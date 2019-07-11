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Все про:Луцьк (159) вища освіта (36) даун (5)

 Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії. ФОТО

Богдан Кравчук - перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який провчився в університеті і здобув вищу освіту. 11 липня він отримав диплом бакалавра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала співробітниця Інституту нацпам'яті Леся Бондарук.

Вона зазначила: "Сьогодні лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії!!! Він перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який здобув вищу освіту!

Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамою Євгенія Кінах боролися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освіти Сергію Квіту та його заступнику Павлу Полянському, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту. Усі ці 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів. Вони могли прогуляти, недовчити... А Богдан так любить історію, що він не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей. У його успіхах велика допомога Мами - Євгенії Кінах, яка була незмінним асистентом свого любимого студента.

Щиро дякую деканові історичного факультету СНУ Анатолію Георгієвичу Швабу і викладачам! Ви чудові професіонали, бо добре навчали і були вимогливими та справедливими.

А ще дякую багатьом журналістам, які часто писали і знімали сюжети про Богдана. Його приклад - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються.
Я щаслива сьогодні, що причетна до історії освіти Богдана Кравчука. Сподіваюся і молю Бога, що у нашому суспільстві знайдеться для нього робота за фахом, і він зможе самостійно заробляти на прожиття".

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Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137092
 
   
 Топ коментарі
 
Щиро вітаємо !
Успіхів та всього найкращого в житті!
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Хотелось бы, чтобы дипломом все не кончилось. Чтобы была ещё и работа.

Маме мои искренние восхищения.
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Щиро вітаємо !
Успіхів та всього найкращого в житті!
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брехня,не первый...первый офисом зюзи кэруйе...
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Тот парень с синдромом Дауна по образованию юрист...
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Там - ціла команда ... з різними диплЬОмами ... бери, який хоч ...
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Я бы скорее за этого Человека проголосовал, чем за внешне (почти) здорового Зебила. Первый в Украине парень с синдромом Дауна Богдан Кравчук получил высшее образование и стал бакалавром истории - Цензор.НЕТ 4062
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У него другая болезнь - добровольная.
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Надеюсь, переводить не надо? Если в Украине многие "ослепли", то в Европе пока нет.
Перший в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 3745
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Хотя бы тут не срать можете? Или на зарплате?
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Поискал и посмотрел видео с этим парнем. Там действительно трисомия 21 хромосомы, но вероятнее всего, мозаичная, когда в организме есть и неизменённые клетки. Это достаточно уникально. В данном случае развитие и социальная адаптация более успешны.
Однако парню всё время будет нужна особая помощь, коррекция, наблюдение и патронаж. Конечно же, самое важное - подобрать и интеллигентный коллектив, который примет его со всем сердцем, и работу, которую он хотел бы выполнять, и самое главное - мог выполнять. Вероятнее всего, лучшая роль для него - роль ведомого в паре с ведущим. Архивы, музеи, турбизнес и краеведение, социальная работа, совместные лекции и т.д. Всё это надо перепробовать, внимательно каждый раз оценивая его успехи и возможности, амбиции и эмоции, ну и пользу как ему самому, так и делу.
Короче говоря, добрые и самоотверженные люди помогли ему сделать серьёзный и успешный шаг во взрослую жизнь. Надо надеяться, что они помогут ему идти дальше.
В Украине ребёнок с синдромом Дауна рождается 1 раз на 700-1000 рождений. Это означает, что из миллиона родившихся младенцев синдром Дауна будет у более чем 1000 человек.
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Хотелось бы, чтобы дипломом все не кончилось. Чтобы была ещё и работа.

Маме мои искренние восхищения.
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Молодец! А первьій - главньій в Украине даун с синдромом парня бегает по закарпатью и вьіпрашивает звездюлей
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Точніше шарійці з червоними пищиками.
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А мне говорили, шо он на купол ВР поперся...
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Украина страна возможностей и чудес. В ней президентом может стать клоун а президент клоуном Перший в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 5189
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ты прав: если вазелина сразу не люстрируют на каштане - оно имеет шанс продолжить карьеру клоуна в Ростове Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 6038
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Пока щас клоун Парашенко. Такие концерты выдает на площадях и в клубах, что еле живой ноги уносит со своих выступлений.
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Так він же ж за гратами з 21го тоавня, нє? Чи мтодички поміняли Зелебеням 😂
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Причому в одному обличчі - маленьке зелененьке але не жабко 😂
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Порохоботы, берите пример с человека...хотя вам до него как до Киева рачки!
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ну да, парень ведь с синдромом дауна, а не синдромом зебила.. Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії - Цензор.НЕТ 7625
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Синдром Дауна не является редкой патологией - в среднем наблюдается один случай на 700 родов; в данный момент благодаря пренатальной диагностике частота рождения детей с синдромом Дауна уменьшилась до 1 к 1100, так как узнавшие о заболевании плода прибегают к абортам. У обоих полов аномалия встречается с одинаковой частотой.
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С 1989 до 2006 года доля женщин, решивших прервать беременность после пренатальной диагностики синдрома Дауна, оставалась постоянной на уровне около 92%. Некоторые врачи и специалисты по этике обеспокоены этическими последствиями этого.
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Зелюки!!! Даже для вас еще не все потеряно.

А пацан молодец. Только, по-моему, они долго не живут.
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лучше чтобы ты и подобные тебе долго не жили, порохнявая скотина
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії. ФОТО
 
 
 
 
 
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