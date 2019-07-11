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 Політика України
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Все про:Зеленський (2029) кадри (144) звільнення (578) РДА (103)

 Зеленський звільнив 57 голів РДА в 13 областях

У четвер 11 липня президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями звільнив 57 голів РДА в 13 областях.

Як передає Цензор.НЕТ, тексти президентських розпоряджень під №№147-203 розміщені на офіційному сайті Глави держави.

У Волинській області звільнено главу Іваничівської РДА.

Голів Петропавлівської і Покровської РДА звільнено в Дніпропетровській області.

У Житомирській області позбулися своїх посад голови Брусилівської, Коростенської та Олевської РДА.

Голови Василевської та Оріхівської РДА в Запорізькій області.

На Київщині звільнено голів Богуславської, Бориспільської, Києво-Святошинської, Переяслав-Хмельницької, Сквирської і Яготинської РДА.

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Голів Березанської і Врадіївської РДА звільнено на Миколаївщині.

На Полтавщині позбулися своїх посад голови Гадяцької, Миргородської та Решетилівської РДА.

Голів Демидівської, Здолбунівської та Рівненської РДА звільнено в Рівненській області.

На Тернопільщині посад позбулися голови Бережанської, Бучацької, Гусятинської, Заліщицької, Збаразької, Козівської, Кременецької, Лановецької, Монастириської, Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської та Шумської РДА.

Голів Богодухівської, Балаклійської, Зачепилівської, Золочівської, Коломацької, Сахновіщецької і Чугуївської РДА звільнено в Харківській області.

На Херсонщині звільнено голів Великоолександрівської, Голопристанської, Олешківської РДА.

Голів Звенигородської і Золотоніської РДА звільнено в Черкаській області.

У Чернівецькій області звільнено голів Вижницької, Герцаївської, Глибочицької, Заставницької, Кельменецької, Новоселицької, Путильської, Сокирянської, Сторожинецької та Хотинської РДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137078
 
   
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Чиста ПЕСелей продолжается! Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 6550
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Зеленский тупо ЛЕПИТ ГОРБАТОГО - такую херню несет - но почему-то эта херня точь в-точь совпадает кремлевской ..
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Добробаты люстрировал парашенко. Торнадо сидит, Донбасс, Днепр хз где. Только Азов ещё держится.
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Петренко дурак ты, да ещё и не образованный. Зеленский научит таких как ты уму разуму
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Босий Алєкс, дерево не здатне мислити. Від слова апще.
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" В четверг 11 июля президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил 57 глав РГА в 13 областях "

Туда им и дорога . Порошенковские свиньи .
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Ты Северным Потоком-2 лучше занимайся , чем в наши дела вмешиваться
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Не , медальку оставь себе . Меня низкие тарифы и цены в магазине интересуют . А медальку можешь Карпову отправить , он такое любит .
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Кацапчег, Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 6924 00-Куприка чого ти українським словом прикриваєшся?

Пиши як є - Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 6924 00-Копчик Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 7767
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Я уже 397 раз тут говорил , шо я - кремлевский агент . Сделайте уже наконец скрин моего разоблачения и постите в каждой ветке , шоб все знали , шо Куприк - кремлевский агент Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 6009
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***** - партнер Петра Алексеевича и Медведчука . Ты еще увидешь , как ПЕС с Медведчуком в одну дудку дудеть будут . Лучше в клюб в субботу сходи , тормоз Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 4205
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Ватан, знову брешеш. Хоча, ти ж інакше не вмієш
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как зебилов-то мазнули по асфальту... Зеленський звільнив 57 голів РДА в 13 областях - Цензор.НЕТ 8408 Герус плохого не посоветует другу и куму вазелина..) Даже - поможет вести бизнес с рашкой..

Зеленський звільнив 57 голів РДА в 13 областях - Цензор.НЕТ 6306
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не будет тебе низких тарифов, зебил) вазелин же чётко сказал: "чуваки, я ПОШУТИЛ, а если кто из вас что подумал - то это ваше дело, черти(на блатном - зашкваренные)!" Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 7661
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а это с какого перепугу вы украинские дела своими считаете?
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нежданчик для зебилов.. прийдется лишнехромосомным срочно менять методички Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 7802
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що Володимир Гройсман збереже свій пост після виборів 21 липня.
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ЗАЯВА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО ЛЮСТРАЦІЮ ПОКАЗАЛА, ЩО ВІН ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЄ, ЯК КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ - ЕКСПЕРТ
Президент України Володимир Зеленський не має жодного уявлення, як керувати країною.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ситуація" заявив політичний та економічний експерт Володимир Коваль.
"По-перше, мені здається, нам потрібно відмовитися від словосполучень "президент Зеленський хоче" або "президент Зеленський вирішив". Це взагалі такий ось штамп. Насправді, звичайно, вони нічого не хочуть і нічого бути не може. Сьогоднішня заява повністю показала, що людина не має ні найменшого уявлення, як керувати країною. Припустимо, дивіться, під одну гребінку потрапляють посади, які призначаються, і посади, на які обирають, народні депутати. Ось це по закону у нас не можна. Тому, якщо президент країни, Який є гарантом Конституції, пропонує подібного роду речі, - це, по крайней мере, виглядає, знаєте, як ... дуже смішно", - заявив він.
ну, богдан об ЭТОМ ЖЕ говорит))
Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 2852
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Доблестная полиция при клоуне начала превращаться в мусоров и беркутов:

Уроды из полиции Кирилловки
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Дуже лестить увага Президента України.
В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі.Все погано і всі не такі - це чудова теза.
Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев'ять років тому. Чую останні п`ять.Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло…Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?

Ну, протягнете Ви на хайпі, «ссишиш, ти», «чєрт, лушпарік» ще місяць-другий. А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: «а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?».
І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні. Повтору 2010 року не буде. Як би кому це не хотілося. До речі, дружина у Вас красива. І діти чудові. Дай їм Бог здоров`я!

Президент - це важко. І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини.
Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося. Volodymyr Omelyan
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Ростов? Зебеня так быстро бегать умеет? Ну Омелян и шутник)
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Оптом всех соевых прихлебателей в утиль
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нежданчик для зебилов.. прийдется лишнехромосомным срочно менять методички :D
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що Володимир Гройсман збереже свій пост після виборів 21 липня.



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лысого поставит?))
неа, зебилам расскажет какой гройсман хороший стал.. мол, это при Порохе - гройся был злой, а теперь вова подарил ему свой лисапед и гройся стал добрым... Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях - Цензор.НЕТ 611
Иначе вову люстрируют на каштане уже к весне... да-да, всё по плану - "пришла весна - время вешать" клоунов..
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активно расставляет сепаров, воров и агентов ФСБ....
После переизбрания ВР все будет готово....
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Медвечука Пеца не трогал,не так ли порохоблеяди?
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в чем браво? в том что 1.5 месяца только и сделал что уволил старых и раскидал своих? где реальная работа? пока он только занавески меняет. до кроватей еще даже не добрался.
Где его реальная работа? Что он за это время успел сделать?
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да какая там работа.. имитация. как и игры на рояле, "бурной деятельности".
Самая ржака начнется, когда "новые лица" начнут тоже имитировать "управление" Украиной.. Вот тут у зеботов будет аврал - отмазывать дятлов).
Дальше взвоют сами зебилы.. ведь они "ждут снижения тарифов" и "окончания эры зубожиння" - а получат отмену субсидий (богдан или кто там - анонсировал) и рост цен, инфляции на фоне обвала экономики..
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так твоя пэпа 5 лет нихрена не делала. только воровала и врала.
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Портнов, Богдан і Разумков готують масові фальсифікації на виборах.
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Зачищают самых активных фальсификаторов.
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Портнов опытный, при Януковиче вовсю фальсифицировал выборы, где у него и мертвецы голосовали, так и сейчас они же будут за "Слугу народа" голосовать. Наступила Януковщина в виде Зеленщины. Прощай честные выборы!
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Цей лісапеччик розіб"є собі те куди їсть тією булавою і буде вавка у Вовки.
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харьковскую, одесскую совсем не трогает..
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Мне интересно "Блазнеь" побежит в Ростов, или в Герцилю...?
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Он хоть сам там знает, кого "он" там на кого меняет?
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