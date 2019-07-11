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Все про:дрес-код (5) Закарпаття (770)

 Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди

Одним із перших розпоряджень нового начальника Закарпатського Управління Служби безпеки України Івана Рудницького стало введення дрес-коду і заборона на носіння бороди.

Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Бутусов зазначив: "На одне з найпроблемніших обласних управлінь СБУ в Закарпатті призначено нового керівника - Івана Рудницького. Президент саме там поставив завдання подолати контрабанду, потрібен новий системний підхід. А які проблеми є пріоритетними в цьому контрабандному регіоні?

Ну, перш за все, як з'ясувалося, зовнішній вигляд. Всім співробітникам наказано пристойно одягатися і мати відповідний вигляд, бороди носити заборонено! Оце так, оце круто. Іване Львовичу, тільки розкажіть для початку, з яких джерел, скажімо, лейтенант СБУ, який одержує зарплату від 12 тисяч гривень, закуповуватиме собі костюми, які відповідають Вашому вимогливому смаку? Чи треба як зазвичай шукати спонсорів? Може, якщо розібратися, в боротьбі з контрабандою не в костюмах проблема?

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Ви знаєте, в Офісі президента офіційно дозволено ходити в шортах, а Ви навіщо таким ретроградством і показухою займаєтеся? Може, хоча б попервах, поки зарплату не піднімете і фонди на костюми не виб'єте, варто дозволити все-таки боротися з контрабандою в майках і бородах?"

Також Бутусов опублікував скрін розпорядження нового начальника

Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137075
 
   
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Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды - Цензор.НЕТ 5947 Щось мені стає страшно...
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В першій сотні партії «Слуга народу» 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців...
Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды - Цензор.НЕТ 2482

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Контрабанду всегда в бороде прячут, правильный запрет.
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про бороду полное гонево, при чем борода к контрабанде? Невже в бородах можна ховати кеш від провозу контрабанди?
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Когда начальника строевой части ставят на оперативную должность, начинается совковый долбоизм.
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Back in the USSR... Де він курва підбирає ці кадри ..?
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Такі дурниці на Московії роблять.Це однозначно перемога.
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Бороды запретил ??? Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 2321
Так даже SS-овцы не поступали !!!
От же ж лютует, ******** !!! Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 4309
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А всем добросовестным гражданам при виде бородатого таможенника звонить к Ивану Рудницкому, будьте бдительны, бородачи не пройдут =)
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Все понял！ Это просто наша СБУ потролила таможню в лице их бородатого начальника....Экий я недалекий....
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Щось на рахунок трусів нічого не сказано, які носити? Білі чи чорні? Дивно? Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 4779
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Вот именно такие ******** 30 лет назад и аырубали виноградники в Крыму
Кадровая политика Зеленского - дерьмо собачье
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не пойму истерики порохоботов и бутусова. такой вид всегда требовали в сбу, прокуратуре и многих гос органах, не в шортах и шлепках же ходить. есть понятие делового дресс-кода. также не пойму пост бутусова о том, что работник сбу при зарплате в 12 тысяч не может себе позволить костюм купить. от них же не требуют в версаче и дольче габбанах ходить. за 3-4 тысячи на рынке можно взять приличного вида костюм. и то, что он дал такое распоряжение, еще не значит что он со своим личным составом не обсудил первые задачи на совещании. товарищь бутусов что, знает чем новый начальник усбу весь день занимался?
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ты реально считаешь что эффективность зависит от внешнего вида или идиот?
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я понимаю что ты работаешь каким нибудь грузчиком в атб, и для тебя внешний вид не важен, и понятия делового дресс кода тебе не известно. но даже на примитивном уровне, посмотри в иностранных фильмах как одеваются работник гос органов
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Я понимаю что ты мусор который старается во всем копировать своего начальника, твой деловой дресс код - иметь машину за 12000 своих зарплат, носить на руке бюджет районного центра, чтобы все понимали что ты свой, тот с которым можно "порешать".
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В израильской армии военнослужащим приказали либо сбривать бороду, либо обосновывать ее необходимость. Порядок выдачи разрешений солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ношение бороды ужесточается с 1 марта.
Ранее, как сообщается, для ношения бороды требовалось лишь разрешение старшего по званию. По новым правилам, солдат - вне зависимости от степени религиозности и рода войск - обязан подать ответственному за это офицеру соответствующий рапорт, заполнить специальную анкету, пройти собеседование, получить рекомендацию и ожидать решения.
Выдача разрешений будет находиться в компетенции начальника войскового кадрового отдела. При вынесении своего решения он должен руководствоваться рекомендацией командира военнослужащего, а в случае, если речь идет о религиозном солдате, необходима рекомендация раввина части. Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 4001
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Казахстан: Бороду - можно, ирокез - нельзя. Нельзя также красить волосы в яркие цвета.
Ну а что вы хотели. Азиаты-с...
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Молчать! Не рассуждать! Мундир не марать! Бороду снимать! Джинсов и шортов не надевать! Мелкими купюрами не брать! Контрабанду без разрешения не пропускать! За решениями партии наблюдать! Субботу соблюдать! От меноры не прикуривать! Больше трёх блюдей на офицера в сауну не брать! От литра Асолюта не блевать! Кокаин, цитрамоном не разбавлять! Растревожь вашу душу в бога и пресвятую сэбэу мать.
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Мабуть чувак,панически боится бородатых.Можливо дитяча травма.Ось наприклад,один все життя клоунов боится,бо у него перед носом в детстве,клоун хлопнул шарик Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 7516
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Скорее всего она у него растет козловатого вида. Из чувства зависти, злобы и приобритенной тупости.
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Следующий указ будет о бритье вафельным полотенцем Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 5890
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Правильно. Бо вже дістали есбеушники бородаті на кожному закутку))) Не Ужгород , а Кабул))
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в массе такие пиджаки вай мама дайте чумадан денег Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 9496 Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди - Цензор.НЕТ 7706
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВиконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди
 
 
 
 
 
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