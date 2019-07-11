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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5123) Медведчук (436) Нацрада_ТРМ (202) телеміст (44) 112_Україна (25) Newsone (49) ZIK (6)

 Нацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не змогла довести зв’язку кума Путіна Віктора Медведчука з купівлею телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, оскільки канали були куплені "підставною особою".

Про це заступниця голови Нацради Уляна Фещук повідомила на засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, як зазначають і депутати, "канали куплені насправді підставною особою, тобто зв’язку з Медведчуком ми довести не можемо".

Також Фещук зазначила, що Нацрада разом з Антимонопольним комітетом України "розпочали спільні дії, обмінюємось документами щодо того, щоб встановити зв’язок між кінцевими бенефіціарними власниками "112 Україна", NewsOne і ZIK". "Ці дії вже розпочаті після того, як стало відомо, що пан Козак придбав ZIK", - додала вона.

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Крім того, Фещук закликала парламент надати Нацраді "більш жорстких повноважень".

Вона зазначила, що на сьогодні з "каналом "112 Україна" у нас є 33 судові справи з приводу порушення ними чинного законодавства, до каналу NewsOne застосовано 18 штрафних санкцій, які зараз так само оскаржуються в суді".

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Також Фещук підкреслила, що на сьогодні Нацрада не має "ефективного механізму впливу". "Тобто ми можемо тільки звертатися в суд, а ви знаєте, скільки тривають судові засідання", - зауважила вона.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137058
 
 
 Топ коментарі
 
" так как каналы были куплены подставным лицом", - отозвать лицензии из-за фиктивного собственника!!
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Потрібно ліквідувати Нацраду з питань ТБ та РМ, вона не потрібна! Чиновники не можуть забирати ліцензії в олігархів, вони сцять! Потрібно дати таке право громадянам, щоб вони голосували в Інтернеті і закривали нах канали простою більшістю проголосувавших!
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Медведчук как неуловимый Джо. Каждую неделю ездит в паРашу к Путину и Медведеву, и Бойка с собой таскает и к нему никаких претензий, даже Пэдро его уполномочил переговорщиком в Минске. И Кучму уполномочил, который не ответил за убийство Гонгадзе. Нет ни у СБУ, ни у президента , ни у прокуратуры к нему вопросов. А человек не просто криминальный олигарх, он во власть собственной персоной лезет и будет диктовать украинцам как им жить и не признает войны в Украине и ведет пророссийскую агитацию постоянно и все хорошо, нет к нему претензий. Это в конце концов верх цинизма и подлости со стороны бывшей власти и нынешней, если она не возбудит уголовные дела всем пророссийским мерзавцам, предателям Украины.
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криминальный олигарх,то х..я.Они все криминальные,а от то шо эта тварь изменник Родины,тут уже другая статья корячится.
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может стоит с претензиями притти к бу презику рошена с вашими претензиями
я понимаю что он ваш любимый муЗЗчинка - но он должен отвечать и за это тоже
и за кума алкопрокуВора, прописавшегося в кресле!!!!
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А що там сталося із любытэлэм рюського міра ЛОбодою? А Мертвечук то вічний?
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Потрібно ліквідувати Нацраду з питань ТБ та РМ, вона не потрібна! Чиновники не можуть забирати ліцензії в олігархів, вони сцять! Потрібно дати таке право громадянам, щоб вони голосували в Інтернеті і закривали нах канали простою більшістю проголосувавших!
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Это верно! Голосование в Интернете. Даже я- чайник, могу проголосовать раз двадцать, влёгкую. Навскидку. А если захочу, то порядок цифр будет в десятки раз более. То есть, я один- голосов 200-300. Это- от нечего делать, бесплатно, если шо.
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Счет фиктивных голосов уже идет на сотни тысяч. Сотни "ферм лайков" в Китае зарабатывают на этом миллионы:

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А можно весь нацсовет по телевидению отправить улицы подметать, тогда от них хоть какой то толк будет, возможно
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Так ліквідуй. Хто тобі заважає? Порошенко?
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Бобик, "ЗА" проголосует 24%, а "Против" 73%. Вот и вся математика, чудик.
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Ребята, не возмущайтесь, это договорняк. Медведчуку обещали, что не отберут каналы в обмен на помощь во встрече Зеленского с Путиным. Вчера, по ходу, он был в Москве, а сегодня Пу и Зе поговорили по телефону
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Юпи, день рождения не бил на праздник похож, пока не появился юпи - про тебя. Основание закони войни, коллобарантов вешают.
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тьі, умник, уже обьічньій вопрос от *********** отличить не можешь? вопрос бьіл "на каком основании отобрать?" реально, на каком?
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вот єто? "Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком." так не доказауемо, что они принадлежат мертвечуку.Источник: https://censor.net.ua/n3137058"
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а на каком основании? подадут в европейские суды , выиграют и еще компенсацию с бюджета срубят. здесь нужно придумать за что, а власть не горит желанием. может с ****** какой договор существует
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Петя своих не бросает! Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1387
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Понятно, что юридически доказать это почти невозможно... Но при желании можно. А тут и доказывать нечего. Как только прихвостеть ***** купил 112-й сразу рожа мертвечины, мураевых, боек и жидяры габиновича не вылезают с экранов Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 8314
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" так как каналы были куплены подставным лицом", - отозвать лицензии из-за фиктивного собственника!!
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То «подставное ліцо» запхати під шконку на пару років і більше ніхто не захоче бути подставним ліцом цього кондома...
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мы знаем сколько длятся суды, вон труханова за неделю оправдали...
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Их там нет , на каналах . Как всё знакомо и опять повторяется .
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значит что собственник фиктивный сомнения нет?))
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У одновременного короткого замыкания и последующего пожара на всех трёх гавноканалах тоже вряд ли может быть доказана связь с мертвечуком. Это тоже юридическая коллизия,не более.
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А какая разница медведчук или подставное лицо, берите за задницу того на какого оформлен, лишайте лицензии или нет вопросов на какие деньги приобрело подставное лицо/лица канал и так по всех
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ну, вот, не важно, кто собственник. важен итоговьій продукт. а итоговьій родукт опасен для нацбезопасности.
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не в ту степь пошли. зачем доказьвать, что собственник мертвечук? не он же итоговьій продукт телеканала.
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Всё- как всегда: нет методов, против Кости Сапрыкина. Эти твари, наверху, они уже не намекают. Они реально говорят: боспредел- вот ваш путь, действуйте! Иначе- жопа вам, всем.
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пусть фискалы проверят где "подставной" гроши взяв. и чи платив налоги?
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конечно не платил и не платит
как и 5 гавноканал ))
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А что, прямо вот так невозможно выяснить, кто подставное лицо?
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связь не связь.- закрыть и хозяин найдется
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эти тоже шлюху в борделе не найдут)))
да и зачем - бабло капает будки строятся - по новому живется))))
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и чтобьі они к єтому пришли, украинцам пришлось устроить мини-майдан. без піздюлей никто и не чухался б.
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а надо парочку повесить - увидите сразу многое изменится
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На кол - то у ваньки грознава и мокши, на гиляку самое то.
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"Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK"
"их там нет"
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"Русские даже снега зимой найти не смогут!"(с)
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Грицак, возле Ясиноватой, в конце 2014 года, встречался с министром обороны ДНР Кононовым-Царем, которого привез на встречу,внезапно, Медведчук. Но доказать подрывную деятельность Медведчука Грицаку и всему СБУ не удалось.
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Та шо вы можете, толлерасты?!
Хунта Буде!!!
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Сразу старый анекдот в тему: муж заподозревал жену, но доказательств нет. Сказал, что уезжает, а сам под окнами наблюдает. Заходит в дом сосед, раздевается, идет в спальню, за ним жена и выключают свет, ничего не видно. Мужик такой: "..опять, блин, эта неопределенность..".
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Убедительно и так было понятно что они принадлежат простому торговцу носками с Троещины... Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1129 это позор!
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А що трапилось би, якщо вони б довели, що вони належать медведчуку? У нас що, є закон 'медведчуку заборонено володіти каналами'? Чи закон, який дозволяє забрати ліцензію, на підставі того, що каналом володіє певна особа (проти якої ані санкцій, ані справ відкритих - нічого).
Замість того, щоб витрачати час на те, що справі зараз ніяк не допоможе, вони б краще знайшли законну причину відкликати ліцензію, тому що те, що вони коять просто не може рівно вписуватись навіть в наше діряве законодавство.
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А кто-то надеялся? Как хотите но или радикально огнём ,или морщась нюхать.Другого уже не будет
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звичайно ви не докажете що ці канали контролює медведчук. не може
бути так в нормальній країні щоб центральний телеканал міг купити хто
завгодно ще й під час війни.
таке враження що насправді це
якась змова корупціонерів проти україни, одні використовують
проросійську риторику інші прозахідну що ті що інші коли приходять
до влади нахабно грабують український народ і в результаті маємо бідну і слабку країну.
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Такий нацсовет гнать найу сраною мітлою лохи а не професіонали
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А з гранатомета забрати ліцензію не пробували?
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Закон Украины "О противодействии информационному и поведенческому терроризму" поможет. Тогда все оффшорные и корпоративные олигархи не смогут вкладывать их виртуальные средства для психических и интеллектуальных атак в СМИ, образовании, культуре и медицине. Тогда ********** будут называть их настоящим диагнозом, культура обретёт национальную защиту, образованности вернётся смысл, и продажные сми перестанут выполнять заказы их "опекунов".

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А що ви очікували від проолігархічної Нацради? Тільки такого: "і я не я, і хата не моя"
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Так они безхозные? Национализировать!🎈🎈🎈🎈🎉
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Не ищите компромат на мудачука , вы его не найдёте .. Он очень хитрый и изворотливый , сам юрист , и все ходы наверняка уже давно просчитал наперёд ,, и светиться он нигде не будет .. Компромат нужно искать на владельца канала , некоего Козака . Официально канал его , за его закрытие , воевать в судах ,придётся с ним . Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 2325 .
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Значит нужно начистить рыло Пиховшику, и подождать реакцию Мертветчука
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зе-Канал народний как54 и президент
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Країна абсурду. Якби не волонтери та прості українці, російські танки давно б були вже на Хрещатику. Наші солдати гинуть на Донбасі, а вони "не змогли довести".
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Нацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK

нацрада ДОЗВОЛИЛА і далі срати на голову українців Медведчуку "за допомогою підставних осіб"(
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Этот "нацсовет" безполезная и паразитирующая на гос средства организация, они ничего не в состоянии решить! Вспомните эпический скандал с "Евровидением" теперь эта абсолютная беспомощность перед русской пропагандой.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK
 
 
 
 
 
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