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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2656) Бронежилет (10)

 Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка

Бронежилети нового зразка, що перевершують теперішні "Корсар 3С" у низці характеристик, буде затверджено і введено в експлуатацію до кінця року.

Про це заявив представник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗС України майор Сергій Місюра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

"У новому бронежилеті буде збільшена площа захисту, впроваджена система швидкого скидання, поліпшена ергономіка і якість матеріалів. Планується, що новий бронежилет суттєво відрізнятиметься за своїми характеристиками від "Корсар 3С", який зараз перебуває на озброєнні української армії", - сказав Місюра.

При цьому він підкреслив, що рівень захисту у новинки буде таким же - четвертим.

"Його планують ввести в експлуатацію до кінця цього року", - додав Місюра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137068
 
   
 Топ коментарі
 
Скжіть це пуйлу. Хай валить з нашої землі і Крим поверне. + Компенсації
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Кацап, иди себе передерни мудило
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Кацап, передай своему Ху.лу, чтобы из Украины убирался, тогда и не будет крови.
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Ліпше б припинили цю безглузду кроваву бійню.
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Скжіть це пуйлу. Хай валить з нашої землі і Крим поверне. + Компенсації
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Кацап, передай своему Ху.лу, чтобы из Украины убирался, тогда и не будет крови.
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а че ж тогда все воюют когда на них напали, сдавались бы и никакой бойни
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нихрена себе безглуздую,

защита территории страны от врага - безглуздая бойня.

иди объявляй пабеду дедов безглуздой бойней.

и парад на 24 июня отменить!!!!-

безглуздй парад безглуздой армии

ахахаха
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че, порошенковский неликвид просто новой краской покрасят?
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Предлагаю проводить тесты новых броников на верховном главнокомандующем и министре обороны
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Совсем у Бенино\Зелиной Слуги стало плохо с рейтингом. Раз до такой фигни опустились перед выборами. Похвалиться совсем нечем за 82 дня при власти, надо снова поднять тему Пороха. Труба уже не знает как помочь своим друзьям Богдану, Портнову и Зеле с падением рейтинга Слуги. Начхать на закон, главное дружбанам помочь. Тем более, что от всех его заявлений пока совсем нулевой выхлоп, совсем нулевой, как в истории с жилетами, где ГБД село в лужу по самое нихочу.

Сам же глава ГБР Труба после всех обысков заявил в интервью на Гордоне "После обысков никаких уголовных дел пока не заведено и о подозрении никому не объявлено". Есть конкретные факты - не трепись в СМИ, а объявляй конкретным людям подозрение и открывай против них конкретные уголовные дела.

Тем более из вчерашнего: Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований: "По Трубе есть два уголовных производства, и я думаю, что будет третье"

После того, как глава Госбюро расследований Украины Роман Труба получил негативное заключение от Совета общественного контроля, он принял решение о прекращении работы этого органа, заявил глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин.
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Шо , нашли пропавшие под Одессой броники? Перепродадут ворованное?
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Які прострілюються з першого пострілу?
Аби не було війни та було порозуміння до злочинців з Д/ЛНР?
Ніколи, українці не допустять тупого реваншу проросійських сил, яким чином вони б не маскувалися - всі загинуть - будуть покращювати чернозем.
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А производитель все тот же - занявший последнее место по опросам военных экспертов Темп-3000, штампующий на коленке гавно?
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Эй, люди, за Порошенко вы или за Зеленского, пока грызетесь между собой - предатели и ватники головы выше поднимают. Подливают масло в огонь, чтобы мы разделились на два лагеря. У нас не должно быть лагерей, а есть только страна Украина !
Вы чего, забыли 2014-15 год ?
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смотрю отсидевшиеся за спиной Прайса в 2014 отказники закукарекали из зелёного фургона Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка - Цензор.НЕТ 13
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Треба повісити всіх хто причетний до грабунку Армії України.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМіноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка
 
 
 
 
 
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