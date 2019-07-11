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 Від початку року перевірки в підрозділах ООС забракували 150 тонн неякісних продуктів, - Міноборони

Від початку 2019 року за результатами ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторних досліджень в районі операції Об'єднаних сил понад 150 тонн неякісних і небезпечних харчових продуктів визнано непридатними для харчування військовослужбовців.

Про це повідомив представник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

За словами офіцера, в районі ООС здійснюється постійний контроль за безпекою та якістю харчових продуктів. Також перевіряють сухі пайки. За результатами перевірки забраковано понад 5 тис. комплектів сухпайка.

Місюра повідомив, що перевірки якості харчових продуктів здійснюють не тільки в підрозділах ООС, а й у військових частинах у всіх регіонах країни. Перевіряють і харчові продукти, які зберігаються в недоторканних запасах.

Так, за результатами експертиз і перевірок, від початку цього року в військових частинах забраковано понад 120 тонн неякісних і небезпечних харчових продуктів. Також забраковано 30 тис. комплектів сухих пайків.

Крім цього, офіцер повідомив, що до кінця року 284 військові частини та установи ЗСУ перейдуть на нову систему харчування. На сьогодні її впроваджено у 73 військових частинах.

Читайте також: У Міноборони просять повідомляти на гарячу лінію про постачання неякісного продовольства в армію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137081
 
 
 Топ коментарі
 
Та прям хоть ордена выдавай за бдительность...А кто и под чьей крышей всю эту погань поставляет армии?
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Забраковано?Это диверсия и относится к этому надо как к диверсии.Всех кто виновен ПОСАДИТЬ.
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с продуктами всегда очень тяжело справляться...
кроме злого умысла есть еще и отсутствие складов для нормального хранения - там подмокло.. там промерзло...там перепеклось в духоте и жаре .. а там заведомо - на тебе Боже что мне не гоже... контроль - это святое! ибо питание - это здоровье и боеготовность...
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Та прям хоть ордена выдавай за бдительность...А кто и под чьей крышей всю эту погань поставляет армии?
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До откатов добрались? Или в дураков наивных будете верить?
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*****, зелёная, просрочку в армию пихал!
Порохоботы, я правильно говорю? С начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2154
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А знаете, мрачное удовлетворение по поводу бориспольского чорта, которому прилетело от его зеленого кумира, я испытываю не потому, что он за Зе топил. Совсем не поэтому.
Потому, что Порошенко мародером называл. От кармы прилетело. И я надеюсь, что каждой сволочи, чью подленькую тушку прикрывала ПВО, восстановленная на средства Порошенко, чью тупую башку защищали ВСУ, на боеспособность которых Порошенко потратил дохренища личных средств, и чей лживый язык поворачивался после этого называть Порошенко мародером, каждой лживой и подлой мрази вот точно так же прилетит от кармы.
Так или иначе. Рано или поздно. Но прилетит. Жди. Те.
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magic SOM - насчет того что он Зеленая **** многие согласятся...
А насчет просрочки нужно разбираться в каждом случае.... - и хорошо что контроль налажен..
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А деньги за худой товар списать. Барыга форева.
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Забраковано?Это диверсия и относится к этому надо как к диверсии.Всех кто виновен ПОСАДИТЬ.
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Вже десятиліття пройшли, а до цього часу в пам'яті "суп харчо" армійської кухні: бурда незрозумілого кольору, де плавали розрубані навпіл бочкові квашені помідори і цілі не різані листки квашеної капусти.
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с продуктами всегда очень тяжело справляться...
кроме злого умысла есть еще и отсутствие складов для нормального хранения - там подмокло.. там промерзло...там перепеклось в духоте и жаре .. а там заведомо - на тебе Боже что мне не гоже... контроль - это святое! ибо питание - это здоровье и боеготовность...
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Да,да все обьективные обстоятельства, никакого личного интереса, когда реализовывали пропащие или просроченные продуты по ценам нормальных.
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нет.
продуктовые склады - это всегда неограниченный соблазн и жадность... и ограниченные боязнью наказания возможности
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Поставлять непригодные продукты в армию воюющей страны могут только предатели этой страны...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку року перевірки в підрозділах ООС забракували 150 тонн неякісних продуктів, - Міноборони
 
 
 
 
 
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