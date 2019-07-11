 Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
Президенти обговорили врегулювання на південному сході України і спільну роботу щодо повернення утримуваних в обох країнах людей.
За словами Пєскова, "досягнуто домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів". Крім цього, лідери країн говорили про продовження контактів у нормандському форматі.
Чи обговорювалася пропозиція Зеленського обговорити кризу на Донбасі з Путіним у Мінську за посередництва лідерів західних країн, прес-секретар не уточнив.
Я не про Вас, а про ту масу, яка зробила це можливим.
Тупих і холуїв завжди зневажають і не рахуються з ними.
Источник: https://censor.net.ua/n3137060
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЧЕГО ?
Вова Зе так и не отважился произнести слово война в разговоре с "коллегой"?
соррі, дипломата
(хоча...)
смартфонарацію - таки справді дУпломата.
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Президенты обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых в обеих странах людей.
Источник: https://censor.net.ua/n3137060-----------------------------
якщо "по ініціативі української сторони", то звісно, що з поступками з української сторони. Це закон жанру. По-іншому не буває просто, тим більше з чекістами. Коли ти звертаєшся сам , щось просиш, про зустріч, про розмову тощо, то це значить, що ти перший готовий до поступок, при чому до значно більших поступок аніж та сторона, до якої звертаєшся. Тим більш якщо ти звертаєшся, до диявола, до старої мразоти нкаведешної, та падаль свого шансу не втратить і скористається ним зповна. І за кого ти, кловун малороський, просиш, за моряків? За воєнних, яких і так ***** повинен відпустити згідно рішення міжнародного трибуналу? Чим ти поступапаєшся, чим платиш за цю "милість" *****? Яка ціна? Чи "мир за будь-яку ціну" і головне "матерям повернути синів" ? А як щоб вирішити питання про визволення Балуха, Сєнцова інших політв,язнів, по яким нема рішень про звільнення міжнародних судів і які не є воєнними, які апріорі самі обрали свою долю і ризик?
І зробіть право голосу вибірковим, а не загальним.
Введіть поняття і паспорт не=громадянина - в Україні таких є більше пів-країни.
Зробіть обов*язковим іспит на громадянство.
1. Тобто, зе-"влада" навіть не вважає за потрібне поінформувати свій бидло-лохторат і зебілки дізнаються про це від Дімона ?
Але ви ж за то й голосували, ви тепер всі =прі-зє-дєнти= ...
2. Хто поручиться, що блазень не наобіцяв золоті гори і поступки х**лу ? Це засекречено, Климкіна нема ...
3. Ті, хто називає тлю =клоуном=, вам реально смішно від 21-го квітня ?
ну,и как поговорили?)
а,как ,может базарить гопник с мусором?)))на цырлах и по понятиям)
Вот это времена...
****...
Классно..
Клоуны руководят страной .
А то это выглядит как-то по-россиянски, а вернее, по-москальски.
Ти не зацитував з метоички "Преступный режим Порошенка развязал гражданскую вайну на Домбасе"
Тобі не заплатять.
Тест тобі: 1.Чий Крим? - і т.д.
Тоді справді злочинна мета продажних ЗЕбілів- не стріляти по ворогам загарбникам і зупинити війну на окупованому Донбасі здійсниться. І справді на Донбасі який повністю зачичтят російскі оккупанти від Українців запанує довгожданна тиша і мир ..Бо ця війна переміститься з Донбасу до Харкова, Запоріжжя, Одеси, Херсона ... Але напевно і там продажні ЗЕбили ( слуги але не українського народу) заборонять стріляти по ворогам окупантам і торгуючи вже цими новими українськими територіями наполягатимуть на новій капітуляції під виглядом нового чергового мира ...
Тоді настане кінець спочатку Конституції а потім і суверенітету Української держави .. А співучасниками вбивства своєї вільної Батьківщини, будемо ми українці продажні виборці по приколу. Яких ну ніхто не змушує голосувати саме за продажних ЗЕбілів, адже є багато різних патріотичних, націоналістичних і націонал демократичних, принаймні помірних проукраїнських партій які можуть і повинні зупинити початок знищення нашої держави продажною 5 колоною яничарів з бандитів єкс ригоАналів ( життя сепаратистів) і ЗЕбілів (слуг сепаратистів) украинофобів на догоду кремлівським фашистам )(уйла .