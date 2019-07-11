 Глава Донецької ОДА Кириленко не погоджував поїздку в зону бойових дій, - штаб ООС. ВIДЕО

У штабі заявили, що Кириленко не погоджував із військовими виїзд на лінію розмежування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"У нас не було заплановано спільних заходів з головою обласної державної адміністрації. Він не погоджував з нами цю поїздку і діяв за своїм планом", - сказав "Громадському" спікер штабу.
Інформацію про те, що він не погоджував свою поїздку зі штабом ООС, непрямо підтвердив і сам Кириленко.
На прохання журналіста "Новостей Донбасса" прокоментувати ситуацію голова ОДА сказав: "Що значить, сказали в ООС? Це хтось описав там, попередив... Якщо ви ставите запитання, а з ким я повинен це (виїзд на лінію розмежування. - Ред. ) узгоджувати?"
При цьому Кириленко підкреслив, що "чогось незвичайного не сталося". "З надзвичайного - це те, що людина загинула, військовослужбовець, і один трьохсотий, наскільки мені відомо, середнього ступеня тяжкості, дістав поранення", - сказав він.
Богдан Бондар, заступник командувача штабу ООС, відмовився коментувати цю інформацію: "Є губернатор, є його офіс, прес-служба... Тим більше, людина щойно приступила до виконання обов'язків. Тобто, там дуже багато запитань". При цьому він заявив, що комунікація між главою Донецької ОДА і командувачем штабу ООС налагоджена.
Нагадаємо, 10 липня в районі південної околиці Гранітного ворожий ПТРК поцілив у вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил, у результаті чого один український боєць загинув, а другий був поранений.
Як з'ясувалося, під час обстрілу неподалік (не більше 100 метрів) перебував глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, який об'їжджав лінію розмежування.
Дукмаю, даже зебилы были бы не против ... Тогда бы точно - "чего-то из ряда вон выходящего не произошло"..
Ничего не произошло...
Только лебеди пролетали,
задевая закатом крыло..."
Чего же он молчит "в тряпочку"?
В Самарской области двое мужчин занимались сексом на крыше церкви
А по факту - один воин (еще ребёнок 22 года) погиб и один ранен........
При этом Кириленко подчеркнул, «чего-то из ряда вон выходящего не произошло»(с) - моральный урод этот Кириленко😡😡😡
а зелі ?
через цих аматорів людина загинула і поранені є.
А цю шкуру до суду можна заволокти ?
Зате ж як зебілки надривалися: нічєво страшнаво, падумаєшь, что єво брат в денере, паша - патриот, ні в чьом нє замєшан, атстаньтє ат чілавєка, что ві набросілісь ...
Всі накази / призначення блазня виправдовують.
От разом з ним і розділять відповідальність за те, що здають країну. І за чужу пролиту кров.
Он это таким тоном говорит, будто такое при нем каждый день происходит, таким буднично-рутинным голосом перечисляет, типа, "ну погиб, ну ранены, ну бывает..."