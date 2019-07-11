 Нацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK

Про це заступниця голови Нацради Уляна Фещук повідомила на засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, як зазначають і депутати, "канали куплені насправді підставною особою, тобто зв’язку з Медведчуком ми довести не можемо".

Також Фещук зазначила, що Нацрада разом з Антимонопольним комітетом України "розпочали спільні дії, обмінюємось документами щодо того, щоб встановити зв’язок між кінцевими бенефіціарними власниками "112 Україна", NewsOne і ZIK". "Ці дії вже розпочаті після того, як стало відомо, що пан Козак придбав ZIK", - додала вона.

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Крім того, Фещук закликала парламент надати Нацраді "більш жорстких повноважень".

Вона зазначила, що на сьогодні з "каналом "112 Україна" у нас є 33 судові справи з приводу порушення ними чинного законодавства, до каналу NewsOne застосовано 18 штрафних санкцій, які зараз так само оскаржуються в суді".

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Також Фещук підкреслила, що на сьогодні Нацрада не має "ефективного механізму впливу". "Тобто ми можемо тільки звертатися в суд, а ви знаєте, скільки тривають судові засідання", - зауважила вона.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.