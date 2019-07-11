 "Становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії" - в РФ визнали небажаним "Всесвітній конгрес українців"

На думку російської генпрокуратури, діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Світовий конгрес українців" був створений у 1967 році в США. Зараз штаб-квартира цієї організації розташована в Торонто. На сайті організації сказано, що вона є координатором для українських діаспор у всьому світі.
Закон про небажані організації діє в Росії з 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.
Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить "загрозу безпеці держави й основам конституційного ладу". Після внесення до списку небажаних в організації заморожуються всі її рахунки. Також мають бути закриті всі її відділення. Порушникам закону загрожують штрафи до 500 тисяч рублів, а також позбавлення волі на строк до восьми років.
(Хоча найсуворішими в тих місцях вважаються тунгуські, але якути після них на 2 місці).
......Плакала корова, выменем качая,
Мальчика распяли, снегиря убили,
Повезло лишь бабке-
Удовлетворили!......
Да не смешите весь мир своими прогнившим лаптями и пересохшими балалайками, я уже про серию якутских скульптур и не говорю.
Підтримую. Правильно зарахували, москалі.
Абсолютно погоджуюся.
Зараховуйте, забороняйте, заплющуйте очі і заперечуйте, але од цього ми нікуди не дінемося.
І вас обов*язково переживемо.
Представництво СКУ є ще і в Україні, у Києві, та в Брюсселі - співпраця з міжнародними організаціями. Ґрод - розумний дядько, досвідчений (входив у склад різних делегацій під час візитів / переговорів Україна - Канада, змінив Чолія), мусив, правда, це зелене нещастя також зустріти ...
СКУ об*єднує усі українські громади за межами України. І голова СКУ є президентом українців за кордоном.
Нужно объединять вменяемые страны под идеей очистки планеты Земля от жестоких человекообразных вредителей, называющих себя "русскими".
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Все кто голосовал за 3Е...КОГО ..
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Прекрасно УЖЭ все ПОНЯЛИ...
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Хватит ССОРИТЬСЯ !!
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ПРОТИВНИК--ОДИН------ЭТО росцийсский ФАШИЗМ !!
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ГНОБИТЬ ЕГО в ТРИ РАЗА ЧАЩЕ !
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Хотя и 3Е не ЗЕбывайте !!!
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Но !!!!
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СУДИТЬ при НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА..
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Гумманность ------Это не к СКРЕПОНОСЦЕВ !