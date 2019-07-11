 Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані"

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня", інформує Цензор.НЕТ.
"Я дав команду виходу по-бойовому. Ми здійснювали вихід, марш двома колонами з передбаченням вступу в бій. За добу було поставлено завдання, які мали спланувати всі командири у своїй зоні відповідальності. Звичайно, це був ризик. Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані", - розповів Хомчак.
За словами Хомчака, під час виходу противник обстрілював машини з маркуванням Червоного Хреста, і не було можливості вивезти поранених.
"Але впродовж п'яти років мої свідчення не змінилися. Я вийшов у групі з іще 14 військовими. Моя група винесла на руках тяжко пораненого бійця, якому в Естонії рятували руку", - підкреслив Хомчак.
Начальник Генштабу ЗСУ наголосив, що не має права розкривати всі деталі виходу з Іловайського котла, оскільки у цій справі триває розслідування.
"Я згоден з тим, що бій є таємним до того моменту, поки ти приймаєш рішення напередодні. А коли він триває або завершився - вже немає нічого таємного. Але все ж справа кримінальна - під грифом "секретно". Тому не можу вам щось розповідати", - сказав він.
"Іловайськ - це місце, де ворог отримав суттєві втрати і зрозумів, що просто так Україною він не піде", - додав Хомчак.
Безпосередня вина загибелі наших хлопців лежить на цій персоні.
Він відповідав за операцію.
Суд за Іловайськ ще попереду!
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Это его совесть !"!
. оно УДРАЛО С ПОЛЕ БОЯ !
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И еще 28 чел..
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ОСТАЛЬНЫЕ СРАЖАЛИСЬ ,,
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и почти ВСЕ ПОГИБЛИ.
Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
Или врёт Беня, а значит и вазелин - его шестерка - тоже брешет..
И главный вопрос, кто отдал приказ добробатам на вход в Иловайск, до проведения разведки?
И ты об этом хорошо знаешь, только ссышься признаться..
Ты, чувачек, просто дерьмовый фейкомет.
Так что даже среди них - ты выглядишь тупЭньким .. мягко говоря
А Гелетей лично летал и уговаривал добробаты идти на Иловайск.
А когда всё накрылось - беня начал истерить на г+г про Пороха.
Но факт есть факт: после Иловайска Беня потерял ВСЁ - от Привата(почувствовав зашквар с Иловайском - беня начал выводить бвабло из Приваита) до добробатов, которые послали Беню и перешли в ВСУ..
і чому цей фейк ви повторюєте слідом за кацапськми пропагандонами ?
Ну просто вам, чухонцам, об этом забыли напомнить
ток одна проблема - она никому не интересна, разве что для ботофермы зебилов..
21 апреля давно прошло, а у вас до сих пор во всем виноват Порох.
а как же "у всьому винний верховний гавноКомандувач"?
Такий стан речей не сприяє існуванню нормальних стосунків між суспільством і владою і ставить під сумнів її дії і декларації, як і не виключає можливу участь окремих її сегментів в диверсійній діяльності спрямованій на знищення держави.
Ведь это же ТЫ владел(?) всей информацией на месте.
И ведь это же ТЫ отменил все патрули!
И это же ТЫ снял все секреты и наблюдателей!
А я после ухода сепаров из Северодонецка узнал, что мелкие группы могут идти куда угодно, численостью до 200 человек, умножил это число на два и пришел к выводу, что мы, окопаные, без техники будем чувствовать себя не очень плохо.