 МЗС України висловив протест у зв'язку із затриманням в Москві 45 кримських татар

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками 45 кримських татар, які зібралися сьогодні біля будівлі Верховного Суду РФ у Москві на мирну акцію підтримки співвітчизників, засуджених за сфабрикованими звинуваченням в участі у діяльності т.зв. "терористичної організації".

Разом з вчорашнім розгоном пікету кримських татар поблизу Кремля, сьогоднішнє безпідставне затримання вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ стосовно кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в документі.

У МЗС підкреслили, що рішення Верховного Суду РФ щодо апеляційної скарги у "cправі Хізб ут-Тахрір", яке на декілька місяців зменшує багаторічні строки ув’язнення незаконно утримуваних громадян України, є цинічним знущанням над українськими політичними в’язнями.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію – негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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