 На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, яких утримують на території РФ.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі".

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