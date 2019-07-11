 Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди

Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Бутусов зазначив: "На одне з найпроблемніших обласних управлінь СБУ в Закарпатті призначено нового керівника - Івана Рудницького. Президент саме там поставив завдання подолати контрабанду, потрібен новий системний підхід. А які проблеми є пріоритетними в цьому контрабандному регіоні?
Ну, перш за все, як з'ясувалося, зовнішній вигляд. Всім співробітникам наказано пристойно одягатися і мати відповідний вигляд, бороди носити заборонено! Оце так, оце круто. Іване Львовичу, тільки розкажіть для початку, з яких джерел, скажімо, лейтенант СБУ, який одержує зарплату від 12 тисяч гривень, закуповуватиме собі костюми, які відповідають Вашому вимогливому смаку? Чи треба як зазвичай шукати спонсорів? Може, якщо розібратися, в боротьбі з контрабандою не в костюмах проблема?
Ви знаєте, в Офісі президента офіційно дозволено ходити в шортах, а Ви навіщо таким ретроградством і показухою займаєтеся? Може, хоча б попервах, поки зарплату не піднімете і фонди на костюми не виб'єте, варто дозволити все-таки боротися з контрабандою в майках і бородах?"
Також Бутусов опублікував скрін розпорядження нового начальника
https://youtu.be/iZbxKNeJSbo
Ошибался
Так даже SS-овцы не поступали !!!
От же ж лютует, ******** !!!
В горошки ж ...
Кадровая политика Зеленского - дерьмо собачье
Ранее, как сообщается, для ношения бороды требовалось лишь разрешение старшего по званию. По новым правилам, солдат - вне зависимости от степени религиозности и рода войск - обязан подать ответственному за это офицеру соответствующий рапорт, заполнить специальную анкету, пройти собеседование, получить рекомендацию и ожидать решения.
Выдача разрешений будет находиться в компетенции начальника войскового кадрового отдела. При вынесении своего решения он должен руководствоваться рекомендацией командира военнослужащего, а в случае, если речь идет о религиозном солдате, необходима рекомендация раввина части.
Ну а что вы хотели. Азиаты-с...