 Від початку року перевірки в підрозділах ООС забракували 150 тонн неякісних продуктів, - Міноборони

Про це повідомив представник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
За словами офіцера, в районі ООС здійснюється постійний контроль за безпекою та якістю харчових продуктів. Також перевіряють сухі пайки. За результатами перевірки забраковано понад 5 тис. комплектів сухпайка.
Місюра повідомив, що перевірки якості харчових продуктів здійснюють не тільки в підрозділах ООС, а й у військових частинах у всіх регіонах країни. Перевіряють і харчові продукти, які зберігаються в недоторканних запасах.
Так, за результатами експертиз і перевірок, від початку цього року в військових частинах забраковано понад 120 тонн неякісних і небезпечних харчових продуктів. Також забраковано 30 тис. комплектів сухих пайків.
Крім цього, офіцер повідомив, що до кінця року 284 військові частини та установи ЗСУ перейдуть на нову систему харчування. На сьогодні її впроваджено у 73 військових частинах.
Порохоботы, я правильно говорю?
Потому, что Порошенко мародером называл. От кармы прилетело. И я надеюсь, что каждой сволочи, чью подленькую тушку прикрывала ПВО, восстановленная на средства Порошенко, чью тупую башку защищали ВСУ, на боеспособность которых Порошенко потратил дохренища личных средств, и чей лживый язык поворачивался после этого называть Порошенко мародером, каждой лживой и подлой мрази вот точно так же прилетит от кармы.
Так или иначе. Рано или поздно. Но прилетит. Жди. Те.
А насчет просрочки нужно разбираться в каждом случае.... - и хорошо что контроль налажен..
кроме злого умысла есть еще и отсутствие складов для нормального хранения - там подмокло.. там промерзло...там перепеклось в духоте и жаре .. а там заведомо - на тебе Боже что мне не гоже... контроль - это святое! ибо питание - это здоровье и боеготовность...
продуктовые склады - это всегда неограниченный соблазн и жадность... и ограниченные боязнью наказания возможности