 Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка

Про це заявив представник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗС України майор Сергій Місюра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".
"У новому бронежилеті буде збільшена площа захисту, впроваджена система швидкого скидання, поліпшена ергономіка і якість матеріалів. Планується, що новий бронежилет суттєво відрізнятиметься за своїми характеристиками від "Корсар 3С", який зараз перебуває на озброєнні української армії", - сказав Місюра.
При цьому він підкреслив, що рівень захисту у новинки буде таким же - четвертим.
"Його планують ввести в експлуатацію до кінця цього року", - додав Місюра.
защита территории страны от врага - безглуздая бойня.
иди объявляй пабеду дедов безглуздой бойней.
и парад на 24 июня отменить!!!!-
безглуздй парад безглуздой армии
ахахаха
Сам же глава ГБР Труба после всех обысков заявил в интервью на Гордоне "После обысков никаких уголовных дел пока не заведено и о подозрении никому не объявлено". Есть конкретные факты - не трепись в СМИ, а объявляй конкретным людям подозрение и открывай против них конкретные уголовные дела.
Тем более из вчерашнего: Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований: "По Трубе есть два уголовных производства, и я думаю, что будет третье"
После того, как глава Госбюро расследований Украины Роман Труба получил негативное заключение от Совета общественного контроля, он принял решение о прекращении работы этого органа, заявил глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин.
Аби не було війни та було порозуміння до злочинців з Д/ЛНР?
Ніколи, українці не допустять тупого реваншу проросійських сил, яким чином вони б не маскувалися - всі загинуть - будуть покращювати чернозем.
Вы чего, забыли 2014-15 год ?