700 "Нетишин", МБАКи Р174 "Аккерман" и Р179 "Вышгород".
Южное Региональное управление Морской охраны также выделило девять единиц - корабли BG57 "Николаев" и BG63 "Павел Державин", BG200 "Балаклава", пара катеров типа "Шмель", один катер типа "Гриф" и три - типа UMS-1000.
От ВМС США участвуют ракетный эсминец USS Carney DDG64 и транспортно-десантный корабль Yuma. От Грузии - катер Р23 "Очамчира", от Болгарии корвет "Бодри", от Румынии корвет Lastunul и корвет Contraamiral Eustaciu Sebastian.
Кроме того, для участия в "Си Бризе" пришла группа SNMG2, несущая постоянное боевое дежурство в Средиземном море. В составе группы флагман - канадский фрегат F330 Toronto, британский эсминец D37 Duncan, турецкий фрегат F241 Turgutreis и румынский F221 Regele Ferdinand.
Учения "Си Бриз-2019": международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы - Цензор.НЕТ 6351
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Солидная у тебя методичка.
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Сагайдачный на маневрах, а вот кузю вашего уже на металлолом пилят
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Вот она мрия -- весьмирснами! Дождались...
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Весь мир против неадекватной московской федерации.
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не смешите ***** искандеры, у ***** нефть, газ, лес, а атомное оружие которое он унаследовал от СССР. все Европа за его энергоресурсы будет сасать так же как и сосет.
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажНавчання "Сі Бриз-2019": міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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