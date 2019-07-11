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 Політика України
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Все про:Коломойський (465) Хомчак (49)

 Працювали з ним тільки тоді, коли він був головою ОДА, - Хомчак розповів про стосунки з Коломойським

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак співпрацював із колишнім головою Дніпропетровської ОДА, бізнесменом Ігорем Коломойським упродовж 10 місяців.

Про це Хомчак розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайомий (з Коломойським. - Ред.). Я в той час був командувачем оперативного командування "Південь" у Дніпропетровську. Командування відповідало, без перебільшення, за півкраїни. І тоді ж, у 2014 році, Коломойський був призначений на посаду голови Дніпропетровської ОДА. Ми з ним працювали місяців десять", - повідомив Хомчак.

Також він зазначив, що на той момент співпрацював загалом із 11 главами ОДА з різних областей Південного Сходу, від Одеської області до Сумської включно.

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"З Дніпропетровською областю взаємодіяли тісніше, тому що вона була сусіднім регіоном із Донбасом, де йшла війна. Ну, а Дніпро було основним містом, куди ми перебазовували армійську авіацію", - розповів начальник Генштабу.

За словами Хомчака, Дніпропетровська ОДА, як і волонтери, дуже потужно допомагала армії в 2014 році, тому з Коломойським у нього були службові стосунки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137053
 
 
 Топ коментарі
 
давай про Иловайск. то что вы тесно общались - все в курсе
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Удвох грудьми російські танки зупинили.
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давай про Иловайск. то что вы тесно общались - все в курсе
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Нічого випадкового не буває. А про Іловайськ ми дізнаємося вже після Зєлєнского.
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коментар відмічено як спам  
 
Коломойский, Корбан в 2014 спасли Днепр.
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Удвох грудьми російські танки зупинили.
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а потом ещё чужие бабки к рукам прибрали
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Ахметов потерял бо понадеялся на кацапов. Беня дальновиднее, но от это он меньшей ***** не стал.
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практика показывает обратное, Беня при Пепе в попе, а Ахмет нарастил прибыли, замкнул енергетическую цепочку...ну это фсе на фоне пепиной борьбы с аллигархами)))
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Бехня собача. Погугліть самі про події березня того року і роль у тих подіях Олександра Петровського. Так, саме того "Наріка", навіть від згадки якого ************* і досі в істерику впадають. А Коломойський (як і завжди) скочив на коня, коли з'ясувалася перспектива.
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И это правда. Но сейчас Беню в огород пускать нельзя. Он захочет получить обратно то Шо у него забрали и забрали законно. Но ему на это плевать. Плевать. что люди опять обнищают, ему главное доказать Шо он типа пацан...
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Беня, мягко говоря, уже поёт фальцетом..
...Ключевые сигналы из интервью - о расследовании ФБР. То, что это расследование - драматичный вызов, с которым Коломойский еще никогда не сталкивался, было известно и ранее.
Но, как показало интервью, - и это его главный вывод - Игорь Валерьевич уже благополучно прошел фазы отрицания и гнева. И сейчас находится где-то посредине между торгом, депрессией и полным принятием. И поэтому уже не пытается скрывать удручающую серьезность своего положения перед окружением. Тем самым окружением, которое принимало отмытые 41 миллиона долларов в свои офшоры в качестве оплаты за показ «Сватов» и «Квартала», и которое пока находится в стадии отрицания и гнева.....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2060163160955291
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от кого "спасли"? "Работали с ним месяцев 10", - Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским - Цензор.НЕТ 1382 неужто от расеи?))
так сам беня орёт третий месяц что "никакой расеи не было, то всё гражданская война".
Выходит, что Беня спасал Днепр от ... граждан Украины? Развешивая плакаты "10 000 долларов за москаля"?))
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Что там про иловайский котёл, уточни кто командовал сектором и выводил войска, а сам сбежал!
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ну это и так понятно...
Беня приказал - Зе назначил...
Повязанные кровью брошенных под Иловайском...
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То і не дивно, що його призначили керувати військом.
Вважайте, коломойський зробив кадрове призначення. ЧЕРГОВЕ і не останнє.
Він керує країною зараз, а не шаурмен.
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Где вы такие дешёвки берётесь, чтобы за халву на Беню работать?
Журналиста Шапошникова слышал? Посмотри его канал!
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не я, а ты дешёвка, работающая за халву на Беню.
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Ты уж определись, дешевка, я скорее соевый, чем ты!
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снова не я, а ты дешёвка. соевый, так соевый, как скажешь.
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Высралось? Ставь галочку, что молодец и беги за денежкой, ольгинец!
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А вот и Беня нарисовался... Продолжени следует... Шо зебилы хотели то и получили...
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И сколько подняли, пане нач. штабу, за 10 месяцев?
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Хомчаку в самый раз высказать своё мнение о параде. Что главному слуге народа Коломойского парад не нужен, известно.
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вот так они сами себя и сдают...
вот откуда растут ноги Иловайска....
ларчик то просто открывался
а как щеки надували поЦреоты....))))))))))))))))
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Да все в курсе.
Беня отвалил бабла за атаку на имущество Ахметова.
Ты сунулся, получил по зубам и сбежал.
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теж мені секрет. білецький називає хомчака кишеньковий генералом бєні
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И всё это время Хомчак с Беней бомбили мирных жителей Донбасса ? 😵 (По словам Бени, что с Россией не воюем)
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А спросите у Хомчака- какая у нас война,гражданская или с мокшей?
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Хомчак - это тот, кого поставили сливать армию . Коломойский, как прямой партнер пуйла это сделает обязательно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрацювали з ним тільки тоді, коли він був головою ОДА, - Хомчак розповів про стосунки з Коломойським
 
 
 
 
 
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