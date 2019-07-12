 В Об'єднаних силах із 12 липня розпочинає роботу цілодобовий Call-центр

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Основними завданнями Call-центру ОКП ОС є забезпечення автоматизованого прийому та розгляду звернень заявників з питань, що належать до компетенції Командування Об’єднаних сил, підпорядкованих органів військового управління та військових частин (підрозділів).

Також, інформування та консультування заявників під час телефонних звернень щодо чинних законів та інших нормативно-правових актів, можливих шляхів вирішення проблемних питань по суті звернень та здійснення зворотного зв’язку із заявниками щодо порядку (стану) вирішення".

Звернутися до Call-центру ОКП ОС можна за телефонами:

(0800) 50-04-10,

(044) 454-44-99,

(097) 988-90-40,

(095) 127-58-52,

а також за допомогою електронної пошти: callcenter-os@ukr.net