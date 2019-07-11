 ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.
У ЦВК надійшла скарга кандидата в народні депутати України в ОВО №169 Петриченка А.В., в якій він просив встановити порушення кандидатом у народні депутати в цьому ж окрузі Куницьким А.А. вимог виборчого закону і скасувати його реєстрацію у зв'язку з припиненням громадянства України.
За інформацією ЦВК, наданою Держприкордонслужбою, впродовж останніх п'яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 по 5 грудня 2015 року).
Доводи Куницького щодо його тривалої відсутності в 2015 році на території України у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях, що стосуються виконання редакційних завдань ІП "1+1 ПРОДАКШН" і його громадської діяльності, ЦВК не взято до уваги, оскільки доказів на підтвердження трудових відносин кандидатом у нардепи надано не було.
"Таким чином, Куницьким А.А. не дотримано вимог Конституції України та закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
У підсумку ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Куницького в ОВО №169 в Харкові.
Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.
6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.
. но у евтеев есть другой менталитет..
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Основан на Разуме и холоднокровие и комерции, а не традицыях и одижэнности.
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но к сожалению, все не так просто, чем "2 подряд у власти" (с)
- сначала один сказал- "дефолт не вреден" (с)
- другой героически решил эту проблему- и похвастался в ФБ- "спас страну от дефолта" (с)
- потом один сказал -"гражданская война" (с)
- другой героически ответил "кацапия агрессор" (с), и все подумали - "патриот"
(вибачте пані Богомолець)
https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-nazval-voynu-v-ukraine-grazhdanskim-konfliktom-50030267.html
И только на ЦН вторая части предложения заменена на: "имеющего гражданство Израиля".
Чи може це просто банальний договорняк Грановського із Зе-командою і округ для нього зачистили, висунувши такого кандидата, якого 100% зняла б ЦВК???
Після нещодавнього стихійного електорального бунту всі компроміси, консенсуси, домовленості та "установки за замовчанням", що склались у попередні 5 років, розлетілись у хлам. По всьому фасаду нашого недобудованого спільного дому відкрились незчисленні вікна, віконця та кватирки Овертона, і з них потягнуло холодними вітрами із-за порєбріка.
Нас раз по раз заводять у одну й ту саму доволі просту схему, і ми щоразу радісно на це ведемось і граємо відведену нам роль. І в підсумку раз по раз те, що було неможливим ще вчора, стає новою "нормою".
Портнов повертається в Україну, погрожуючи помстою нам з вами. Йому запопадливо дають посаду професора. Студенти бунтують, контракт розривають - ми щасливі, наш протест дав результат, реванш відступив. Але. Ми так радіємо, що Портнов не стоятиме на професорській кафедрі, що вже і забули: ще недавно він боявся стояти на українській землі. Тепер те, що він дихає з нами одним повітрям та зухвало ходить поруч з нами, стало новою "нормою", ми ж тішимось видимістю перемоги - "в професори не пустили".
Медвечук скупив три телеканали, які разом охоплюють більше половини всієї телеаудиторії країни, тобто більшість українців тепер щодня отримують порцію кремлівської пропаганди. Ми ж зірвали телеміст із Москвою, тішимось цією нашою "перемогою" - і на цьому фоні сам факт захоплення Росією через Медвечука більшості нашого медіапростору якось забувається. Це ж не так яскраво як телеміст, це ж "всього лише" щоденна обробка мізків десятків мільйонів українців пропагандою агресора. Це ще одна наша нова "норма".
Ми змусили ЦВК скасувати реєстрацію кількох особливо одіозних втікачів із команди Овоча - і на цьому фоні успішна реєстрація цілих двох партій, які стоять на позиції знищення України та відверто працюють на РФ, одна з яких з гарантією проходить до Ради, стала нашою "нормою".
Вікна Овертона зсуваються щодня, рівно настільки, наскільки ми даємо їм зсунутись. А ми даємо. Ми програли бій за проспект Григоренка у Харкові, апелюємо рішення суду щодо проспектів Бандери та Шухевича у Києві - і навіть не помітили, що сама необхідність відстоювати ці імена у суді - це нова "норма", яку вчора неможливо було уявити.
Чи можливо, що вікна Овертона так зсунуться, що протягами з них видує всі досягнення останніх років, оплачені тисячами життів? На жаль, цілком можливо. Вже нема нічого, захищеного та незаперечного "по замовчанню", просування нової московської "норми" відбувається шаленими темпами та по всіх напрямках. Кінцева мета відома - повне зрівняння норми нашого суспільства із тим, що вважають нормальним у Мордорі. І ця мета цілком досяжна у досить короткій часовій перспективі.
Єдиний наш шанс - перейти від оборони до наступу, від ситуаційного реагування до активних дій на випередження. Не ми розхитали "віконні рами" і зробили можливим зсуви вікон Овертона у всіх можливих напрямках. Але як це вже сталось, ми маємо самі почати зсувати рамки нормального.
Що, "суди Лінча" поза межею норми? Телестудії вартістю мільйони доларів, які згорають від "коктейля" за кілька гривень, це щось неможливе і за межею допустимого? Добровольчі батальйони не лише на фронті, але по всій країні - це страшний сон, який не можна уявити в реальності? "Київська хунта" - кліше московської пропаганди, а в реальній Україні все винятково демократичненько та процедурненько? Все так, тільки це було раніше, поки діяли всі ті компроміси, консенсуси та домовленості, які тепер розлетілися в друзки.
Вікна Овертона відкриті, з них дме вітрами радикальних змін. Відбувається встановлення нової суспільної норми, і побачимо чия візьме.
Євген Дикий
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Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
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Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
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Хватит ССОРИТЬСЯ !!
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ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
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ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !....................
Кацапов и ватанов когда снимите, ах простите нельзя, так то всю СН надо будет убрать
А
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А вы знаете, - что зеленейсский----------- РЕАЛЬНО вольцман..
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РЕАЛЬНО , а гне выдуманый кремлевсской пропагандой !!!!!1
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Зеленейсский---оказываеться-- НЕМЕЦ **???????