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 На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків

11 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, яких утримують на території РФ.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137066
 
 
 Топ коментарі
 
а у фуйла знают об этой теме разговоров?))
На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков - Цензор.НЕТ 4265
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Обратил внимание, что у зебидов и кремлеботов одинаковые коменты. Будто пишут по одной методичке
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Страной правят "Сваты", которые накинулись на Климкина после истерики Зелемойского за то, что он ответил Кремлю - выполняйте решение трибунала...
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Если на переговорах с рашей преЗЕдент не примет жесткую проукраинскую позицию, то через некоторое время его с помощью медведчуков и т.п. отодвинут от реального управления, а потом вообще сольют. Примеры этому были. Но для страны это будет крах.
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Irina‏ @Irysika20https://
..ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 4000

..На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 1294
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А почему бы этих четвёртых не арестовать за измену Родине и не обменять на моряков ? И пусть Раша верещит, всё-равно согласится. Сколько бабла выложено в них! Так что тут не до толерантности, нужно быть , к-сожалению готовым бороться с РФ ее методами.
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Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко Они грозят забастовками и пикетами у здания администрации президента России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
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Не вірне ключове питання!!! Ключове питання для президента України має бути національна безпека та перемога над ворогом!
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Зеленский идет на унижение сознательно, зная что получит отказ и потеряет в электоральном плане проявив свою беспомощность, сейчас есть шанс что медведчук сыграет в эту игру и получит свои проценты в обмен на моряков. Очень маленький шанс. Речь не идет о том волнует это ватный электорат или нет, речь идет о том что медведчук может договориться с путиным, а зеленский нет. Так должно все подаваться на стол, но там вопрос помилования, для них важны эти формальности, так что может быть ,что вопрос решится с отсрочкой, то бишь решение будет принято до выборов а само освобождение после, морячки к сожалению в очередной раз станут предметом торга в борьбе медведчука за кресло вице спикера ВР, или больше.
"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - сказал Медведчук в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.
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- ВладімВладіміровіч! Отдайтє моряков до 21-го іюля! Я вам потом всю Україну отдам!!!
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Обменять Рошенку на мокряков !
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Все правильно Зеленский делает!
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Я думаю моряков потом, а сначала надо Родину продать.
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На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 9534Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 2 ч.2 часа назад
Есть явный символизм в том, что в один день Зеленский решить похоронить все достижения Революции достоинства и обсудить это с Путиным по телефону.
Хотя логично, нужно было отчитаться.
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Це помилка Зеленського. Життю цих моряків зараз безпосередньо ніщо не загрожує. По них є рішення міжнародних інстанцій і судів. Спроба закріпити за ними статус злочинців, а не військовополонених не має реальної перспективи. Те, що зараз багатьом, гарячково, дуже хочеться використати цю історію для того, щоб одержати для себе політичні дивіденди, в той самий час коли всі абсолютно безперспективні мирні ініціативи на Донбасі набирають все провального характеру, не додає честі ні тим, хто в це втягнувся, ні Україні, як державі
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Насчёт первой части частично согласен, т.к. насчёт ошибки - ошибка, зелекторат всё оправдает.
Вопрос в следующем - какие мирные инициативы провальные?
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Вот оно что. Чтобы поговорить с ******, Зесопля залезло на крышу На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків - Цензор.НЕТ 8537
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Пианист, однако, играющий хюэм на рояле.
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где запись переговоров, все должно быть прозрачно, эпоха открытости
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Всему своё время, сначала надо замки врезать, потом вырезать, потом петли смазать, потом по конкурсу выбрать того, что двери будет открывать..
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Не всё так просто... сначала необходимо по фэн-шаурме в ОПУ переехать...
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Не которых только могила исправит, оскорбления за оскорблениями. Предел???
Предел может наступить с точкой зелёнки на лбу, к этому всё идёт.
Страх суки потеряли.
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В советские времена был популярный анекдот....К пионерам привели дедушку ,который ТРИЖДЫ!! разговаривал с Лениным. Взволнованные детишки затихли в ожидании подробностей.Дедушка ,- Дело было в бане. Подходит ,значит,ко мне лысый с бородой и говорит - У вас две шаички ,а мне не досталось,дайте мне,это архиважно! А ,я его послал куда подальше,ног -то у меня две и каждая в отдельной..... И так три раза! Теперь всё по телефону.
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