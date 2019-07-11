 Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані"

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня", інформує Цензор.НЕТ.

"Я дав команду виходу по-бойовому. Ми здійснювали вихід, марш двома колонами з передбаченням вступу в бій. За добу було поставлено завдання, які мали спланувати всі командири у своїй зоні відповідальності. Звичайно, це був ризик. Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані", - розповів Хомчак.

За словами Хомчака, під час виходу противник обстрілював машини з маркуванням Червоного Хреста, і не було можливості вивезти поранених.

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"Але впродовж п'яти років мої свідчення не змінилися. Я вийшов у групі з іще 14 військовими. Моя група винесла на руках тяжко пораненого бійця, якому в Естонії рятували руку", - підкреслив Хомчак.

Начальник Генштабу ЗСУ наголосив, що не має права розкривати всі деталі виходу з Іловайського котла, оскільки у цій справі триває розслідування.

"Я згоден з тим, що бій є таємним до того моменту, поки ти приймаєш рішення напередодні. А коли він триває або завершився - вже немає нічого таємного. Але все ж справа кримінальна - під грифом "секретно". Тому не можу вам щось розповідати", - сказав він.

"Іловайськ - це місце, де ворог отримав суттєві втрати і зрозумів, що просто так Україною він не піде", - додав Хомчак.