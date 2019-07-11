 Житомирський бронетанковий завод може випускати потрібну ЗСУ техніку, але ситуація там жахлива, - Кривонос

Про це Сергій Кривонос написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні працював на Житомирському бронетанковому заводі. Ситуація жахлива. Нинішнє керівництво підприємства довело виробництво в занепад", - вказав він.
За оцінкою Кривоноса, завод може випускати техніку для ЗСУ - саме ту, що потрібна нашим підрозділам, і у великій кількості.
"Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим ставленням і політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції і рівня заробітної плати співробітників заводу", - написав Кривонос.
"На завтра заплановано зустріч із керівництвом Укроборонпрому про ситуацію, що склалася на підприємстві", - підсумував він.
тогда руководство можно спокойно отстранять и предъявлять претензии (на основании каких-то проверок, инвентаризации, аудита... и т.д)
а так... крик в небо....
свой танковый завод в военное время - счастье! спецы и полигон - счастье!
говно в руководстве...- ложка дегтя в бочке меда !!!! (так не должно быть!!! однозначно...)
Там працювали в дві-три зміни на початку війни: відновлювали законсервовану техніку.
Так что платите спецам иначе танки будет 95 квартал клеить из коробок и скотча.
Фахівець- конструктор повинен заробляти не більше простого наріда.
«Ми сдєлаєм ето с вамі! »
уже щас кароших механиков забирают даже без знания немецкого
https://youtu.be/hTh-TrSGk2U
Оно Адміністрацію Президента треба перевезти у Музєй Лєніна, , Порошенка за «Кузню на Рибальскому», судити, селфі на даху Ради, а Ви про якийсь Житомирський Бронетанковий...
Царьов, шо ти тут забув?
Аааа, ще не думали... Лише вчора в суді дозвіл отримали... А ще буде апеляція... Ну, разом з дозволом на вільний оббіг землі - почнете приватизацію...
епт, 5 лет доводило до упадка и никто ни му-му?
как та фабрика шо тихонько не покупала акцизов 3 года(миллиарды в бюджет заплатите? - ах оставьте), такое ощущение что у нас настолько всем пофиг что даже президентом бы кота выбрали.... как в Канаде выбрали кота мэром городка.
От коли запрацює набагато краще, чим нині - от тоді і рота відкривайте.
От ким, ким, а "порохоботом" мене ще тут не називали.