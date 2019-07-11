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 На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків, - Офіс президента

11 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, яких утримують на території РФ.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137066
 
   
 Топ коментарі
 
а у фуйла знают об этой теме разговоров?))
На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков - Цензор.НЕТ 4265
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Обратил внимание, что у зебидов и кремлеботов одинаковые коменты. Будто пишут по одной методичке
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путинятко в спам
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А откуда они появились эти пленные моряки? Какой адмирал провёл ту блестящую морскую операцию? Хотя признаю что такие телефонные переговоры вызывают обоснованные опасения и беспокойство
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Оттуда, откуда до этого корабли шли из украинского порта в другой украинский порт.
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Д. Гордон - 7 июля заявил что моряков отдадут после парламентских выборов...информация 100%...хуйло путин передаст их через своего холуя медведчука...что бы пропиариться на моряках и своих трех каналах...типо какой я крутой переговорщик...а власть ваша импотенты ни на что не способна.

Так же будут решать по поводу газа и всего остального...да уже начали решать..медведчук, бойко уже 3 раза ездили к свои хозяевам в москву.. Такое ощущение что страной правит не ЗЕ и Ко...а кремлевские ставленники - медведчук, бойко и портнов.
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С пленными этих можно еще использовать.
А вот с газом Медведчук что может сделать? Прийти и заявить, ребята, я по 50 договорился с Уйлом! И будет дружно послан на кума своего.
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Страной правят "Сваты", которые накинулись на Климкина после истерики Зелемойского за то, что он ответил Кремлю - выполняйте решение трибунала...
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Если на переговорах с рашей преЗЕдент не примет жесткую проукраинскую позицию, то через некоторое время его с помощью медведчуков и т.п. отодвинут от реального управления, а потом вообще сольют. Примеры этому были. Но для страны это будет крах.
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Irina‏ @Irysika20https://
..ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 4000

..На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 1294
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А почему бы этих четвёртых не арестовать за измену Родине и не обменять на моряков ? И пусть Раша верещит, всё-равно согласится. Сколько бабла выложено в них! Так что тут не до толерантности, нужно быть , к-сожалению готовым бороться с РФ ее методами.
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Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко Они грозят забастовками и пикетами у здания администрации президента России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
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Не вірне ключове питання!!! Ключове питання для президента України має бути національна безпека та перемога над ворогом!
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Зеленский идет на унижение сознательно, зная что получит отказ и потеряет в электоральном плане проявив свою беспомощность, сейчас есть шанс что медведчук сыграет в эту игру и получит свои проценты в обмен на моряков. Очень маленький шанс. Речь не идет о том волнует это ватный электорат или нет, речь идет о том что медведчук может договориться с путиным, а зеленский нет. Так должно все подаваться на стол, но там вопрос помилования, для них важны эти формальности, так что может быть ,что вопрос решится с отсрочкой, то бишь решение будет принято до выборов а само освобождение после, морячки к сожалению в очередной раз станут предметом торга в борьбе медведчука за кресло вице спикера ВР, или больше.
"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - сказал Медведчук в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.
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- ВладімВладіміровіч! Отдайтє моряков до 21-го іюля! Я вам потом всю Україну отдам!!!
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Пам'ятаєте, що таке зсув "вікна Овертона"? Це коли суспільство потроху привчають вважати щось категорично неприйнятне спершу "радикальним, але є і така точка зору", потім "екстравагантним, але чом би й ні", потім "одним із можливих варіантів", ну і зрештою "новою нормою".
Після нещодавнього стихійного електорального бунту всі компроміси, консенсуси, домовленості та "установки за замовчанням", що склались у попередні 5 років, розлетілись у хлам. По всьому фасаду нашого недобудованого спільного дому відкрились незчисленні вікна, віконця та кватирки Овертона, і з них потягнуло холодними вітрами із-за порєбріка.
Нас раз по раз заводять у одну й ту саму доволі просту схему, і ми щоразу радісно на це ведемось і граємо відведену нам роль. І в підсумку раз по раз те, що було неможливим ще вчора, стає новою "нормою".
Портнов повертається в Україну, погрожуючи помстою нам з вами. Йому запопадливо дають посаду професора. Студенти бунтують, контракт розривають - ми щасливі, наш протест дав результат, реванш відступив. Але. Ми так радіємо, що Портнов не стоятиме на професорській кафедрі, що вже і забули: ще недавно він боявся стояти на українській землі. Тепер те, що він дихає з нами одним повітрям та зухвало ходить поруч з нами, стало новою "нормою", ми ж тішимось видимістю перемоги - "в професори не пустили".
Медвечук скупив три телеканали, які разом охоплюють більше половини всієї телеаудиторії країни, тобто більшість українців тепер щодня отримують порцію кремлівської пропаганди. Ми ж зірвали телеміст із Москвою, тішимось цією нашою "перемогою" - і на цьому фоні сам факт захоплення Росією через Медвечука більшості нашого медіапростору якось забувається. Це ж не так яскраво як телеміст, це ж "всього лише" щоденна обробка мізків десятків мільйонів українців пропагандою агресора. Це ще одна наша нова "норма".
Ми змусили ЦВК скасувати реєстрацію кількох особливо одіозних втікачів із команди Овоча - і на цьому фоні успішна реєстрація цілих двох партій, які стоять на позиції знищення України та відверто працюють на РФ, одна з яких з гарантією проходить до Ради, стала нашою "нормою".
Вікна Овертона зсуваються щодня, рівно настільки, наскільки ми даємо їм зсунутись. А ми даємо. Ми програли бій за проспект Григоренка у Харкові, апелюємо рішення суду щодо проспектів Бандери та Шухевича у Києві - і навіть не помітили, що сама необхідність відстоювати ці імена у суді - це нова "норма", яку вчора неможливо було уявити.
Чи можливо, що вікна Овертона так зсунуться, що протягами з них видує всі досягнення останніх років, оплачені тисячами життів? На жаль, цілком можливо. Вже нема нічого, захищеного та незаперечного "по замовчанню", просування нової московської "норми" відбувається шаленими темпами та по всіх напрямках. Кінцева мета відома - повне зрівняння норми нашого суспільства із тим, що вважають нормальним у Мордорі. І ця мета цілком досяжна у досить короткій часовій перспективі.
Єдиний наш шанс - перейти від оборони до наступу, від ситуаційного реагування до активних дій на випередження. Не ми розхитали "віконні рами" і зробили можливим зсуви вікон Овертона у всіх можливих напрямках. Але як це вже сталось, ми маємо самі почати зсувати рамки нормального.
Що, "суди Лінча" поза межею норми? Телестудії вартістю мільйони доларів, які згорають від "коктейля" за кілька гривень, це щось неможливе і за межею допустимого? Добровольчі батальйони не лише на фронті, але по всій країні - це страшний сон, який не можна уявити в реальності? "Київська хунта" - кліше московської пропаганди, а в реальній Україні все винятково демократичненько та процедурненько? Все так, тільки це було раніше, поки діяли всі ті компроміси, консенсуси та домовленості, які тепер розлетілися в друзки.
Вікна Овертона відкриті, з них дме вітрами радикальних змін. Відбувається встановлення нової суспільної норми, і побачимо чия візьме.
Євген Дикий
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Обменять Рошенку на мокряков !
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А конкретніше, що саме правильно робить він? Чи ти так просто аби не мовчки, щось прднути і в кущи? Давай факти, або ти просто пздун!
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Я думаю моряков потом, а сначала надо Родину продать.
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На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 9534Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 2 ч.2 часа назад
Есть явный символизм в том, что в один день Зеленский решить похоронить все достижения Революции достоинства и обсудить это с Путиным по телефону.
Хотя логично, нужно было отчитаться.
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Это тот Березовец который обосрался в Нотердамом или другой?
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Не то обосрались с Солберецким шпилем...
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Це помилка Зеленського. Життю цих моряків зараз безпосередньо ніщо не загрожує. По них є рішення міжнародних інстанцій і судів. Спроба закріпити за ними статус злочинців, а не військовополонених не має реальної перспективи. Те, що зараз багатьом, гарячково, дуже хочеться використати цю історію для того, щоб одержати для себе політичні дивіденди, в той самий час коли всі абсолютно безперспективні мирні ініціативи на Донбасі набирають все провального характеру, не додає честі ні тим, хто в це втягнувся, ні Україні, як державі
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Насчёт первой части частично согласен, т.к. насчёт ошибки - ошибка, зелекторат всё оправдает.
Вопрос в следующем - какие мирные инициативы провальные?
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Вот оно что. Чтобы поговорить с ******, Зесопля залезло на крышу На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 8537
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Пианист, однако, играющий хюэм на рояле.
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По призванию таки пианист, а по Шолому-Алейхему - " Скрипач на крыше " .
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где запись переговоров, все должно быть прозрачно, эпоха открытости
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Всему своё время, сначала надо замки врезать, потом вырезать, потом петли смазать, потом по конкурсу выбрать того, что двери будет открывать..
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Не всё так просто... сначала необходимо по фэн-шаурме в ОПУ переехать...
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Не которых только могила исправит, оскорбления за оскорблениями. Предел???
Предел может наступить с точкой зелёнки на лбу, к этому всё идёт.
Страх суки потеряли.
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В советские времена был популярный анекдот....К пионерам привели дедушку ,который ТРИЖДЫ!! разговаривал с Лениным. Взволнованные детишки затихли в ожидании подробностей.Дедушка ,- Дело было в бане. Подходит ,значит,ко мне лысый с бородой и говорит - У вас две шаички ,а мне не досталось,дайте мне,это архиважно! А ,я его послал куда подальше,ног -то у меня две и каждая в отдельной..... И так три раза! Теперь всё по телефону.
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Зелена сомпля, ти мені ніякий не президент, я тебе не поважаю, я проти тебе піду зі зброєю в руках.
Хупинеш мене???
Я тобі, **** кончана, яйця відірву...
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ихний вова нашему надрал....
вот и молчит голо-бородько
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речь шла.. речь шлаа. и куда она зашла? села, поела и опять пошла... сказка про белого бычка. Какой результат? тишина...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків, - Офіс президента
 
 
 
 
 
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