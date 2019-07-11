 Від початку доби 1 українського воїна поранено, зафіксовано 11 ворожих обстрілів, в т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- два рази поблизу Тарамчука з напрямку Оленівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- біля Широкиного з напрямку Саханки - зі стрілецької зброї;
- двічі на околиці Новоселівки Другої з напрямку Василівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- в районі населеного пункту Піски з напрямку Веселого - з автоматичного гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Новолуганська з напрямку Доломітне - з артилерійської системи калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм і автоматичного гранатомета;
- тричі біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- на околиці Луганського з напрямку Нижнє Лозове - з міномета калібру 82 мм і крупнокаліберного кулемета.
Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовця було поранено. На обстріл з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
10 липня збройні формування РФ 42 рази порушили режим припинення вогню. З них 28 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Мар'їнка, Кам'янка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Піски, Березова, Широкине, Гранітне, Красногорівка, Богданівка, Водяне, Миколаївка, Тарамчук, Лебединське, Кримськ, Причепилівка, Новотошківське, Луганське, Південне, Золоте- 3, Попасна, Новоолександрівка, Золоте-4, Новозванівка, Хутір Вільний, Новолуганське і Зайцеве.
10 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрито 12 крадіжок, 2 шахрайства, 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами і 9 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі в складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22 тис.осіб і 2 400 транспортних засобів. 22 тис. осіб i 2 500 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у зворотному напрямку. 27 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.
Смерть ворогам та зрадникам.
тримайтеся синочки, бережіть себе..
пораненому соколу ясному найскорішого одужання і повного відновдення
кожна материнська сльоза відгикнеться каїнам і іродам, іудам і ...сліпоглухій ваті !!!