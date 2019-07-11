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 Політика України
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 Заступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня

Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко візьме участь у зустрічі зовнішньополітичних радників глав держав і урядів країн "нормандського формату" (Росія, Франція, Німеччина, Україна), яка відбудеться 12 липня в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі президента України.

Пристайко представлятиме українську сторону на цій зустрічі.

Раніше прес-служба уряду ФРН повідомила, що ця зустріч відбудеться 12 липня в Парижі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив "Інтерфаксу", що з російської сторони у зустрічі візьме участь помічник президента РФ Владислав Сурков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137089
 
 
 Топ коментарі
 
конец эпохи зубожиння для вазелиновых друзей... у "барыги" Турчинова - 18 000 грн..
у "слуги народу" - Данилюка за червень з/п у розмірі 92 320 грн.
Теперь понятно про каких "учителей" с зп в 4000 баксов трендел вазелин..

Заступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня - Цензор.НЕТ 5106
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Нужно еще жен и сосок включить в делегацию а то как-то не по-европейски...
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Ребята..

.
а это правда , что порох- ВОЛЬЦМАН...
.
А зеленейсский--НЕМЕЦ,,, ?
.
.
И зенелейсский---СЛУГА НАРОДА ????
.
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конец эпохи зубожиння для вазелиновых друзей... у "барыги" Турчинова - 18 000 грн..
у "слуги народу" - Данилюка за червень з/п у розмірі 92 320 грн.
Теперь понятно про каких "учителей" с зп в 4000 баксов трендел вазелин..

Заступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня - Цензор.НЕТ 5106
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вас дажэ меньше - тех кто кричал ---РАСПНИ !
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А шо, Порошенко вместо Иисуса распяли? А говорите, что не секта
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А когда распьяли ?7
.
былатрансляцыя ..
И на каком канал ЕЕ
.
Там где распинаюи МАЛЬЧИКОВ в СЛАВЯНСКЕ ??
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«XBeam: Українську розробку використовуватимуть в аерокосмічній галузі Британії
Нову технологію 3D-друку розробила і випустила українська компанія Червона хвиля.

Українська компанія розробила технологію, яка дозволяє друкувати на принтері титанові деталі для аерокосмічної галузі, передає Ліга.Tech.
Британський інститут зварювання придбав українську систему 3D-друку XBeam. Продукт наших розробників будуть використовувати в аерокосмічній галузі Британії. Головні переваги XBeam - економія значної частини ресурсів при виготовленні деталей і екологічна безпека при виробництві. »
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"Красная Волна" - российское предприятие , киевская "Ч.Хвьіля" ее "дочка".
Не так все просто...
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Цыплят по осени считают
Что сумеет сделать ... или что сможет продать?(((
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Ребята ..
.
Особенно- кто голосовал за зе....КОГ.....
.
НАПИШИТЕ --- В чем он ЛУЧШЕ ...............................??
.

.
но после 2020г
.
После выборов--КОГДА ПУТИН в ВС- будет иметь БОЛЬШЕНСТВО,,
,

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня
 
 
 
 
 
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