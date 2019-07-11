 Зеленський звільнив 57 голів РДА в 13 областях

Як передає Цензор.НЕТ, тексти президентських розпоряджень під №№147-203 розміщені на офіційному сайті Глави держави.
У Волинській області звільнено главу Іваничівської РДА.
Голів Петропавлівської і Покровської РДА звільнено в Дніпропетровській області.
У Житомирській області позбулися своїх посад голови Брусилівської, Коростенської та Олевської РДА.
Голови Василевської та Оріхівської РДА в Запорізькій області.
На Київщині звільнено голів Богуславської, Бориспільської, Києво-Святошинської, Переяслав-Хмельницької, Сквирської і Яготинської РДА.
Голів Березанської і Врадіївської РДА звільнено на Миколаївщині.
На Полтавщині позбулися своїх посад голови Гадяцької, Миргородської та Решетилівської РДА.
Голів Демидівської, Здолбунівської та Рівненської РДА звільнено в Рівненській області.
На Тернопільщині посад позбулися голови Бережанської, Бучацької, Гусятинської, Заліщицької, Збаразької, Козівської, Кременецької, Лановецької, Монастириської, Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської та Шумської РДА.
Голів Богодухівської, Балаклійської, Зачепилівської, Золочівської, Коломацької, Сахновіщецької і Чугуївської РДА звільнено в Харківській області.
На Херсонщині звільнено голів Великоолександрівської, Голопристанської, Олешківської РДА.
Голів Звенигородської і Золотоніської РДА звільнено в Черкаській області.
У Чернівецькій області звільнено голів Вижницької, Герцаївської, Глибочицької, Заставницької, Кельменецької, Новоселицької, Путильської, Сокирянської, Сторожинецької та Хотинської РДА.
Туда им и дорога . Порошенковские свиньи .
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що Володимир Гройсман збереже свій пост після виборів 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський не має жодного уявлення, як керувати країною.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ситуація" заявив політичний та економічний експерт Володимир Коваль.
"По-перше, мені здається, нам потрібно відмовитися від словосполучень "президент Зеленський хоче" або "президент Зеленський вирішив". Це взагалі такий ось штамп. Насправді, звичайно, вони нічого не хочуть і нічого бути не може. Сьогоднішня заява повністю показала, що людина не має ні найменшого уявлення, як керувати країною. Припустимо, дивіться, під одну гребінку потрапляють посади, які призначаються, і посади, на які обирають, народні депутати. Ось це по закону у нас не можна. Тому, якщо президент країни, Який є гарантом Конституції, пропонує подібного роду речі, - це, по крайней мере, виглядає, знаєте, як ... дуже смішно", - заявив він.
ну, богдан об ЭТОМ ЖЕ говорит))
Уроды из полиции Кирилловки
В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі.Все погано і всі не такі - це чудова теза.
Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев'ять років тому. Чую останні п`ять.Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло…Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?
Ну, протягнете Ви на хайпі, «ссишиш, ти», «чєрт, лушпарік» ще місяць-другий. А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: «а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?».
І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні. Повтору 2010 року не буде. Як би кому це не хотілося. До речі, дружина у Вас красива. І діти чудові. Дай їм Бог здоров`я!
Президент - це важко. І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини.
Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося. Volodymyr Omelyan
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що Володимир Гройсман збереже свій пост після виборів 21 липня.
неа, зебилам расскажет какой гройсман хороший стал.. мол, это при Порохе - гройся был злой, а теперь вова подарил ему свой лисапед и гройся стал добрым...
Иначе вову люстрируют на каштане уже к весне... да-да, всё по плану - "пришла весна - время вешать" клоунов..
После переизбрания ВР все будет готово....
Где его реальная работа? Что он за это время успел сделать?
Самая ржака начнется, когда "новые лица" начнут тоже имитировать "управление" Украиной.. Вот тут у зеботов будет аврал - отмазывать дятлов).
Дальше взвоют сами зебилы.. ведь они "ждут снижения тарифов" и "окончания эры зубожиння" - а получат отмену субсидий (богдан или кто там - анонсировал) и рост цен, инфляции на фоне обвала экономики..