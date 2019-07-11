EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  19012  373
Все про:Зеленський (2029) перемовини (1346) Путін (9897)

 Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін вперше поговорив з українським колегою Володимиром Зеленським, телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Президенти обговорили врегулювання на південному сході України і спільну роботу щодо повернення утримуваних в обох країнах людей.

За словами Пєскова, "досягнуто домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів". Крім цього, лідери країн говорили про продовження контактів у нормандському форматі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві

Чи обговорювалася пропозиція Зеленського обговорити кризу на Донбасі з Путіним у Мінську за посередництва лідерів західних країн, прес-секретар не уточнив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137060
 
   
 Топ коментарі
 
Отчмтывался перед хуйлом.что он всех хочет люстрировать после 2014?!Сопля зеЛеная
 показати весь коментар
 
а також призначення на посади в уряді..
і взагалі мирний план.
руцкій ізик, нашу капітуляцію і т.д.
 показати весь коментар
 
обсудив з Хуйлом,списки люстрації?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Так как Петя не сепаратист и не наркоман
 показати весь коментар
 
 
Придурь купи карту. Південний-схід це Донбас, Крим - це південь України.
 показати весь коментар
 
 
Ху*ло сообщило Зеле о присуждении ему высокого звания "Народный писюнист РФ". Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8275
Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8572
 показати весь коментар
 
 
так пагаварили.?..или говорило одно х.ло а... остальные....только слухали
 показати весь коментар
 
 
Одно Ху*ло говорило, а другое слушало. Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4045
 показати весь коментар
 
 
Пастух тоже договаривался, договаривался с волками а утром не досчитался еще пару десятков овец. -Нужно еще идти в лес и договариваться с волками по-новому, подумал пастух.
 показати весь коментар
 
 
І повідомив нам про це, чомусь, піськов !!!!!
 показати весь коментар
 
 
А з якого ж-зе-зграя має інформувати бидло-хохлів ?

Я не про Вас, а про ту масу, яка зробила це можливим.
Тупих і холуїв завжди зневажають і не рахуються з ними.
 показати весь коментар
 
 
Да? А с какого ляда мы это от писькова узнали?
 показати весь коментар
 
 
Не вистачає на сьогодні нервів від дій цього недоробленого бонапарта.
 показати весь коментар
 
 
Оце вже стрьомно. Обведе х-ло Зеленського кругом пальця. Можемо втратити країну.
 показати весь коментар
 
 
Мда... Страшно представити, шо воно ***** наговорило
 показати весь коментар
 
 
а говорил "баканову надо позвонить за это черта...." а сам...
 показати весь коментар
 
 
Почалось - адіннарот, мишеьратья, нужна дагавариваца, пнх це коротко!
 показати весь коментар
 
 
"Президенты обсудили урегулирование на юго-востоке Украины"

Источник: https://censor.net.ua/n3137060

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЧЕГО ?

Вова Зе так и не отважился произнести слово война в разговоре с "коллегой"?
 показати весь коментар
 
 
От зараз чомусь справді стрьомно від такого дупломата...
соррі, дипломата
(хоча...)
 показати весь коментар
 
 
Ви маєте смартфона рацію - таки справді дУпломата.
 показати весь коментар
 
 
Будет видео как он встал на колени перед ******?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пусть говорят, это лучше чем убивать! Думаю Путин не станет Зеленского нагибать, пока он ведёт себя в рамках приличия и не переходит на личности.
 показати весь коментар
 
 
шванц, а они (рашисты) продолжают стрелять и убивать! и что нам делать?мне абсолютно по барабану как у ху й ла будут складываться личностные половые отношения с зеленым, мне солдат ВСУ жалко а ведь гибнут пацаны каждый день.... а этот поц - разводить, не стрелять, строить какие то мосты, уж лучше бы наступательную операцию утвердил по освобождению луганды или референдут о. том нужна ли нам разбитая луганда с отравленой ватой....
 показати весь коментар
 
 
Шваль (раз ты коверкаешь мою фамилию, не обессудь), сколько мирных киевлян погибло за 5 лет? Мне жаль всех, независимо на какой стороне они находятся! Таких как ты не жалко, такие как ты разжигаете- не воюте на фронте!
 показати весь коментар
 
телефонная беседа прошла по инициативе украинской стороны.
..................
Президенты обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых в обеих странах людей.
Источник: https://censor.net.ua/n3137060-----------------------------
якщо "по ініціативі української сторони", то звісно, що з поступками з української сторони. Це закон жанру. По-іншому не буває просто, тим більше з чекістами. Коли ти звертаєшся сам , щось просиш, про зустріч, про розмову тощо, то це значить, що ти перший готовий до поступок, при чому до значно більших поступок аніж та сторона, до якої звертаєшся. Тим більш якщо ти звертаєшся, до диявола, до старої мразоти нкаведешної, та падаль свого шансу не втратить і скористається ним зповна. І за кого ти, кловун малороський, просиш, за моряків? За воєнних, яких і так ***** повинен відпустити згідно рішення міжнародного трибуналу? Чим ти поступапаєшся, чим платиш за цю "милість" *****? Яка ціна? Чи "мир за будь-яку ціну" і головне "матерям повернути синів" ? А як щоб вирішити питання про визволення Балуха, Сєнцова інших політв,язнів, по яким нема рішень про звільнення міжнародних судів і які не є воєнними, які апріорі самі обрали свою долю і ризик?
 показати весь коментар
 
 
бл,опять у миллионов людей все планы по 3,14де,опять Майдан и вынос тела Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4948
 показати весь коментар
 
 
Подякуйте 73% і 38%.
І зробіть право голосу вибірковим, а не загальним.
Введіть поняття і паспорт не=громадянина - в Україні таких є більше пів-країни.
Зробіть обов*язковим іспит на громадянство.
 показати весь коментар
 
 
Хутин как и Беня спросил у клована, - "Ну что, держишься?"
 показати весь коментар
 
 
Оба-на ...
1. Тобто, зе-"влада" навіть не вважає за потрібне поінформувати свій бидло-лохторат і зебілки дізнаються про це від Дімона ?
Але ви ж за то й голосували, ви тепер всі =прі-зє-дєнти= ... Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1350
2. Хто поручиться, що блазень не наобіцяв золоті гори і поступки х**лу ? Це засекречено, Климкіна нема ...
3. Ті, хто називає тлю =клоуном=, вам реально смішно від 21-го квітня ?
 показати весь коментар
 
 
всё верно, отдать ему Порося ! И пусть освободит мокряков
 показати весь коментар
 
 
Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков
ну,и как поговорили?)
а,как ,может базарить гопник с мусором?)))на цырлах и по понятиям)
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо для нашого тіпа президента х#йло колега,тоді все ясно... калєга,пля...
 показати весь коментар
 
 
Капец..
Вот это времена...
****...
Классно..
Клоуны руководят страной .
 показати весь коментар
 
 
Квартал це проект фсб. І завдання цього проекту, було розшатування, дескридитація та дестабілізація шляхом висміювання України як держави. Та правду кажучи матеріалу для його підривної роботи наше суспільство давало вдосталь. Одне тілки не зрозуміло, чому повні зали дибілів ржали над собою та своїми пороками і нічого не робили, щоб змінитися на краще.
 показати весь коментар
 
 
за 5 років сивочолий гетман не зміг розгледіти у себе під носом проект фсб - квартал і таким чином програв країну?
 показати весь коментар
 
А я от думаю голову Зеленського як краще розрубувати - пополам чи на чотири частини?
 показати весь коментар
 
Цензор, надо писать не "в Донбассе", а "на Донбассе".
А то это выглядит как-то по-россиянски, а вернее, по-москальски.
 показати весь коментар
 
 
Про все новости в Украине теперь будем узнавать от пургомета, по совместительству Хафкиного мужа. *****, зелёный гном говорил с плешивым гномом, а мы нихрена не в курсе. Ну, всё, ховайтесь зейопики, я выхожу на тропу войны. Устала молчать.
 показати весь коментар
 
 
Есть явный символизм в том, что в один день Зеленский решить похоронить все достижения Революции достоинства и обсудить это ****** по телефону. Хотя логично, нужно было отчитаться.Taras Berezovets
 показати весь коментар
 
 
Все достижения Революции достоинства уже давно похоронил Рошенка, когда начал разворовывать страну во время войны. Зеленский имеет все шансы исправить это
 показати весь коментар
 
 
Сідай, зебіл, ДВА!
Ти не зацитував з метоички "Преступный режим Порошенка развязал гражданскую вайну на Домбасе"

Тобі не заплатять.
 показати весь коментар
 
 
это вы, соевые, всё по методичкам работаете. Но вам уже не долго осталось - после 21-го числа вашего Порося и его партию панамских патриотов окончательно отгонят от бюджетного корыта. А из своих он вам платить не будет. Так шо требуй у босса аванс, в августе тебе зарплаты уже не видать
 показати весь коментар
 
Досі нема зебільної версії, про що говорилось в розмові...
 показати весь коментар
 
 
тут якраз все ясно, пукін хоче взяти для початку пару уроків гри пенісом по роялю, а потім підвищити свою кваліфікацію до гри пенісом на скрипці
 показати весь коментар
 
Зелена пліснява навіть вирішила не ставити своїх 70% лохтората в курс справ... https://www.youtube.com/watch?v=TAMGSU_2MR4
 показати весь коментар
 
 
Европейские, демократические ценности подразумевают уважение к выбору 70% населения.
 показати весь коментар
 
 
Правильно,что начал разговаривать с Путиным. Войну надо прекращать. Каждая война заканчивается миром и чтобы не через 300 лет. Или вы готовы держать своих детей и внуков в окопах? Думаю,что нет. А дети ура-патриотов почему то не воюют. Надо думать головой , а не эмоциями. Или у нас такая армия ,что мы можем победить Россию? Нет. По-этому нужно договариваться. И чем раньше тем лучше.
 показати весь коментар
 
 
ватник, на яких умовах з тобою можна домовитися?
Тест тобі: 1.Чий Крим? - і т.д.
 показати весь коментар
 
"Крым-Божий" (А.Усик) Теперь ты всё? Сдулся?
 показати весь коментар
 
Пошел ты на *** троль кацапский або ватник Ваня альбатросов ***** недорезаный
 показати весь коментар
 
Желаю тебе видеть твоих детей исключителельно на войне!!!!
 показати весь коментар
 
заява якогось чмиря піськова неадекватно струсонула нервову систему песиків
 показати весь коментар
 
Порошенко за подобные разговоры вата бы прокляла прямо здесь)))
 показати весь коментар
 
План великого полководця головнокомандувача ексклоуна .... резидента- ЗЕ цього продажного українофоба доповзти до ворожої паРаші на колінах. А вже там плазуючи і на колінах і раком перед фашистом )(уйлом найнижайше попросити вибачення за те що Україна спромоглася і посміла окупувати свою ж рідну землю Криму і Донбасу. Потім запевнити кремлівських фашистів окупантів що таке неподобство ніколи не повториться. І як акт доброї волі смиренно погодиться на мир -капітуляцію на милість свого лютого кривавого ворога окупанта проклятої паРаші.
Тоді справді злочинна мета продажних ЗЕбілів- не стріляти по ворогам загарбникам і зупинити війну на окупованому Донбасі здійсниться. І справді на Донбасі який повністю зачичтят російскі оккупанти від Українців запанує довгожданна тиша і мир ..Бо ця війна переміститься з Донбасу до Харкова, Запоріжжя, Одеси, Херсона ... Але напевно і там продажні ЗЕбили ( слуги але не українського народу) заборонять стріляти по ворогам окупантам і торгуючи вже цими новими українськими територіями наполягатимуть на новій капітуляції під виглядом нового чергового мира ...
 показати весь коментар
 
Де та патріотична проукраїнська Західна Україна національна колиска ГЕРОЇВ УПА що з нею сталося: Львів, Волинь, Тернопільщина, Івано-Франківщині .... де Центральна Україна і вольнолюбний проукраїнський Київ? Адже ніколи там не голосували за лютих ворогів України .Чому ж тоді цей екс- клоун продажний ... резидент кремля і сепаратистів знищує Україну, а ви виборці, його підтримуєте в цьому. Він через своїх радників підручних бандитів екс-ригоаналів ЗЕбілів українофобів вже починає знищувати все українське "наша мову її хоче зробити окупаційною кацапською, ПЦУ теж повинна бути не українська а закордонна московська ворожого МП, а ВСУ теж примусити и підвести під капітуляцію ... Залишилося цим промосковським слугам а не слугам українського народу захопити Раду ...
Тоді настане кінець спочатку Конституції а потім і суверенітету Української держави .. А співучасниками вбивства своєї вільної Батьківщини, будемо ми українці продажні виборці по приколу. Яких ну ніхто не змушує голосувати саме за продажних ЗЕбілів, адже є багато різних патріотичних, націоналістичних і націонал демократичних, принаймні помірних проукраїнських партій які можуть і повинні зупинити початок знищення нашої держави продажною 5 колоною яничарів з бандитів єкс ригоАналів ( життя сепаратистів) і ЗЕбілів (слуг сепаратистів) украинофобів на догоду кремлівським фашистам )(уйла .
 показати весь коментар
 
Молодец Зеля, срать на Свына ... Нужен мир!!!!
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков
 
 
 
 
 
 вгору