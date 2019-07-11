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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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 Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак

За словами начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака, на фронті зараз немає загрози кардинальної зміни обстановки.

Про це Хомчак сказав в інтерв'ю виданню "Новинарня", інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість обстрілів зростає і зменшується. Але щоб було загострення, яке загрожує кардинальною зміною обстановки - такого не було", - сказав Хомчак.

При цьому, за словами начальника Генштабу ЗСУ, загроза повномасштабної російської агресії зберігається.

"Але ми маємо розуміти також і те, що РФ не стягне всі свої сили проти нас, тому що вони дуже бояться і не хочуть, щоб європейські принципи життя і цивілізація "йшли" на схід", - припустив Хомчак.

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Він нагадав, що терористи повністю підпорядковані державі-агресору.

"Командування - повністю з Росії. Усі рішення повністю узгоджуються з Кремлем. Структура розроблена під російську армію. Всі рішення приймаються в РФ, техніка, боєприпаси і тактика - російські", - сказав начальник Генштабу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137082
 
 
 Топ коментарі
 
Это как? А почему возросло число погибших и раненых после отступления, или как называют «разведения»?🤔
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Тому, що коли позиції були не пістолетний постріл, не було де розгулятися ДРГ.
Все що зробив Наєв, якого поставив Порошенко, цей жополиз Коломойського злив в унітаз!
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Як під Іловайськом у серпні 2014-го....
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т.е. все идет по плану и все ок?
ну слава богу, успокоил...
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Это как? А почему возросло число погибших и раненых после отступления, или как называют «разведения»?🤔
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Тому, що коли позиції були не пістолетний постріл, не було де розгулятися ДРГ.
Все що зробив Наєв, якого поставив Порошенко, цей жополиз Коломойського злив в унітаз!
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Свынарнык Жагуние!
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Пускай этот хомяк, с сыклом съездит в больницы, куда солдат наших раненых вертолетами свозят! По плану у него - га;;он. Скорее по плану козломордых!Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6023
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При муженко. И петя панамские оффшоры открывал, не до того было.
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При Бєні.
Коли віджимали ЗуГРЕС у Ахмєтова.
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За ахметку волнуешься? Следи за линией разговора. Беню куда попало суешь. Шиза?
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Ні. Нє волнуюсь.
Просто факти.
«https://tverezo.info/post/66410

«....яка ж була мета взяття Іловайська?
Відповідь очевидна. Від Іловайська ціпком кинути до міста Зугрес, а це Зуївська ТЕЦ, яка забезпечує електрикою всю Донецьку область з усіма розташованими там підприємствами. Належить Зуївська ТЕЦ «ДТЕК Східенерго» Ріната Ахметова. Контроль над станцією бійцями загонів, пов'язаних з командою Коломойського, мав би неабиякі наслідки в сфері українського крупного бізнесу. »
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вот ни хрена не понял..., что он этим хотел сказать?
Что за бред?

"Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", - предположил Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/n3137082
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Не качайте лодку , крыс тошнит .
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Чуб - положи в рот леденец или сухарик соленый.. - должно помочь...
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Кто бы сомневался ! У нас вообще войны нет ! Обострения, которое угрожало бы кардинальным изменением обстановки, на фронте нет, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9479 Не зря с Коломойским работал! Походу и сейчас сотрудничает... 😕
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Нічого страшного, так собі бої місцевого значення. На східному фронті без перемін.
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Сравнивает, как было при пете в 2017,2018 и 4 месяцы 2019. Опять не так?
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Я і не порівнював. Риторика речників як була гнилою так і залишилась.
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Предателю и трусу который подставил и бросил тысячи свох подчиненных в илловайском котле на убой конечно хотелось бы верить. Хотелось бы, но лучше плюнуть в морду
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Обострения, говоришь, нет?!............
Но почему-то за короткое время слишком(!!!) много раненных и погибших.........😡
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Суд над Хомчаком за Иловайск еще впереди.

Генштабом должен командовать Генерал Забродский !
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погибшие + раненые = около 100 чел.. а 11 чел. раненых с ампутациеей
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Странно, начальника Генштаба поменяли, а стрелять не перестали и Донецк мы не взяли... Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7195
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Да уж. ЗЕ подосрал свою репутацию назначив начштаба ету мерзость которой нормальный человек не доверит оставаться за его спиной
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Репутация Зе? Откуда ей взяться,если он до сиз пор роли играет? А "вопросы порешать" за него есть кому ...
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90% земель 7-го км в Одессе это земли Минобороны, кот. сдаются за 20 коп фирмам прокладкам, а те собирают дань по рыночным ценам.
Если суммы с оренды получало Минобороны, то можно в год покупать до 1000 квартир. Это реальные рассчеты, но КЭЧ Минобороны об этом молчит.
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Падло которое в первый же день дало приказ на отступление ВСУ из занимаемых укрепленных позиций в тыл в первые же дни своего назначения будет говорить что на фронте без изминений. Уже не говорю что ни слова не обясняет обстрел рашистами нашего блокпоста из БТУРа где была уничтожена наша машина с людьми.
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Ребята !!!!!!
.
Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
.
Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
.

Хватит ССОРИТЬСЯ !!
,
ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
,
ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !..
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Хомчаку доверия уже нет. Всё, точка.
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73%

... І за помилку ідіотів, держава знов заплатить горою трупів патріотів ...
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Он напомнил, что террористы полностью подчинены государству-агрессору.
"Командование - полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика - российские", - сказал начальник Генштаба.Источник: https://censor.net.ua/n3137082

А =павстанци= ж тоді хто ? Блазень саме так їх назвав.
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Будет ложь и лицемерие, от президента, от всех его гопников , это вы сделали вместе зебилы .
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Кушайте зебилы , будет сцать вам в глаза , а вы будете говорить, что это Божа роса
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Ничего страшного! Продолжать эксперимент! (с)
Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5399
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все хорошо, прекрасная маркиза... (с)
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Це нагадує "сводки информбюро 1941 р." коли за фразою "вирівнювання фронту" наступала здача територій.
Пораженець здає переваги позицій, нічого страшного, але починаються втрати живої сили.
І головне ворог почав посилювати обстріли, бо появилась можливість вражати бойовий склад.
Поки що загрози відступу і втримання атаки немає, АЛЕ .......... РФія ще не наступала!!!!!!!!!!!!
Невже він такий невіглас ......... чи він працює проти України.
ДиЗентерія хвороба заразна, її треба локалізувати.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗагострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак
 
 
 
 
 
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