 Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак

Про це Хомчак сказав в інтерв'ю виданню "Новинарня", інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість обстрілів зростає і зменшується. Але щоб було загострення, яке загрожує кардинальною зміною обстановки - такого не було", - сказав Хомчак.
При цьому, за словами начальника Генштабу ЗСУ, загроза повномасштабної російської агресії зберігається.
"Але ми маємо розуміти також і те, що РФ не стягне всі свої сили проти нас, тому що вони дуже бояться і не хочуть, щоб європейські принципи життя і цивілізація "йшли" на схід", - припустив Хомчак.
Він нагадав, що терористи повністю підпорядковані державі-агресору.
"Командування - повністю з Росії. Усі рішення повністю узгоджуються з Кремлем. Структура розроблена під російську армію. Всі рішення приймаються в РФ, техніка, боєприпаси і тактика - російські", - сказав начальник Генштабу.
ну слава богу, успокоил...
Все що зробив Наєв, якого поставив Порошенко, цей жополиз Коломойського злив в унітаз!
Коли віджимали ЗуГРЕС у Ахмєтова.
Просто факти.
«https://tverezo.info/post/66410
«....яка ж була мета взяття Іловайська?
Відповідь очевидна. Від Іловайська ціпком кинути до міста Зугрес, а це Зуївська ТЕЦ, яка забезпечує електрикою всю Донецьку область з усіма розташованими там підприємствами. Належить Зуївська ТЕЦ «ДТЕК Східенерго» Ріната Ахметова. Контроль над станцією бійцями загонів, пов'язаних з командою Коломойського, мав би неабиякі наслідки в сфері українського крупного бізнесу. »
Что за бред?
"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/n3137082
Но почему-то за короткое время слишком(!!!) много раненных и погибших.........😡
Генштабом должен командовать Генерал Забродский !
Если суммы с оренды получало Минобороны, то можно в год покупать до 1000 квартир. Это реальные рассчеты, но КЭЧ Минобороны об этом молчит.
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Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
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Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
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Хватит ССОРИТЬСЯ !!
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ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
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ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !..
Крім Зєлі.....
... І за помилку ідіотів, держава знов заплатить горою трупів патріотів ...
"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.Источник: https://censor.net.ua/n3137082
А =павстанци= ж тоді хто ? Блазень саме так їх назвав.
Пораженець здає переваги позицій, нічого страшного, але починаються втрати живої сили.
І головне ворог почав посилювати обстріли, бо появилась можливість вражати бойовий склад.
Поки що загрози відступу і втримання атаки немає, АЛЕ .......... РФія ще не наступала!!!!!!!!!!!!
Невже він такий невіглас ......... чи він працює проти України.
ДиЗентерія хвороба заразна, її треба локалізувати.