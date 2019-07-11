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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:моряки (646) полон (623) Чорновол Тетяна (87) Сенцов (740) полонені (399)

 Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова

Кандидат у народні депутати зі списку партії "Європейська солідарність" Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу Еспресо звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом обміняти її на військовополонених українських моряків і Олега Сенцова. Так Чорновол відповіла на ідею Зеленського поміняти колишніх політиків на військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол заявила каналу еспресо ТВ, опублікувавши свій виступ у Фейсбуці.

"Якщо ти говориш, що треба поміняти полонених - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він уже достатньо відсидів і я готова зайняти його місце. Роби щось", - заявила вона.

"Проти мене навіть фейкова справа в "Рашці" є", - додала депутат.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення полонених зривається через розбіжності в списках сторін, - Зеленський

Раніше президент Зеленський у своєму виступі висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених. Слід нагадати, президент заявив, що хоче люстрації всіх, хто керував країною з 2014 року.

Як відомо, Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі президента України, ключовим питанням було звільнення полонених моряків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137088
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы поменял Зеленского на Куклачёва - очень сильно кошек люблю. Чорновол предложила Зеленскому обменять ее на моряков и Сенцова - Цензор.НЕТ 6880
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"За меня много дадут..." Якраз-то за півбожевільну пані Тетяну не віддадуть нікого, бо у сепарів та кацапів своїх "торкнутих" вистачає...
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Чорновол можно и просто так отдать, но не думаю, что возьмут...
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Это потому, что Зеленского в сериале играл очень умный Голобородько.
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Не Танька, тьі наша гордость, а вот Пашинского с минометами в заднице самое оно.
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класная идея, можно обменять не только на неё, добавить туда Чупакабру, Герщенок обоих, Логопеда, Муженко и Петиного охранника...Петю не отдадим, ему ещё на суде за мародерство отвечать!
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Кому эта черноволиха нужна,кроме ее профильного доктора психиатра..
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черноротая высокого мнения о себе....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова
 
 
 
 
 
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