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Все про:Зеленський (2029) Лук'яненко (19) стипендії (77) політв'язні (941)

 Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії

Стипендії ім. Левка Лук'яненка виплачуватимуться на період незаконного затримання, утримання і ще рік після звільнення.

Відповідний указ №514/2019 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на період незаконного затримання, утримання і впродовж одного року після звільнення стипендії призначено: Олексію Бессарабову, Валентину Вигівському, Павлу Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карпюку, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Євгену Панову і Олексію Сизоновичу. Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік Геннадію Афанасьєву і Юрію Яценку, які вже звільнені з російських в'язниць.

Державні стипендії ім. Левка Лук'яненка заснував у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко. Стипендія призначається в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Таким чином, станом на зараз сума стипендії становить 6021 гривню.

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При цьому призначається до 100 державних стипендій на рік.

18 травня Порошенко призначив державні стипендії імені Левка Лук'яненка шістьом незаконно засудженим російськими судами українцям на період незаконного затримання, утримання і впродовж одного року після звільнення активісту Володимиру Балуху, журналісту Миколі Семені, режисерові Олегу Сенцову, журналісту Романові Сущенку. Також призначено стипендії строком на один рік заступникам лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову й Ахтему Чийгозу, які також утримувалися в російських в'язницях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137074
 
   
 Топ коментарі
 
І тут паскудять нікчемні петіні прихильники.. Ну що поганого в цій новині? Ви краще згадайте скільки грантів зі свого псевдоблагодійного фонду, розміром в лярд гривень - котрі було поцуплено петьою з бюджету воюючої країни, було вручено петьою з початку року?
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зеля шоже ты делаешь, порохоботы не успевают менять методички.
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Какой плохой зеля.Астанавись)))
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А взять на утримання "95 Квартала" слабо?
З одного боку тема політв"язнів слизька, вимагає щоб про неї говорили або добре, або ніяк а з іншого я просто млію, коли богаті не жертвуючи жодної власної копійки, закликають жертвувати набагато бідніших від себе людей, а назбиравши з дурнів грошей отримують статус "блягодійників" ...
Тут правда ситуація трохи інша, за рахунок держави робиться гарна міна при поганій грі, але тим не менше... Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 6766
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та да. раздает бюджетные деньги налево и направо. нет чтоб фонд жене открыть.
вот гад парад отменил и отдаст деньги солдатам. ну не гад? как народу жить без парада?
а вот петя истинный патриот. лярд жене закачал. молодец? сына минометчика депутатом сделал. все в семью. ну пьет, немного, ворует, немного, пенсионеров иногда нахер посылает,
сбегает с митингов, ну очко не железное. праведника обидеть может каждый. я за петю.
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Павло Гриб- це отой що мав невдале побачення з російською школяркою?
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кацахол
Павло Гриб- це отой що мав невдале побачення з російською школяркою?
Так
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"мав побачення із російською школяркою" Так він же тепер по новому закону педофил!
Так ось що означає термін хімічна кастрація, стипендію від Зеленского...
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"мав побачення із російською школяркою" Так він же тепер по новому закону педофил!
Так ось що означає термін хімічна кастрація, стипендію від Зеленского...
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Государственные стипендии им. Левка Лукьяненко учредил в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко. Стипендия назначается в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Таким образом, по состоянию на сейчас сумма стипендии составляет 6021 гривну.
При этом назначается до 100 государственных стипендий в год. Источник: https://censor.net.ua/n3137074
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Ну и что дальше.Зеля назначил эти премии политзаключенных как президент Украины.Что то не так?
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Ну що далі блЗень піариться перед виборами в раду, йому плювати на політичноув'язнених. Ти ж так би сказав як би Петя виписав ці премії, тоді насолоджуйся.
Піар чистої води від зелепуха.
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Половину з цих прізвищ - вперше бачу... Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 8425
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І тут паскудять нікчемні петіні прихильники.. Ну що поганого в цій новині? Ви краще згадайте скільки грантів зі свого псевдоблагодійного фонду, розміром в лярд гривень - котрі було поцуплено петьою з бюджету воюючої країни, було вручено петьою з початку року?
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Леонид Днепр
І тут паскудять нікчемні зеліні прихильники...
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Ну, у тебе певно є і докази крадіжок з бюджету воюючої країни?
І ти випадково не про мільярди, вкрадені з приватбанку Коломойським і виведені через офшорні рахунки Зеленського?
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зеля шоже ты делаешь, порохоботы не успевают менять методички.
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Ну, петеботы, вы где???? Как же потужный реформатор ваш не додумался помочь семьям моряков, которых спецом в плен отправил ???
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Он им наобещал на сто лет вперед. Мало что ли? Журавль в небе гораздо красивее и больше, чем какая то синица в руках.
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Смысл в степендиях что он сделал для их освобождения кроме как кривлятся и писать видосики Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 5282
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главное что он ничего не сделал для их посадки.
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Он подерживал рашку в в 2014м пока беня не взял его за яйца и погнал с концертами для ВСУ Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 3235
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Да притом там не пленные там захваченные граждане Украины которых ***** удерживает как террорист Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 2696 И его дело не премии и браслетики а давить на политическом уровне как Петя давил Но зеля просто скоморох решивший что он смогут в князя
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И что корабли проходили там был провод 2х конвоев
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шо ТВОЙ петя сделал для их ОСВОБОЖДЕНИЯ? Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії - Цензор.НЕТ 3772
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шоь ТВОЙ петя сделал для их ОСВОБОЖДЕНИЯ? Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 2928
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Давил должен был зеля Азовские санкции да давить но он так с темы слез как с пианныны Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 9987
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шо он давил? Жопой свое кресло когда с Медвдчуком бабки делил!
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да как раз медведчук зелю облизывал ведь лоха бени прокинуть и с беней договорится он смогёт Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії - Цензор.НЕТ 891
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седлецкой верить и её журнаглистам Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії - Цензор.НЕТ 913
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ты баран, хоть бы сам погулил, что бы не позориться.
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ага а то что её видели в приёмной медведчука чаще чем на работе
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порхобоам сцы в глаза, шо божья росса. ипанутые сектанты
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угу раскажи это зеле и спроси по что сумма на парад в один в один с кацапами Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії - Цензор.НЕТ 5025
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обынчо поцы как ты в таких случах пишут шмакля, зебилы и отсльню дурость. когда нет методички.
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Он для меня зебил или зеля и по иронии ещё и главком
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они были бы рады сменить эту подачку на свободу.
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скоро таких заключенных будет вся Украина...
Зе и его бригада ФСБ над этим активно работает...
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Браво ! До этого назначали Насирову , Медвейчуку , Косюку и Ахметову .
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развели их фсбшники. вот как хряк вас разводит так и их лоханули мокшане
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Опять скушное кудахтанье про Пороха.Когда же вы,суки,успокоитесь?
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соевые щас апгрейдятся и снова засрут все ветки Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии - Цензор.НЕТ 5706
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Балуху - петя 18 травня призначив.. За три дні до інавгурації Володимира..
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Заметьте не Косюку с басурманом Ахметкой .
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Судя по последней неделе работы нового президента ; - молодчина ! Осталась гнойная опухоль на теле Украины - верховна рада , шо борсається в силках Петі Порошенка .
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еще Минстць нужно почистить. Очень много порохоботы гадят.
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У них неделя осталась времени . Сегодня остановился возле палатки ЕС , - так сами агитаторы , - дают календари и газетки и говорят , не голосуйте за это г... вно .

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Молодчина- не то слово! Только полтора месяца, а уже все школьные друганы и квартальные коллеги пристроены на теплые места... рыги повылазили, телемосты проводить собираются... А это только начало!
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если отогнать от корыта Порося и его шоблу мародёров, уже лучше станет. А рыги всякие и до Зеленского очень неплохо себя чувствовали
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ПЕС (он же блок панамских патриотов) в следующий состав Рады вряд ли пройдёт. Ему с натягом дают 7% рейтинга, в реальности скорее всего где-то 3%
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Клуб УПЛ Десна проведет сборы в Приднестровье
"Десна объявила о проведении предсезонных сборов в Тирасполе, который является столицей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Официальный сайт клуба заявил о проведении там трех спаррингов."
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Молодец Зеля, всё правильно сделал ! Респект и уважуха первому честному президенту !!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії
 
 
 
 
 
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