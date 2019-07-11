 46 кримських татар, затриманих на акції протесту в Москві, відпустили після складання адмінпротоколів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АTR.
На всіх затриманих активістів склали адмінпротоколи за частиною 5 статті 20.2 КоАП РФ (порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), яка передбачає штраф або громадські роботи. За попередньою інформацією, "судові засідання" з розгляду цих "справ" відбудуться 29 липня в Криму.
Нагадаємо, російські силовики 11 липня біля будівлі Верховного суду РФ в Москві затримали 46 кримських татар. Їх відвезли в ВВС району Басманний і ВВС Міщанського району. Кримські татари приїхали в Москву, щоб підтримати своїх співвітчизників, фігурантів "справи про так званий тероризм" на суді з розгляду апеляції на вирок.
Генпрокуратура Росії визнала небажаною діяльність міжнародної неурядової організації "Світовий конгрес українців" (Ukrainian World Congress).
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Встановлено, що діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Дані про прийняте рішення Генпрокуратура направила до Мін'юсту Росії, щоб це відомство могло внести організацію до відповідного переліку.