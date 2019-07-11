EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  6103  5
Все про:Інтерпол (243) медицина (748) розшук (298)

 Співвласника клініки "Борис" Хлявича оголошено Інтерполом у міжнародний розшук

Співвласника мережі київських медичних клінік "Борис" Льва Хлявича Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчить червона картка Інтерполу з позначкою fugitive wanted for prosecution - розшукується для судового переслідування.

Оголошення в розшук відбулося наприкінці січня 2019 року, однак як повідомило джерело в правоохоронних органах в інтересах слідства трималося в таємниці - Хлявича планували затримати за кордоном. За наявною інформацією він намагався сховатися в Литві, однак побоюючись арешту, повернувся в Україну.

Підтверджує міжнародний розшук Хлявича видання "Комерсант". Проти Хлявича правоохоронні органи України та Вірменії порушили кримінальні справи за статтями вимагання, підробка документів, шахрайство в особливо великому розмірі, помилковий донос і несплата податків. В Україні справи розслідуються Національною поліцією і Державним бюро розслідувань. Хлявича підозрюють у тому, що він шляхом погроз і підробки документів разом зі спільниками вимагав у вірменських бізнесменів 10 млн доларів.

Читайте також: Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як стверджує джерело, йдеться про братів Саркісових, мільярдерів, які останніми роками проживають у США і Європі. Лев Хлявич також розшукується у Вірменії. А до розслідування резонансної справи підключилося також ФБР, оскільки згідно з оперативними даними Хлявич часто буває в США, де має контакт із місцевим криміналітетом.

У клініці "Борис" поки інформацію не коментують. Про Льва Хлявича відомо не багато. В Україні він відомий як бізнесмен і професійний гравець в покер. Згідно з інформацією з відкритих джерел 2000 року фігурував у кримінальній справі за фактами підробки та незаконного збуту державних страхових полісів у Криму для іноземних туристів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137057
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мошенник Лев Халявич : Бог шельму метит его фамилией...
 показати весь коментар
 
 
Денежки прикарманил и сбежал, подлец, на историческую родину и ищи свищи.
 показати весь коментар
 
 
это клиника борис отправиля зелины анализы за границу для подтверждения остутствия наркоты! а интерпол посчитал эти анализы поставкой отборного героина
 показати весь коментар
 
 
Под наркозом вымогал ? Такой крутой что у самих Саркисовых? Может выиграл , а отдавать не хотят?
 показати весь коментар
 
 
сегодня Аваков (в обед писали во всех ЗМИ Украины) с израильскими коллегами подписывал договор о продвинутом и невъ е б е нном сотрудничестве. интересно после этого Израиль начнет выдавать Украине мошейников и воров евреев - гражлан Украины , которые прячуться там - типа ставицкого табачника черновецкого и т.д и этот лев халявный без всякого сомнения давно в Хайфе с израильским паспортом , вот там и его и ищите! если его евреи не выдадут - то на яух Украине такие договоры? у нас своего геммороя выше крыши начиная с будапештского меморандума!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїСпіввласника клініки "Борис" Хлявича оголошено Інтерполом у міжнародний розшук
 
 
 
 
 
 вгору