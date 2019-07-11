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Все про:Зеленський (2029) Нафтогаз (552) Тарифи на газ (133)

 Ціна на газ для населення в липні знизиться на 10,4%

Нафтогаз ухвалив рішення про зниження цін на газ для населення в липні 2019 на 10,4%.

Відповідний документ голова інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов підписав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", - повідомив Фаворов, підписуючи розпорядження.

В Офісі президента запевнили, що зниження цін на газ для населення в липні не суперечить програмі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки викликано ринковими чинниками.

Зазначимо, що напередодні в уряді зобов'язали "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення на 650 гривень за тисячу кубометрів. Це становить 11,6% від тієї ціни, яка діяла в червні.

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Нагадаємо, згідно з домовленостями України з Міжнародним валютним фондом, з 1 січня 2020 року ціни на газ мають зрости до 12300 гривень за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, має формуватися виходячи з двох факторів - собівартості українського газу і супутніх послуг, і його імпорту. Оскільки газ в Європі подешевшав, і Україна може його купити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137063
 
 
 Топ коментарі
 
Вот, что выборы делают.
А раньше нельзя было, кто-то не разрешал.
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О!!! Соєві язики мигцем затягло в відоме місце...
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В звязку з тим що петрушка нагнав ціну, та й ще обіцяв підняти до 11грн.Слава богу люди вставили йому жмут пір'я в те місто що ви зі смаком лижите....
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Клоун, сколько было и сколько стало за куб?
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Это что "дали Ляща" перед выборами тошнота и рвота это признаки затянувшегося поноса Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 6163
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В новом году все ******. Хотя тут как карта ляжет, может успеем это сделать еще и в этом году Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 2610
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Цена газа на рынке в Европе в связи с атакой краплённого газа из США упала В ДВА РАЗА. Поэтому снижение цены на газ на 10% это очередной лохотрон и никакая не ПОБЕДА. Цена на газ должна упасть как мин. в два раза. А 10-20% Зебил пусть засунет себе в жопу. Кстати цена на бензин то же должна быть гораздо ниже сегодня. А этого нет. Значит Зебил просто пиарится и ************.
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тимоха говорила что себестоимость отечественного газа около 2.70 за куб, и для рентабельности должно быть не больше 30 % накрутки для населения, так как недра страны - собственность народа. а у нас я так смотрю накрутка 350-400 %. хотя чему я удивляюсь, надо ж с чего то коболеву и компании зарплату по 100 000 баксов в месяц платить
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мародер Петя и пластырь Турчинов . я уверен что это ваша заслуга , только при вас все дешевело и дешевело !
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Понизили на 10% І голосуйте зараз за нас ,а в опалювальний сезон підвищим на 30% . Тоді вже просим не голосувати (навіть і на майдані) !!!
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Порох тількі піднімав, трохи йому не вистачило часу щоб атомну підімняти
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при пэтре такого небыло!!))все было стабильно!!))лезло вверх!!
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Посмотрим платежки в августе. Потом и Петю и Гросю и всю банду с ВР вспомним. А пока это просто предвыборный треп
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А переплаченные бабки за газ с 16 года кто возвращать будет? Петя Грося, Коболев? Или все вместе? Всех троих на кол!!!
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опять бла-бла Игорек, у вас на "Голубом огоньке" сегодня выходной?
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Зебильчики, даже если вся коммуналка подешевеет, скажем, вдвое, на сколько вы разбогатеете, на тыщу... полторы...две? И правда-правда вам больше ничего и не надо? Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 751
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А, ну да, это те, кому "подачки от государства не нужны, лучше помереть". Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 4119
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Сколько ты платил и будешь теперь платить за газ, какая будет у тебя экономия?
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Цена газа в ЕС 140 долларов она упала за год в двое не попали узеленскому обратить на это внимание ?
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Вже один постій звертав увагу на газ, тільки премії по ляму баксів виписував
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Это гораздо лучше и эффективнее чем пакеты гречки. Интересно Слуга Урода возьмет 50%?
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. Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может его закупить за меньшие деньги, Источник: https://censor.net.ua/n3137063 Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 866.
Вот что Зе животворящий делает . !! Газ испугался и вмиг подешевел .
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К отопительному сезону все выборы в Укране закончатся, и скажите спасибо если не поднимут вдвое а оставят так как было при Гройсмане и Порохе.
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я всегда говорю - поднимут в два раза, потом скинут на 10 процентов...а потом опять чуток повысят, процентиков на 25... а все - слава Богу, что только на 25...а не на 100 ))))
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В июле снизят на 10%, а потом повысят на все 20%, или даже более.
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В этой же статье:
"Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров". Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 7531 Источник: https://censor.net.ua/n3137063
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Как же так? Помнится, соевое чмо и кодла порохоотсосов кричали, что высокая цена на газ нужна, что бы путен не напал!
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брешеш, зебіл. Ми говорили не про високу ціну, а про ринкову!
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я вот не пойму вас для людей что то делаеш....выборы пиар....когда против людей делается то геноцид
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газ-зе снизится в цене.. поеньше метана... парниковєффект не за горами
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а ціну конкретно в гривнях з ПДВ написати слабо?? чи то все передвиборча агатіція а там як завжди...постанова вже не чиннна.....Україна
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Причому тут офіс зебіла до справ уряду?
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ВОТ У ПОРОХОБОТОВ РВУТСЯ ПУКАНЫ!!! Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 4893

ЗЕЛЕНСКИЙ - ЭТО НЕ ВАШ МАРОДЕР ПАРАШЕНКО!!!
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Смотрю на вас и думаю-это гражданское противостояние или интервенция?!
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А в отопительный сезон???
Украинцы платят самую высокую цену за услуги ЖКХ в мире, если приравнять к зарплатам, но таким мониторингом никто не хочет заниматься.
Сколько должно остаться граждан в Украине, чтоб Кацапстан взял Украину без боя ???
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ну так а Майдан за шо стоял ? За Европу. А в Европе дешёвой коммуналки нет нигде. А зарплаты, например, в Болгарии и Румынии примерно такие же как в Украине. И ничего - нормально живут.
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"Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов."
И тут я с Джоном полностью согласен. Цена на газ для населения в июле снизится на 10,4% - Цензор.НЕТ 6375
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Как же так - ведь САМ Портников обещал что тарифы снижаться не будут!? Хм...
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Тоді,коли мінімальне споживання ? Ну-ну,зима покаже.
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