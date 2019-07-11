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 "Становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії" - в РФ визнали небажаним "Всесвітній конгрес українців"

Генеральна прокуратура держави-агресора визнала канадську неурядову організацію "Всесвітній конгрес українців" небажаною.

На думку російської генпрокуратури, діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Світовий конгрес українців" був створений у 1967 році в США. Зараз штаб-квартира цієї організації розташована в Торонто. На сайті організації сказано, що вона є координатором для українських діаспор у всьому світі.

Закон про небажані організації діє в Росії з 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. ФОТО

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить "загрозу безпеці держави й основам конституційного ладу". Після внесення до списку небажаних в організації заморожуються всі її рахунки. Також мають бути закриті всі її відділення. Порушникам закону загрожують штрафи до 500 тисяч рублів, а також позбавлення волі на строк до восьми років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137079
 
 
 Топ коментарі
 
это нормально - ХУЙЛО БОИТСЯ УКРАИНЦЕВ!
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ух кого там розияне ещё к врагам приравняют "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 2527
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ух кого там розияне ещё к врагам приравняют "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 2527
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это нормально - ***** БОИТСЯ УКРАИНЦЕВ!
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оон еще терпит это фашистское государство???
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Почему-то думается мне, что красноярский шаман идущий в московию сковырнуть засевшего там во главе фашиста, справится эффектней и быстрее, чем вся ООН. "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 1739
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Як поціновувач містичних жахів скажу: з якутськими шаманами краще don't mess.
(Хоча найсуворішими в тих місцях вважаються тунгуські, але якути після них на 2 місці).
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Він з Якутії, а це, на жаль, ще далі Красноярська. Довго йому ще йти.
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Від українців цапів тіпає і нападає швидка настя.
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Путин дал приказ-Зеленский сейчас возьмет да и "люстрирует" "Всемирный конгресс украинцев" или будет мешать его работе в Украине. Нельзя, мешают ************ съедать Украину.
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зато раша в дёсна целуется с "милым" талибаном...... это очередная страшилка для приполярных емель........

......Плакала корова, выменем качая,
Мальчика распяли, снегиря убили,
Повезло лишь бабке-
Удовлетворили!......
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ну не зря же кацапские политические шоу регулярно разжигают ненависть к Украине, кацапам выгодно засерать своему быдлонаселению мозги, отвлекая их от проблем в самой засРашке.
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Тобто Світовий конгрес українців якимось чином загрожує Заураллю? Вони утнути "Сибірнаш!" надумали?
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Не, ну нормально!?!?! Вы, мразь мокшанская, вообще раковые метастазы(судя по реакции пасе именно метастазы) планеты!
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Путин дал приказ-Зеленский сейчас возьмет да и "люстрирует" "Всемирный конгресс украинцев" или будет мешать его работе в Украине. Нельзя, мешают ************ съедать Украину.
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Суть меседжу: які ж бо файні чоботища!
"Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 4907
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А в Украине всякие россотрудничества чувствуют себя чудесно
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а у нас представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Украины это медведчук, бойко, коломойский, портнов, мураев, кернес, и зебильная команда во главе с главным клоуном-Это все малоросы ватники и холуи и они действительно имеют влияния в Украине и не в ее благо а наоборот
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В РФ конституционный строй???
Да не смешите весь мир своими прогнившим лаптями и пересохшими балалайками, я уже про серию якутских скульптур и не говорю.
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"Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 5178

Підтримую. Правильно зарахували, москалі.
Абсолютно погоджуюся. "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 5178

Зараховуйте, забороняйте, заплющуйте очі і заперечуйте, але од цього ми нікуди не дінемося.
І вас обов*язково переживемо. "Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев" - Цензор.НЕТ 5178

Представництво СКУ є ще і в Україні, у Києві, та в Брюсселі - співпраця з міжнародними організаціями. Ґрод - розумний дядько, досвідчений (входив у склад різних делегацій під час візитів / переговорів Україна - Канада, змінив Чолія), мусив, правда, це зелене нещастя також зустріти ...

СКУ об*єднує усі українські громади за межами України. І голова СКУ є президентом українців за кордоном.
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Банда большевиков-чекистов, засевшая в кремле, всегда занималась геноцидом. В последнее время, на фоне неспособности ООН даже к минимальному решению мировых проблем, кремлятник совсем распоясался.
Нужно объединять вменяемые страны под идеей очистки планеты Земля от жестоких человекообразных вредителей, называющих себя "русскими".
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Путин дал приказ-Зеленский сейчас возьмет да и "люстрирует" "Всемирный конгресс украинцев" или будет мешать его работе в Украине. Нельзя, мешают ************ съедать Украину..У ************ кстати хороший аппетит.
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От у кацапні пукани рвуться тільки від слова українский чи Україна
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Ооооо ....как кацапов плющит !!!!! Значит мы на верном пути !!!!
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Ребята !!!!!!
.
Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
.
Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
.

Хватит ССОРИТЬСЯ !!
,
ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
,
ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !
,
Хотя и 3Е не ЗЕбывайте !!!
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Партію кумхуйла і їх ідеологію визнати забороненою!
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ДА ПУСКАЙ ПОЗОРЯТЬСЯ..
.
Но !!!!
.
СУДИТЬ при НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА..
.
Гумманность ------Это не к СКРЕПОНОСЦЕВ !
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И ето те кто будет нам навязывать рузьгиймир и рузьгий языг. Пшли нах. и точка.
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Мокшане призывают закрыть украинские представительства в Канаде. Тоесть аж на другом конце земного шара, они увидели угрозу в украинской нации. Вы только представьте себе что они сделают с украинцами в Украине как только доберутся до Киева. О каких вообще переговорах и договорах речь. Цель кремля уничтожить всех украинцев и вычеркнуть их из истории.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії" - в РФ визнали небажаним "Всесвітній конгрес українців"
 
 
 
 
 
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