 Заступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі президента України.

Пристайко представлятиме українську сторону на цій зустрічі.

Раніше прес-служба уряду ФРН повідомила, що ця зустріч відбудеться 12 липня в Парижі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив "Інтерфаксу", що з російської сторони у зустрічі візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.

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