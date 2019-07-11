 Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала співробітниця Інституту нацпам'яті Леся Бондарук.
Вона зазначила: "Сьогодні лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії!!! Він перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який здобув вищу освіту!
Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамою Євгенія Кінах боролися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освіти Сергію Квіту та його заступнику Павлу Полянському, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту. Усі ці 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів. Вони могли прогуляти, недовчити... А Богдан так любить історію, що він не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей. У його успіхах велика допомога Мами - Євгенії Кінах, яка була незмінним асистентом свого любимого студента.
Щиро дякую деканові історичного факультету СНУ Анатолію Георгієвичу Швабу і викладачам! Ви чудові професіонали, бо добре навчали і були вимогливими та справедливими.
А ще дякую багатьом журналістам, які часто писали і знімали сюжети про Богдана. Його приклад - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються.
Я щаслива сьогодні, що причетна до історії освіти Богдана Кравчука. Сподіваюся і молю Бога, що у нашому суспільстві знайдеться для нього робота за фахом, і він зможе самостійно заробляти на прожиття".
Успіхів та всього найкращого в житті!
Однако парню всё время будет нужна особая помощь, коррекция, наблюдение и патронаж. Конечно же, самое важное - подобрать и интеллигентный коллектив, который примет его со всем сердцем, и работу, которую он хотел бы выполнять, и самое главное - мог выполнять. Вероятнее всего, лучшая роль для него - роль ведомого в паре с ведущим. Архивы, музеи, турбизнес и краеведение, социальная работа, совместные лекции и т.д. Всё это надо перепробовать, внимательно каждый раз оценивая его успехи и возможности, амбиции и эмоции, ну и пользу как ему самому, так и делу.
Короче говоря, добрые и самоотверженные люди помогли ему сделать серьёзный и успешный шаг во взрослую жизнь. Надо надеяться, что они помогут ему идти дальше.
В Украине ребёнок с синдромом Дауна рождается 1 раз на 700-1000 рождений. Это означает, что из миллиона родившихся младенцев синдром Дауна будет у более чем 1000 человек.
Маме мои искренние восхищения.
Гарної долі.
А пацан молодец. Только, по-моему, они долго не живут.