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  2023  37
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 Глава Донецької ОДА Кириленко не погоджував поїздку в зону бойових дій, - штаб ООС. ВIДЕО

У штабі операції Об'єднаних сил не знають, з якою метою новопризначений глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко перебував 10 липня у зоні бойових дій.

У штабі заявили, що Кириленко не погоджував із військовими виїзд на лінію розмежування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"У нас не було заплановано спільних заходів з головою обласної державної адміністрації. Він не погоджував з нами цю поїздку і діяв за своїм планом", - сказав "Громадському" спікер штабу.

Інформацію про те, що він не погоджував свою поїздку зі штабом ООС, непрямо підтвердив і сам Кириленко.

На прохання журналіста "Новостей Донбасса" прокоментувати ситуацію голова ОДА сказав: "Що значить, сказали в ООС? Це хтось описав там, попередив... Якщо ви ставите запитання, а з ким я повинен це (виїзд на лінію розмежування. - Ред. ) узгоджувати?"

При цьому Кириленко підкреслив, що "чогось незвичайного не сталося". "З надзвичайного - це те, що людина загинула, військовослужбовець, і один трьохсотий, наскільки мені відомо, середнього ступеня тяжкості, дістав поранення", - сказав він.

Богдан Бондар, заступник командувача штабу ООС, відмовився коментувати цю інформацію: "Є губернатор, є його офіс, прес-служба... Тим більше, людина щойно приступила до виконання обов'язків. Тобто, там дуже багато запитань". При цьому він заявив, що комунікація між главою Донецької ОДА і командувачем штабу ООС налагоджена.

Нагадаємо, 10 липня в районі південної околиці Гранітного ворожий ПТРК поцілив у вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил, у результаті чого один український боєць загинув, а другий був поранений.

Як з'ясувалося, під час обстрілу неподалік (не більше 100 метрів) перебував глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, який об'їжджав лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137076
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас начнут друг на друга кивать..........
А по факту - один воин (еще ребёнок 22 года) погиб и один ранен........

При этом Кириленко подчеркнул, «чего-то из ряда вон выходящего не произошло»(с) - моральный урод этот Кириленко😡😡😡
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Це зрозуміло.. А хто надав йому військовий супровід, чому на лінії вогню опинився солдат-артилерист в КРАЗі?
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не розумію, чому цього упиря не розбило.. тварина сепарська.
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Це зрозуміло.. А хто надав йому військовий супровід, чому на лінії вогню опинився солдат-артилерист в КРАЗі?
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Не согласовали, поэтому приняли за сепаров и лупанули из ПТУРА.
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жалко что кириленко не пристрелили там же - вместо бойца ВСУ...
Дукмаю, даже зебилы были бы не против Глава Донецкой ОГА Кириленко не согласовал поездку в зону боевых действий, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3680... Тогда бы точно - "чего-то из ряда вон выходящего не произошло"..
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"Что сегодня, на заставе,
Ничего не произошло...
Только лебеди пролетали,
задевая закатом крыло..."
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значит у него, как у губернатора прифронтовой области есть постоянное военное сопровождение.
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Хтось бреше...А звідкіля військовослужбовці там були?
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Никто не мешает Киреленко опровергнуть эту информацию.
Чего же он молчит "в тряпочку"?
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С поросячеми согласовывать только вышиванки с Трухановым и договорняки с Медвейчуком .
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а він люстрацію пройшов. ОтветьТе Зеля-Зеленикий...
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А панамець пройшов люстрацію коли 5 років керував, крав і підтримував мертвечука?
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Хто такий? Чи знову черговий зебіл оббріхався, як обісрався?
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Хто ти такий , і чому від тебе тхне свинарником, тобі видніше.
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Gритягти до суду за статтями "Злочинна недбалість, що призвела до загибелі людини" і "Перевищення повноважень"
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козломордые а как же скрепы?

В Самарской области двое мужчин занимались сексом на крыше церкви


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Заголовок к этой новости надо давать такой; "Русскую православную церковь крышуют какие-то пи*арасы".
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Этот урод, с подачи зелепукиных советников, будет отрабатывать СМЕРТЬ 20-летнего пацана! Шоб тебя, шмаркля наркоршная, где-то там , посередне, прибили!
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Солдати виконували наказ, а от чому там опинився цей бик зі своїм кортежем,з за якого загинув військовослужбовець це питання?
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Їхав побачитись з братом- офіцером ;днр;
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Сейчас начнут друг на друга кивать..........
А по факту - один воин (еще ребёнок 22 года) погиб и один ранен........

При этом Кириленко подчеркнул, «чего-то из ряда вон выходящего не произошло»(с) - моральный урод этот Кириленко😡😡😡
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не розумію, чому цього упиря не розбило.. тварина сепарська.
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і що йому за це буде ?
а зелі ?
через цих аматорів людина загинула і поранені є.
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І ця істота ще відкриває рота і каже - нічого не сталося? Через тебе добвня людина загинула, чийсь син не повернеться додому. Чмо..
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Почитали ?
А цю шкуру до суду можна заволокти ?

Зате ж як зебілки надривалися: нічєво страшнаво, падумаєшь, что єво брат в денере, паша - патриот, ні в чьом нє замєшан, атстаньтє ат чілавєка, что ві набросілісь ...
Всі накази / призначення блазня виправдовують.
От разом з ним і розділять відповідальність за те, що здають країну. І за чужу пролиту кров.
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Зелупенцы вы сделали это вместе - донецкой ога руководит пособник кремлефашистов
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Из за тупой сволочи,которая хотела по выпендриваться,погиб боец...,сволочь....
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Заббули договоритися щоб сепарня погана по своїх не шиаляла .помилка вийшла видно пяні були сепаоюги..
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А може й "дружній" вогонь...І таке не раз траплялося
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Хто б сумнівася. І що з приводу звільнення бідного паши нам скаже презЕ?
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"человек погиб, военнослужащий, и один трехсотый, насколько мне известно, средней степени тяжести, получил ранение"
Он это таким тоном говорит, будто такое при нем каждый день происходит, таким буднично-рутинным голосом перечисляет, типа, "ну погиб, ну ранены, ну бывает..."
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГлава Донецької ОДА Кириленко не погоджував поїздку в зону бойових дій, - штаб ООС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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