 Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол заявила каналу еспресо ТВ, опублікувавши свій виступ у Фейсбуці.

"Якщо ти говориш, що треба поміняти полонених - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він уже достатньо відсидів і я готова зайняти його місце. Роби щось", - заявила вона.

"Проти мене навіть фейкова справа в "Рашці" є", - додала депутат.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення полонених зривається через розбіжності в списках сторін, - Зеленський

Раніше президент Зеленський у своєму виступі висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених. Слід нагадати, президент заявив, що хоче люстрації всіх, хто керував країною з 2014 року.

Як відомо, Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі президента України, ключовим питанням було звільнення полонених моряків.