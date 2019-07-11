 На переговорах Зеленського і Путіна ключовим питанням було звільнення моряків

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі офісу президента.
У повідомленні зазначається: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, яких утримують на території РФ.
Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі".
..ukraina.ru/news/20190710/1024202993.html … Этих четыре пи.... сейчас на раше. Договариваются про снятия санкций
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - сказал Медведчук в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.
Есть явный символизм в том, что в один день Зеленский решить похоронить все достижения Революции достоинства и обсудить это с Путиным по телефону.
Хотя логично, нужно было отчитаться.
Вопрос в следующем - какие мирные инициативы провальные?
Предел может наступить с точкой зелёнки на лбу, к этому всё идёт.
Страх суки потеряли.