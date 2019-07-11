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Все про:Іловайськ (164) Хомчак (52)

 Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані"

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів, як виходив з Іловайського котла.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня", інформує Цензор.НЕТ.

"Я дав команду виходу по-бойовому. Ми здійснювали вихід, марш двома колонами з передбаченням вступу в бій. За добу було поставлено завдання, які мали спланувати всі командири у своїй зоні відповідальності. Звичайно, це був ризик. Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані", - розповів Хомчак.

За словами Хомчака, під час виходу противник обстрілював машини з маркуванням Червоного Хреста, і не було можливості вивезти поранених.

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"Але впродовж п'яти років мої свідчення не змінилися. Я вийшов у групі з іще 14 військовими. Моя група винесла на руках тяжко пораненого бійця, якому в Естонії рятували руку", - підкреслив Хомчак.

Начальник Генштабу ЗСУ наголосив, що не має права розкривати всі деталі виходу з Іловайського котла, оскільки у цій справі триває розслідування.

"Я згоден з тим, що бій є таємним до того моменту, поки ти приймаєш рішення напередодні. А коли він триває або завершився - вже немає нічого таємного. Але все ж справа кримінальна - під грифом "секретно". Тому не можу вам щось розповідати", - сказав він.

"Іловайськ - це місце, де ворог отримав суттєві втрати і зрозумів, що просто так Україною він не піде", - додав Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137084
 
   
 Топ коментарі
 
Хомчак, а не ты с Березоу убегалиЮ бросив своего водителя раненым в лесопосадке?

И главный вопрос, кто отдал приказ добробатам на вход в Иловайск, до проведения разведки?
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прізвеще ..????
.
Это его совесть !"!
. оно УДРАЛО С ПОЛЕ БОЯ !
,
И еще 28 чел..
.
ОСТАЛЬНЫЕ СРАЖАЛИСЬ ,,
,
и почти ВСЕ ПОГИБЛИ.
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Перестнаб брехати, Хомчак! Твій Бос - Коломойський чітко сказав - «России нет, конфликт гражданский» Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы" - Цензор.НЕТ 3253
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Резонно что наверху тоже не знали точную цифру
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Те шо Муженко втратив контроль над обстановкою ее означає що генерали мали тікати зі своїх позицій! Потрібно було вести розвідку самим, млять! А не бухати та бикувати! Де горизонтальні зв'язки, чому не координували свої дії з сусідами якщо Генштаб відморозився? Який ти накуй генерал якщо не організував взаємодію з сусідами та місцевими? Потрібно було відходити від Іловайська та маневреними групами бити росіян на марші, не давати окопатись та зайняти вигідні позиції, контролювати коридори для відступу! Короче Хомчак куйовий стратег і ще гірший тактик!
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Якому марші, Ігорьоня? Іловайськ оточили.
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А хто дозволив оточити Іловайськ? Хто не проводив розвідку і не надавав розвіддані в Генштаб та штаб АТО? Хто мав на місці приймати рішення і бути очима та вухами Генштабу? Хомчак, це все його недопрацювання! Брати Іловайськ потрібно було оточуючи і перерізаючи комунікації терористів, а не тупо в лоб! А для цього в першу чергу потрібна розвідка, якої Хомчак не організував і був сліпий і глухий! Не було взаємодії з сусідами, з підрозділами в сусідніх населених пунктах, штаб взагалі не працював і не координував дії объєднаної тактичної групи! Не було єдиного командування і це пройоа саме Хомчака як командира!
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Абсолютна згода!
Безпосередня вина загибелі наших хлопців лежить на цій персоні.
Він відповідав за операцію.

Суд за Іловайськ ще попереду!
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все мои запросы "наверх" были проигнорированы", - рассказал Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/n3137084 - хто проігнорував , конкретні прізвища ?!
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прізвеще ..????
.
Это его совесть !"!
. оно УДРАЛО С ПОЛЕ БОЯ !
,
И еще 28 чел..
.
ОСТАЛЬНЫЕ СРАЖАЛИСЬ ,,
,
и почти ВСЕ ПОГИБЛИ.
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Из-за заигрывания ЗЕ с ПУ и НЕОБОСНОВАННОГО отвода ВСУ на Донбассе, запрете на ответный огонь крупнокалиберной артиллерией - сепары и оккупанты обнаглели и у нас за месяц уже более СОТНИ погибших и раненных...
Так не войну заканчивают - а пускают ПОД НОЖ УКРАИНЦЕВ!
Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы" - Цензор.НЕТ 9770
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...За 10 днів 37 поранених🇺🇦 11 воїнів з ампутаціями ніг.
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А журнашлюха мосійчук не хоче про це запитати у соплі? Шляк би їх всіх трафив з таким миром.
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Перестнаб брехати, Хомчак! Твій Бос - Коломойський чітко сказав - «России нет, конфликт гражданский» Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы" - Цензор.НЕТ 3253
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это ты бене и его "гражданскому конфликту"? Значит, хомчак таки врёт - и никаких регулярных войск - НЕ было, а, зебилы?)
Или врёт Беня, а значит и вазелин - его шестерка - тоже брешет..
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Хомчак, а не ты с Березоу убегалиЮ бросив своего водителя раненым в лесопосадке?

И главный вопрос, кто отдал приказ добробатам на вход в Иловайск, до проведения разведки?
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вот про это хомчака лучше не спрашивать - бо беня сильно расстроится и лишит хомчака кресла Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы" - Цензор.НЕТ 4637
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Головне питання друге. Чому , коли йшли перемовини про зелений коридор, був даний наказ про вихід з міста, до закінчення перемовин.
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Судя по словам айдаровцев, которые утверждают, что их на Иловайск уговаривал лично Гелетей - оттуда же, с самого верха, шел приказ и для остальных добробатов.
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оказывется великий воин хомчак своим драп-маршем остановил всю армию эрэфии. а мы и не знали..
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Муженко був *занятий*,він нові пагони отримував,а верховний офшорчики відкривав..,яка нах *армія*,були справи важливіші....чо пристав?!
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Что ты звиздишь. Есть доказательства что ты видел росийские танки и бронемшины с растояния 7-10 метров вдоль дороги. Так же бросил раненых и своих солдат и убегал на четвереньках по полю со своей личной охраной и Березой.
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Могли же развернуться в боевые порядки и взять на прицел росийских окопавшихся с танками солдат для перестраховки пока колона не выйдет. Но нет же, взял и угробил 2000 лучших бойцов.
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Хомчак, раздавай своим подчиненным на передовой батуты - чтобы снаряды мягко принимать от сепаров
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"Невєрху" просто нікого в цей час не було - всі пішли "вниз", - готуватися до параду.

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Короче дело засекретили чтобы люди не узнали как Хомчаки с Муженками, Полторашками, Рюкзаковыми, Мародерами и прочими пустили под нож 2000 наших солдат в одни за сутки. Последний раз так уничтожал украинцев только Жуков
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ты беню забыл - как главного организатора Иловайского котла..
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брешешь
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зебил, давно не секрет роль бени - как организатора Иловайского котла
И ты об этом хорошо знаешь, только ссышься признаться..

Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 956
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Ага, а Гелетей по чьему приказу Айдар уговаривал на Иловайск? Неужели тоже Бени? А не Петин ли он ставленник?

Ты, чувачек, просто дерьмовый фейкомет.
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зебил, постарайся больше не повторять бенино-кацапские фейки на Цензоре.. Они прокатят для зебилов, страдающих "шарием головного моСха", но таких даже среди вазелиновых - меньшенство)
Так что даже среди них - ты выглядишь тупЭньким .. мягко говоря Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 3724
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Гелетея не Беня ставилю, а Петя.
А Гелетей лично летал и уговаривал добробаты идти на Иловайск.
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кацап, у тебя малехо зашквар) Добробаты были в подчинении Бени, и он им платил, и УГОВОРИЛ (за деньги) идти семенченко на Иловайск (ПС и Билецкий послали беню)..
А когда всё накрылось - беня начал истерить на г+г про Пороха.
Но факт есть факт: после Иловайска Беня потерял ВСЁ - от Привата(почувствовав зашквар с Иловайском - беня начал выводить бвабло из Приваита) до добробатов, которые послали Беню и перешли в ВСУ..
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кацап, у тебя малехо зашквар) - як же це твй Свинокомандувач допустив , що "Добробаты были в подчинении Бени"....?
і чому цей фейк ви повторюєте слідом за кацапськми пропагандонами ?
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а, кацапка вылезла с подмогой ботофермы ольгино) Постарайся понять простые вещи - Беня никогда не отрицал, что финансировал добробаты в 2014 году.. для своих личных целей.
Ну просто вам, чухонцам, об этом забыли напомнить Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 5917
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Свидетель святого Бени, жизнь меня свела с бойцами и волонтёрами "Днепра"... Скажу тебе по секрету, за подчинение и за бабки - все в точку...
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хенералы Порошенко сожгли 7 арсеналов более чем на $2 млрд и требуют парад...
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вот вазелин - тот молодец, не жалеет 300 млн.долл для перевоза своей (ж)опы поближе к ларьку с шаурмлой...
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тебе еще повезло, что не я стал президентом, Зеленский показался бы тебе мамой родной
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твоя (ж)опа для Украины обойдется дороже?)
ток одна проблема - она никому не интересна, разве что для ботофермы зебилов.. Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 3775
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Хто небуть, повідомте хенералу, що існує інтернет і свідчення воїнів про його злочини
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что-то мне подсказвает, что Хомчак - временный скоро его уберут или сам удет
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так х...ли ты тогда полез в Иловайск, мудень?
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Да хватит уже про это , все кто в теме , знают обыкновенное предательство , Киева , чтобы уничтожить всех добровольцев . Они слишком много знали и про Славянск и т.д. Такая же ситуация была и с Махно , когда он Крым взял , краснопузые их всех потом расстреляли как в тире Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 1168 Я думаю, когда придет про Украинский прокурор , тогда и поговорим с Хомчаком и всей шеколадной командой. Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 1168
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***, ну и винегрет в голове... Стрелок фейсбучный, дружеский совет: не лезь туда, где ни хрена не знаешь, выглядишь неумно...
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Дебил ты, Хомчак. Зачем знать точную численность оккупантов? Они должны были перемолоться артиллерией и "Точками-У" пополам с землёй, а по числу частично уцелевших конечностей (делённых на 2) потом определили бы их примерную численность. Её надо было умножить на 2-3 за счёт разлёта конечностей, остатки которых замечательно пошли бы на удобрение. Чему тебя, дебила, учили в твоих академиях??? Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 5114
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Могли развернуться в боевые порядки ...... Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 3573 Не могли потому что Киев прислал в Чапли не работающую технику и с опозданием . И это был не просчет а прямое предательство . Колону из Параши тоже видели , как пересекали границу , но не было команды открывать огонь , опять же или зассали как в Крыму или предательство Как то так , а сама операция, если бы не ньюансы была хорошая , много давала в тактике .если бы удачно завершилась Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 1314
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Вообще-то по одной из кацапских колонн тогда Точкой-У неслабо вжарили.
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Никогда не слышал чтобы где то, или когда то, при вторжении войск чужой страны надо было ждать команду на открытие огня.
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у всьому винний верховний гавноКомандувач - на той час ним був Офшоренко !
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зе-вата, прикол:
21 апреля давно прошло, а у вас до сих пор во всем виноват Порох.
а как же "у всьому винний верховний гавноКомандувач"?
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да просто зебилы не могут сказать про вазелина НИ ОДНОГО хорошего слова... Вот и продолжают жаловаться на Пороха
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Войсками руководит нач генштаба с замами . През где-то 3-4й подползающий.
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снова лахта выползла из норы. Кыш в рязанские е№;%*
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Тобто москали,порушили кордон Украины войсковыми соединениями,вступили в огневой контакт с армией Украины.Це панове войной называется.Во всяком случае,так принято считать во всём мире.Кроме мабуть,що нас. Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 1871
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Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 640это реально звучит как бред?у кого-то "сверху"-это у бога? или из киева видней,чем хомчаку?Хомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані" - Цензор.НЕТ 640логика зеленью поросла...
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Істинну картину того, що там відбулося приховати нікому не вдасться, але є цикл існування не класифікованої і неопублікованої інформації в часі.. Те, що вже на протязі довгого періоду часу відсутня узагальнена інформація про всі аспекти тих подій і її аналітична оцінка, вказує на те, що на самій вершині владної ієрархії є ті, хто протидіє намаганням суспільства знати правду про цю трагедію.
Такий стан речей не сприяє існуванню нормальних стосунків між суспільством і владою і ставить під сумнів її дії і декларації, як і не виключає можливу участь окремих її сегментів в диверсійній діяльності спрямованій на знищення держави.
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Хомчак, а О ЧЕМ ты мог запрашивать "верх"?
Ведь это же ТЫ владел(?) всей информацией на месте.
И ведь это же ТЫ отменил все патрули!
И это же ТЫ снял все секреты и наблюдателей!

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Да..
А я после ухода сепаров из Северодонецка узнал, что мелкие группы могут идти куда угодно, численостью до 200 человек, умножил это число на два и пришел к выводу, что мы, окопаные, без техники будем чувствовать себя не очень плохо.
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Ты Хомчак за то шо разведку путей выхода не провёл будешь корить себя по гроб жизни и ночами не спать. Отмазка мени сказалы,я не думав это для повара а не генерала.За битого конечно 2 небитых дают но за бокопора тупого только по почкам и печени.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїХомчак про Іловайську трагедію: "Ми навіть не могли зрозуміти, скільки зайшло росіян, тому що всі мої запити "нагору" були проігноровані"
 
 
 
 
 
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