 Працювали з ним тільки тоді, коли він був головою ОДА, - Хомчак розповів про стосунки з Коломойським

Про це Хомчак розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Знайомий (з Коломойським. - Ред.). Я в той час був командувачем оперативного командування "Південь" у Дніпропетровську. Командування відповідало, без перебільшення, за півкраїни. І тоді ж, у 2014 році, Коломойський був призначений на посаду голови Дніпропетровської ОДА. Ми з ним працювали місяців десять", - повідомив Хомчак.
Також він зазначив, що на той момент співпрацював загалом із 11 главами ОДА з різних областей Південного Сходу, від Одеської області до Сумської включно.
"З Дніпропетровською областю взаємодіяли тісніше, тому що вона була сусіднім регіоном із Донбасом, де йшла війна. Ну, а Дніпро було основним містом, куди ми перебазовували армійську авіацію", - розповів начальник Генштабу.
За словами Хомчака, Дніпропетровська ОДА, як і волонтери, дуже потужно допомагала армії в 2014 році, тому з Коломойським у нього були службові стосунки.
...Ключевые сигналы из интервью - о расследовании ФБР. То, что это расследование - драматичный вызов, с которым Коломойский еще никогда не сталкивался, было известно и ранее.
Но, как показало интервью, - и это его главный вывод - Игорь Валерьевич уже благополучно прошел фазы отрицания и гнева. И сейчас находится где-то посредине между торгом, депрессией и полным принятием. И поэтому уже не пытается скрывать удручающую серьезность своего положения перед окружением. Тем самым окружением, которое принимало отмытые 41 миллиона долларов в свои офшоры в качестве оплаты за показ «Сватов» и «Квартала», и которое пока находится в стадии отрицания и гнева.....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2060163160955291
так сам беня орёт третий месяц что "никакой расеи не было, то всё гражданская война".
Выходит, что Беня спасал Днепр от ... граждан Украины? Развешивая плакаты "10 000 долларов за москаля"?))
Беня приказал - Зе назначил...
Повязанные кровью брошенных под Иловайском...
Вважайте, коломойський зробив кадрове призначення. ЧЕРГОВЕ і не останнє.
Він керує країною зараз, а не шаурмен.
Журналиста Шапошникова слышал? Посмотри его канал!
вот откуда растут ноги Иловайска....
ларчик то просто открывался
а как щеки надували поЦреоты....))))))))))))))))
Беня отвалил бабла за атаку на имущество Ахметова.
Ты сунулся, получил по зубам и сбежал.