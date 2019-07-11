 Заступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі президента України.
Пристайко представлятиме українську сторону на цій зустрічі.
Раніше прес-служба уряду ФРН повідомила, що ця зустріч відбудеться 12 липня в Парижі.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив "Інтерфаксу", що з російської сторони у зустрічі візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.
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а это правда , что порох- ВОЛЬЦМАН...
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А зеленейсский--НЕМЕЦ,,, ?
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И зенелейсский---СЛУГА НАРОДА ????
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у "слуги народу" - Данилюка за червень з/п у розмірі 92 320 грн.
Теперь понятно про каких "учителей" с зп в 4000 баксов трендел вазелин..
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былатрансляцыя ..
И на каком канал ЕЕ
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Там где распинаюи МАЛЬЧИКОВ в СЛАВЯНСКЕ ??
Нову технологію 3D-друку розробила і випустила українська компанія Червона хвиля.
Українська компанія розробила технологію, яка дозволяє друкувати на принтері титанові деталі для аерокосмічної галузі, передає Ліга.Tech.
Британський інститут зварювання придбав українську систему 3D-друку XBeam. Продукт наших розробників будуть використовувати в аерокосмічній галузі Британії. Головні переваги XBeam - економія значної частини ресурсів при виготовленні деталей і екологічна безпека при виробництві. »
Не так все просто...
Что сумеет сделать ... или что сможет продать?(((
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Особенно- кто голосовал за зе....КОГ.....
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НАПИШИТЕ --- В чем он ЛУЧШЕ ...............................??
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но после 2020г
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После выборов--КОГДА ПУТИН в ВС- будет иметь БОЛЬШЕНСТВО,,
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