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Все про:Портнов (76) секретні документи (8) слідство (85) секретна інформація (13) Труба (92) ДБР (354)

 ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком"

В Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, що забезпечують діяльність ситуативної кімнати. Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов'язані з планування військових операцій за часів президентства Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Главкому" на правах анонімності повідомило джерело в силових структурах.

За словами джерела, слідчі не дають відповідей на запитання, що саме шукають у документообігу. Лише відомо, що їх цікавить інформація про те, хто і що говорив під час проведення нарад, які накази віддавалися, хто підписував ті чи інші документи під грифом "цілком таємно" та пов'язані з інформацією, що містить державну таємницю.

"Є підозра, що ця інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме - Російської Федерації. Оскільки йдеться про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті", - заявляє джерело.

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На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство на користь іншої країни, джерело сказало, що це може робитися за посередництвом окремих осіб, зокрема Андрія Портнова.

"Не можна виключати, що Портнов створив канал для передачі інформації в Москву, де був залучений до співпраці з російськими спецслужбами. Тобто схема може мати такий вигляд: ДБР-Труба-Портнов-ФСБ", - повідомило джерело.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137071
 
   
 Топ коментарі
 
оо....за клоуном уже приехали.... ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - "Главком" - Цензор.НЕТ 2747
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зебил, читай: "Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате"
т.е. зеленная шмаркла сделала дорожку и начала трепаться о военных операциях ВСУ..
или ты думаешь - "кто-то другой" имел доступ к такой информации?)
ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента, - "Главком" - Цензор.НЕТ 9622
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Начался поиск вынесенных серверов из ситуативной комнаты АП и приблизительного характера информации, которая могла на этих серверах сохраняться.
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Что-то подсказывает, что этот Труба и Сливной Бачок - части одной системы...
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Т.е., похоже, все, что там обговаривалось, таки "писалось". На те самые арендованные сервера. Которые "незаменимый" тупо из АП вывез (вместе с носителями информации).
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