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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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Все про:ЦВК (697) подвійне громадянство (27) Слуга народу (109) Куницький Олександр (1)

 ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Олександра Куницького, який балотувався від партії "Слуга народу" в Харкові по округу №169.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

У ЦВК надійшла скарга кандидата в народні депутати України в ОВО №169 Петриченка А.В., в якій він просив встановити порушення кандидатом у народні депутати в цьому ж окрузі Куницьким А.А. вимог виборчого закону і скасувати його реєстрацію у зв'язку з припиненням громадянства України.

За інформацією ЦВК, наданою Держприкордонслужбою, впродовж останніх п'яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 по 5 грудня 2015 року).

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Доводи Куницького щодо його тривалої відсутності в 2015 році на території України у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях, що стосуються виконання редакційних завдань ІП "1+1 ПРОДАКШН" і його громадської діяльності, ЦВК не взято до уваги, оскільки доказів на підтвердження трудових відносин кандидатом у нардепи надано не було.

"Таким чином, Куницьким А.А. не дотримано вимог Конституції України та закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У підсумку ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Куницького в ОВО №169 в Харкові.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137085
 
   
 Топ коментарі
 
Грановский, сволочь, подкинул израильский паспорт - паскуда. ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля - Цензор.НЕТ 5321
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Пам'ятаєте, що таке зсув "вікна Овертона"? Це коли суспільство потроху привчають вважати щось категорично неприйнятне спершу "радикальним, але є і така точка зору", потім "екстравагантним, але чом би й ні", потім "одним із можливих варіантів", ну і зрештою "новою нормою".
Після нещодавнього стихійного електорального бунту всі компроміси, консенсуси, домовленості та "установки за замовчанням", що склались у попередні 5 років, розлетілись у хлам. По всьому фасаду нашого недобудованого спільного дому відкрились незчисленні вікна, віконця та кватирки Овертона, і з них потягнуло холодними вітрами із-за порєбріка.
Нас раз по раз заводять у одну й ту саму доволі просту схему, і ми щоразу радісно на це ведемось і граємо відведену нам роль. І в підсумку раз по раз те, що було неможливим ще вчора, стає новою "нормою".
Портнов повертається в Україну, погрожуючи помстою нам з вами. Йому запопадливо дають посаду професора. Студенти бунтують, контракт розривають - ми щасливі, наш протест дав результат, реванш відступив. Але. Ми так радіємо, що Портнов не стоятиме на професорській кафедрі, що вже і забули: ще недавно він боявся стояти на українській землі. Тепер те, що він дихає з нами одним повітрям та зухвало ходить поруч з нами, стало новою "нормою", ми ж тішимось видимістю перемоги - "в професори не пустили".
Медвечук скупив три телеканали, які разом охоплюють більше половини всієї телеаудиторії країни, тобто більшість українців тепер щодня отримують порцію кремлівської пропаганди. Ми ж зірвали телеміст із Москвою, тішимось цією нашою "перемогою" - і на цьому фоні сам факт захоплення Росією через Медвечука більшості нашого медіапростору якось забувається. Це ж не так яскраво як телеміст, це ж "всього лише" щоденна обробка мізків десятків мільйонів українців пропагандою агресора. Це ще одна наша нова "норма".
Ми змусили ЦВК скасувати реєстрацію кількох особливо одіозних втікачів із команди Овоча - і на цьому фоні успішна реєстрація цілих двох партій, які стоять на позиції знищення України та відверто працюють на РФ, одна з яких з гарантією проходить до Ради, стала нашою "нормою".
Вікна Овертона зсуваються щодня, рівно настільки, наскільки ми даємо їм зсунутись. А ми даємо. Ми програли бій за проспект Григоренка у Харкові, апелюємо рішення суду щодо проспектів Бандери та Шухевича у Києві - і навіть не помітили, що сама необхідність відстоювати ці імена у суді - це нова "норма", яку вчора неможливо було уявити.
Чи можливо, що вікна Овертона так зсунуться, що протягами з них видує всі досягнення останніх років, оплачені тисячами життів? На жаль, цілком можливо. Вже нема нічого, захищеного та незаперечного "по замовчанню", просування нової московської "норми" відбувається шаленими темпами та по всіх напрямках. Кінцева мета відома - повне зрівняння норми нашого суспільства із тим, що вважають нормальним у Мордорі. І ця мета цілком досяжна у досить короткій часовій перспективі.
Єдиний наш шанс - перейти від оборони до наступу, від ситуаційного реагування до активних дій на випередження. Не ми розхитали "віконні рами" і зробили можливим зсуви вікон Овертона у всіх можливих напрямках. Але як це вже сталось, ми маємо самі почати зсувати рамки нормального.
Що, "суди Лінча" поза межею норми? Телестудії вартістю мільйони доларів, які згорають від "коктейля" за кілька гривень, це щось неможливе і за межею допустимого? Добровольчі батальйони не лише на фронті, але по всій країні - це страшний сон, який не можна уявити в реальності? "Київська хунта" - кліше московської пропаганди, а в реальній Україні все винятково демократичненько та процедурненько? Все так, тільки це було раніше, поки діяли всі ті компроміси, консенсуси та домовленості, які тепер розлетілися в друзки.
Вікна Овертона відкриті, з них дме вітрами радикальних змін. Відбувається встановлення нової суспільної норми, і побачимо чия візьме.
Євген Дикий
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Суд освободил от ответственности жителя Тетиева, назвавшего мэра этого города "гандоном". Житель заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи".

ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля - Цензор.НЕТ 4830
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Два еврея подряд у власти , а свояка сняли для рекламы ?
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ЕВРЕИ "виновны ".. Как и Другие гонимые НАРОДы ( Чечны Цыгане . кр-татары и и т д )----СПЛОЧЕННЫЕ...
. но у евтеев есть другой менталитет..
.
Основан на Разуме и холоднокровие и комерции, а не традицыях и одижэнности.
.

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да
но к сожалению, все не так просто, чем "2 подряд у власти" (с)

- сначала один сказал- "дефолт не вреден" (с)
- другой героически решил эту проблему- и похвастался в ФБ- "спас страну от дефолта" (с)
- потом один сказал -"гражданская война" (с)
- другой героически ответил "кацапия агрессор" (с), и все подумали - "патриот"
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більш того, після розмови з *уйлом, сцикло запропонувало люструвати тих, хто посилав *уйла п'ять років на йух...
(вибачте пані Богомолець)
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а кто сказал "гражданская война"? пруф есть?
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ааа... так конфликт.. а мне тут порохобот доказывал, что говорилось "гражданская война"..
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Порошенковский ЦИК помогает главным петиным подельникам - Грановскому и Кононенко.
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Надо чтобы и Грановского не спасли. Смотрящий за судами.
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На всех сайтах: "ЦИК сняла с регистрации кандидата от "Слуги народа" Куницкого, где баллотируется экс-соратник Порошенко Грановский".
И только на ЦН вторая части предложения заменена на: "имеющего гражданство Израиля". ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю - Цензор.НЕТ 2719
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Очень плохо, когда новости используют как пропаганду. Это нарушает и право граждан на информацию, и бьет по свободе СМИ.
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И при том не жившего последние 5 лет в Украине, как требует закон..
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Это можно в статье указать. А в заголовке - главное: округ реально зачищается под Грановского.
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а шо - зебілам закони України вже по #еру, зебуїне?
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А що йому треба було дозволити в порушення закону балотуватися тільки через те, що його суперник Грановський? В Зе-команді не знали про ізраїльський паспорт? Не могли когось нормального висунути проти Грановського?
Чи може це просто банальний договорняк Грановського із Зе-командою і округ для нього зачистили, висунувши такого кандидата, якого 100% зняла б ЦВК???
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Забагато припущень. Приєднуватись до усіх цих фантазій бажання немає. Достатньо було б опублікувати копії документів, що підтверджують перебування людини за межами країни дозволений законом час, а не викладати це у заголовку статті, як доведений факт.
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і тому зебуїнам мають бути по #еру закони України?
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Вы считаете, что давать почти 2 млн взятки членам ЦИК за снятие Куницкого, это торжество права?
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Я правильно понимаю, что ты в упор не видишь то, что Куницкий именно по закону не имеет права из за того, что не жил в Украине последние 5 лет? Или по закону = это тоже помогают грановскому и если за клоуна, то можно как угодно нарушать?
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Жаль, Санек давал мусарам жару ! 😕.
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ну в данном случае понятно, слуга какого народа.
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наблюдать за зебилами, которые 5 лет орали "вальцман, еврей!" а теперь срочно переписывают методички с уверениями в своей страстной любви к гражданам Израиля - БЕСЦЕННО! ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю - Цензор.НЕТ 2201
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Выполнили требование закона? Или ты считаешь, что для зебилов уже можно не выполнять?
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Грановский, сволочь, подкинул израильский паспорт - паскуда.
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И кому, сволочь, паспорт чужой подкинул! Ребенку! Вот гад какой.
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зебуїнам знову пєцья в труси насрав? ще кілька разів - і я вже пробачу йому шо він баріга. ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю - Цензор.НЕТ 151
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Як красиво сценка розіграна. "Українські фашисти не допустили до виборів представника багатостраждального народу".
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Представник багатостраждального народу є президентом України.
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Сумно, в зебандє дуже потрібні люди які вимагають виконання закону!
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Зато еврей Дубинский будет теперь в раде похмелятся кефиром ! 😂
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Дуби классно жарит лысую крысу Кононенку
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воно само кремлівський пацюк, лисе чи ні - не знаю.
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Пам'ятаєте, що таке зсув "вікна Овертона"? Це коли суспільство потроху привчають вважати щось категорично неприйнятне спершу "радикальним, але є і така точка зору", потім "екстравагантним, але чом би й ні", потім "одним із можливих варіантів", ну і зрештою "новою нормою".
Після нещодавнього стихійного електорального бунту всі компроміси, консенсуси, домовленості та "установки за замовчанням", що склались у попередні 5 років, розлетілись у хлам. По всьому фасаду нашого недобудованого спільного дому відкрились незчисленні вікна, віконця та кватирки Овертона, і з них потягнуло холодними вітрами із-за порєбріка.
Нас раз по раз заводять у одну й ту саму доволі просту схему, і ми щоразу радісно на це ведемось і граємо відведену нам роль. І в підсумку раз по раз те, що було неможливим ще вчора, стає новою "нормою".
Портнов повертається в Україну, погрожуючи помстою нам з вами. Йому запопадливо дають посаду професора. Студенти бунтують, контракт розривають - ми щасливі, наш протест дав результат, реванш відступив. Але. Ми так радіємо, що Портнов не стоятиме на професорській кафедрі, що вже і забули: ще недавно він боявся стояти на українській землі. Тепер те, що він дихає з нами одним повітрям та зухвало ходить поруч з нами, стало новою "нормою", ми ж тішимось видимістю перемоги - "в професори не пустили".
Медвечук скупив три телеканали, які разом охоплюють більше половини всієї телеаудиторії країни, тобто більшість українців тепер щодня отримують порцію кремлівської пропаганди. Ми ж зірвали телеміст із Москвою, тішимось цією нашою "перемогою" - і на цьому фоні сам факт захоплення Росією через Медвечука більшості нашого медіапростору якось забувається. Це ж не так яскраво як телеміст, це ж "всього лише" щоденна обробка мізків десятків мільйонів українців пропагандою агресора. Це ще одна наша нова "норма".
Ми змусили ЦВК скасувати реєстрацію кількох особливо одіозних втікачів із команди Овоча - і на цьому фоні успішна реєстрація цілих двох партій, які стоять на позиції знищення України та відверто працюють на РФ, одна з яких з гарантією проходить до Ради, стала нашою "нормою".
Вікна Овертона зсуваються щодня, рівно настільки, наскільки ми даємо їм зсунутись. А ми даємо. Ми програли бій за проспект Григоренка у Харкові, апелюємо рішення суду щодо проспектів Бандери та Шухевича у Києві - і навіть не помітили, що сама необхідність відстоювати ці імена у суді - це нова "норма", яку вчора неможливо було уявити.
Чи можливо, що вікна Овертона так зсунуться, що протягами з них видує всі досягнення останніх років, оплачені тисячами життів? На жаль, цілком можливо. Вже нема нічого, захищеного та незаперечного "по замовчанню", просування нової московської "норми" відбувається шаленими темпами та по всіх напрямках. Кінцева мета відома - повне зрівняння норми нашого суспільства із тим, що вважають нормальним у Мордорі. І ця мета цілком досяжна у досить короткій часовій перспективі.
Єдиний наш шанс - перейти від оборони до наступу, від ситуаційного реагування до активних дій на випередження. Не ми розхитали "віконні рами" і зробили можливим зсуви вікон Овертона у всіх можливих напрямках. Але як це вже сталось, ми маємо самі почати зсувати рамки нормального.
Що, "суди Лінча" поза межею норми? Телестудії вартістю мільйони доларів, які згорають від "коктейля" за кілька гривень, це щось неможливе і за межею допустимого? Добровольчі батальйони не лише на фронті, але по всій країні - це страшний сон, який не можна уявити в реальності? "Київська хунта" - кліше московської пропаганди, а в реальній Україні все винятково демократичненько та процедурненько? Все так, тільки це було раніше, поки діяли всі ті компроміси, консенсуси та домовленості, які тепер розлетілися в друзки.
Вікна Овертона відкриті, з них дме вітрами радикальних змін. Відбувається встановлення нової суспільної норми, і побачимо чия візьме.
Євген Дикий
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Ребята !!!!!!
.
Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
.
Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
.

Хватит ССОРИТЬСЯ !!
,
ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
,
ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !....................
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а зе і його команда "нових рил" - шістки цього самого російського не фашизму, а нацизму.
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Евреся одного сняли, ещу 70 из первой сотни осталось.
Кацапов и ватанов когда снимите, ах простите нельзя, так то всю СН надо будет убрать
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Суд освободил от ответственности жителя Тетиева, назвавшего мэра этого города "гандоном". Житель заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи".

ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля - Цензор.НЕТ 4830
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на добраніч....зе промахнувся... хай щастить єврею.. знайде своє
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Этот повар куницкий должен был зелю травануть) Но шота пошло нетак!)

А
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Хтось тут викладав статистику.В першій сотні списку СУ 76 євреїв.Так шо на одного менше,на одного більше - хвіолєтово.
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РЕБЯТА !!
,
,
А вы знаете, - что зеленейсский----------- РЕАЛЬНО вольцман..
.
РЕАЛЬНО , а гне выдуманый кремлевсской пропагандой !!!!!1
.
Зеленейсский---оказываеться-- НЕМЕЦ **???????
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Пролетел ты Санек как фанера над Парижем. Иди лучше работай на дороги, больше толка будет чем в партии "Зеленого Дерьма"
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Ну як ми їм дали??? Оце і вся суть поведінки євреїв, а лохи українці цього ніяк не можуть зрозуміти.українців 76%. а таке відчуття ,що в нас Ізраїль--всюди на посадах.в депутатах,на каналах--одні євреї. І в нас неповинно бути своєї мови --української,своєї церкви, своєї історії,своєї культури. НАРОД---проснись!!!
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Впервые жалею что уандидата сняли с выборов. Этот человек сделал для Украины больше чем 95% депутатов всех созывов.
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Пейсатый иди мусарню паси на взятки там ты смотришься.... а сказочки рассказывать какой ты законопослушный мы уже видим по тем документам которые опубликованы на сайте "Миротворец".
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Дырявого клоуна зеленской национальности сняли с выборов😁
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73 відсотки українців виявилися дебілами, які проміняли майбутнє країни на серіал "свати".
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Тю блін, він ж сам публічно признався, що український паспорт вже отримав, але ізраїльського громадянства ще не позбавили. Навіть якби він 5 років постійно жив тут, це б уже була підстава для зняття з реєстрації! Бо він сам признався у подвійному громадянстві...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю
 
 
 
 
 
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