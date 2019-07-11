 "Становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії" - в РФ визнали небажаним "Всесвітній конгрес українців"

На думку російської генпрокуратури, діяльність цієї організації становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Світовий конгрес українців" був створений у 1967 році в США. Зараз штаб-квартира цієї організації розташована в Торонто. На сайті організації сказано, що вона є координатором для українських діаспор у всьому світі.

Закон про небажані організації діє в Росії з 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

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Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить "загрозу безпеці держави й основам конституційного ладу". Після внесення до списку небажаних в організації заморожуються всі її рахунки. Також мають бути закриті всі її відділення. Порушникам закону загрожують штрафи до 500 тисяч рублів, а також позбавлення волі на строк до восьми років.