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Все про:Зеленський (2029) Молдова (466) Чаус (89) Майя Санду (3)

 Зеленський і прем'єр Молдови Санду обговорили економічне співробітництво та екстрадицію судді-втікача Чауса

Чільне місце у порядку денному переговорів президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, які відбулися 11 липня, мала тема розвитку економічної співпраці між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Особливу увагу приділили перспективам економічної співпраці. За 2018 рік товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і склав майже 1 мільярд доларів США. Думаю, найближчим часом ми з легкістю досягнемо такого ж показника, тільки без слова "майже", – сказав Зеленский під час спільної прес-конференції за результатами зустрічі у Києві.

Окремо сторони обговорили перспективи об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи.

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Також ішлося про міжлюдські контакти. Президент висловив думку, що громадяни України та Молдови можуть здійснювати взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками.

Окремо Володимир Зеленський порушив питання екстрадиції в Україну екс-судді Миколи Чауса. "Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу", – повідомив він.

За словами Санду, Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки.

"Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом – наші основні спільні з Україною цілі", – підкреслила прем’єр-міністр Молдови. За словами Санду, уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторах.

"Ми прагнемо встановити постійний спільний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди", – також зазначила молдавський прем’єр

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137061
 
 
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три года не могут одного продажного судью уволить и посадить...
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Значит Чауса Зеленский куда-то хочет назначить.
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В України і Молдови вороги спільні:Московія,ватна пітушня і корупція.
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Выдать Чауса это хорошо, а вот про металлолом в Приднестровье который возобновили по просьбе Пети. что то ничего не слышно.
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З Одеси пішло прямим ходом з-за підтримки нового губернатора.
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До речі, Додон на звязку був?

А Майя поділилася досвідом, як лягати під )(уuла?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і прем'єр Молдови Санду обговорили економічне співробітництво та екстрадицію судді-втікача Чауса
 
 
 
 
 
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