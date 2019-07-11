 Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії

Відповідний указ №514/2019 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на період незаконного затримання, утримання і впродовж одного року після звільнення стипендії призначено: Олексію Бессарабову, Валентину Вигівському, Павлу Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карпюку, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Євгену Панову і Олексію Сизоновичу. Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік Геннадію Афанасьєву і Юрію Яценку, які вже звільнені з російських в'язниць.
Державні стипендії ім. Левка Лук'яненка заснував у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко. Стипендія призначається в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Таким чином, станом на зараз сума стипендії становить 6021 гривню.
При цьому призначається до 100 державних стипендій на рік.
18 травня Порошенко призначив державні стипендії імені Левка Лук'яненка шістьом незаконно засудженим російськими судами українцям на період незаконного затримання, утримання і впродовж одного року після звільнення активісту Володимиру Балуху, журналісту Миколі Семені, режисерові Олегу Сенцову, журналісту Романові Сущенку. Також призначено стипендії строком на один рік заступникам лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову й Ахтему Чийгозу, які також утримувалися в російських в'язницях.
З одного боку тема політв"язнів слизька, вимагає щоб про неї говорили або добре, або ніяк а з іншого я просто млію, коли богаті не жертвуючи жодної власної копійки, закликають жертвувати набагато бідніших від себе людей, а назбиравши з дурнів грошей отримують статус "блягодійників" ...
Тут правда ситуація трохи інша, за рахунок держави робиться гарна міна при поганій грі, але тим не менше...
вот гад парад отменил и отдаст деньги солдатам. ну не гад? как народу жить без парада?
а вот петя истинный патриот. лярд жене закачал. молодец? сына минометчика депутатом сделал. все в семью. ну пьет, немного, ворует, немного, пенсионеров иногда нахер посылает,
сбегает с митингов, ну очко не железное. праведника обидеть может каждый. я за петю.
Павло Гриб- це отой що мав невдале побачення з російською школяркою?
Так
Так ось що означає термін хімічна кастрація, стипендію від Зеленского...
Так ось що означає термін хімічна кастрація, стипендію від Зеленского...
11 полит заключеенных не
При этом назначается до 100 государственных стипендий в год. Источник: https://censor.net.ua/n3137074
Піар чистої води від зелепуха.
І тут паскудять нікчемні зеліні прихильники...
І ти випадково не про мільярди, вкрадені з приватбанку Коломойським і виведені через офшорні рахунки Зеленського?
Зе и его бригада ФСБ над этим активно работает...
"Десна объявила о проведении предсезонных сборов в Тирасполе, который является столицей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Официальный сайт клуба заявил о проведении там трех спаррингов."