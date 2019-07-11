 ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком"

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Главкому" на правах анонімності повідомило джерело в силових структурах.

За словами джерела, слідчі не дають відповідей на запитання, що саме шукають у документообігу. Лише відомо, що їх цікавить інформація про те, хто і що говорив під час проведення нарад, які накази віддавалися, хто підписував ті чи інші документи під грифом "цілком таємно" та пов'язані з інформацією, що містить державну таємницю.

"Є підозра, що ця інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме - Російської Федерації. Оскільки йдеться про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті", - заявляє джерело.

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На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство на користь іншої країни, джерело сказало, що це може робитися за посередництвом окремих осіб, зокрема Андрія Портнова.

"Не можна виключати, що Портнов створив канал для передачі інформації в Москву, де був залучений до співпраці з російськими спецслужбами. Тобто схема може мати такий вигляд: ДБР-Труба-Портнов-ФСБ", - повідомило джерело.