 Працювали з ним тільки тоді, коли він був головою ОДА, - Хомчак розповів про стосунки з Коломойським

Про це Хомчак розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайомий (з Коломойським. - Ред.). Я в той час був командувачем оперативного командування "Південь" у Дніпропетровську. Командування відповідало, без перебільшення, за півкраїни. І тоді ж, у 2014 році, Коломойський був призначений на посаду голови Дніпропетровської ОДА. Ми з ним працювали місяців десять", - повідомив Хомчак.

Також він зазначив, що на той момент співпрацював загалом із 11 главами ОДА з різних областей Південного Сходу, від Одеської області до Сумської включно.

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"З Дніпропетровською областю взаємодіяли тісніше, тому що вона була сусіднім регіоном із Донбасом, де йшла війна. Ну, а Дніпро було основним містом, куди ми перебазовували армійську авіацію", - розповів начальник Генштабу.

За словами Хомчака, Дніпропетровська ОДА, як і волонтери, дуже потужно допомагала армії в 2014 році, тому з Коломойським у нього були службові стосунки.