 ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

У ЦВК надійшла скарга кандидата в народні депутати України в ОВО №169 Петриченка А.В., в якій він просив встановити порушення кандидатом у народні депутати в цьому ж окрузі Куницьким А.А. вимог виборчого закону і скасувати його реєстрацію у зв'язку з припиненням громадянства України.

За інформацією ЦВК, наданою Держприкордонслужбою, впродовж останніх п'яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 по 5 грудня 2015 року).

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Доводи Куницького щодо його тривалої відсутності в 2015 році на території України у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях, що стосуються виконання редакційних завдань ІП "1+1 ПРОДАКШН" і його громадської діяльності, ЦВК не взято до уваги, оскільки доказів на підтвердження трудових відносин кандидатом у нардепи надано не було.

"Таким чином, Куницьким А.А. не дотримано вимог Конституції України та закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У підсумку ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Куницького в ОВО №169 в Харкові.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.