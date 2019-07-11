 Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Турчинова.
За словами Олександра Турчинова, у 2014 році "у найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії вдалось захистити та зберегти нашу країну, реанімувати вщент розвалену владу і переддефолтну економіку", "відновити обороноздатність України, перезапустити всі інституції, що забезпечують безпеку держави та звільнити значну частину окупованої Росією української землі".
"Для Путіна і його маріонеток з "лугандону" наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України в путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції, а фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до "найвищої міри покарання"", - наголосив він, додавши, що зі здивуванням дізнався, "що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який "запропонував мене ще й люструвати".
"Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019. За всі свої рішення, за всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і країною. Але мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну", - резюмував Олександр Турчинов.
"Срочно !
Только что кандидат партии БПП-ПЁС и одновременно командующий ВДВ Украины генерал М.Забродский официально заявил,что не признает приказов Верховного Главнокомандующего-президента Украины Зеленского и намерен провести парад в Киеве 24 августа 2019 года.
Прямая речь :"Це велика честь - бути присутнім на ньому. Парад потрібен нашій державі та нашим воїнам. І він буде", - резюмував генерал...."
Первое:военнослужащий ВС Украины не имеет права состоять в политических партиях и заниматься политикой.
В случае участия в политических партия военнослужащий должен быть незамедлительно уволен в запас.
Второе:Президент Зеленский -Верховный Главнокомандующий вооруженных сил Украины,где служит Забродский и его прямой начальник,чьи приказания он обязан выполнять беспрекословно.
Третье: с учетом изложенных выше обстоятельств в действиях Забродского усматривается состав ряда тяжких государственных и воинских преступлений:
- Статья 114-1 КК Украины.Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ;
- Статья 402. Неповиновение - открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа;
Я обращаюсь к президенту Украины:
1.Немедленно отстранить от должности члена БПП-ПЕС и кандидата в депутаты Забродского;
2.Главе СБУ возбудить уголовное дело и внести его в Единый реестр досудебных расследований;
3.С учетом тяжести совершенных преступлений ходатайствовать перед судом о применении к Забродскому меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.
Если кто еще не понял,то это не просто преступление, а покушение на основы конституционного строя государства Украина.
Я обращаюсь к гаранту конституции президенту Зеленскому считать это заявлением о преступлении и принять меры в соответствии с законом.
Игрушки кончились...."
Когда и на 1-ом году войны, и на 5-ом - волонтеры до сих пор собирают пожертвования чтобы отремонтировать УАЗ-буханку советских времен, а сын замсекретаря РНБО, который поставлял в армию ворованные и контрабандные детали - покупает себе "феррари"?
Когда завод Порошенка "Кузня", выхваченный им за бесценок - получает гос.контракты по завышенным ценам, строит и продает государству речные катера для морских операций, а потом когда пришло время рвать когти - продается за $230 млн рыгу Тигипко?
Или когда Рошен имел в Киеве 1 фирменный магазин до 2014 года, а в 2018 году - уже 18 магазинов - это так Петя вкалывал на Украину?
Хоть бы не позорились уже.
Разберуться- там игры сурьезные!!! Спасибо, что вы есть МУЖИКИ!!! И зеленые и лысые и шоколадные ох и замутили!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
І пишалося б цією роллю - вважало б її найбільшим досягненням свого нікчемного існування.
Всі підбарижники мають бути люстровані!
Народный депутат Татьяна Чорновол заявила в интервью журналистам "4 канала"
"Вот смотрите, вы поднимали тот же самый вопрос Пашинского. А вы знаете, что он защищал государство Украина под Славянском? Когда у нас там были очень неопределенные ситуации. Он лично там с пистолетом стоял. Он лично организовывал первое отбитие атаки украинской армией", - сообщила нардеп.
Шкода тільки, що останні п'ять років мовчав. А було ж що було критикувати.
Он всю жизнь сидел на руководящих должностях, где з/плата копеечная.
Откуда дровишки?
Получал за "правильное" голосование?
И не мог он не знать, что свинарчуки у него под боком воровали в Оборонпроме.
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-hra-z-vohnem-ia-boius-chto-zelenskyi-plokho-konchyt-on-spetsyalno-testyruet-ukrayntsev-na-predmet-sdachy-donbassa-putynu--viiskovyi-ekspert-285812.html
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!
Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
Чесно кажучи, лаяти пана Зеленського вже набридло. Наматюкалися, насміялися, та треба щось з цим робити. Навіть найрозумніша людина у запалі може зробити помилку. Виходить, що може й ціла країна. Після виборів Президента жевріла надія - а раптом. Пан Зеленський тупо відмовчувався від складних запитань і примудрився надурити усю країну - країна обирала Голобородька, а натомість обрала Лушню, Матню і Пацюка. Вже погано те, що цей неотесаний блазень уособлює країну у світі. Раніше було - Україна? Ааа - Майдан, Клічко, борщ. Тепер - Україна? Ааа, - Зеленський, Коломойський, Приват, маца. Помилки треба виправляти. За душею у цих випускників
ГарвардуКВН окрім нахабства нічого немає. Вони демонструють рівень мислення малолітнього геймера, хочуть запхати державу у смартфон - буде звична їм річ - іграшка «держава у смартфоні». За неповні два місяці «нові злидні обличчя» вже достатньо наробили, аби можна було чітко зрозуміти - країна отримала більшовицько-ЗЕленінське напівкримінальне утворення, котре буде прикриватися двома десятками корисних ідіотів і керувати країною методом дірявого совка з СРСР і гопника з 90-х. До ******** механізмів державного керування жалюгідні судоми «нової команди» не мають ніякого стосунку. Але є й інший бік медалі. Ураганні суспільні емоції з приводу цього каналізаційного прориву є теж певним проявом совка. У розвинутих демократичних країнах бувало так, що шайка пройдисвітів доривається до влади, та країною вони не можуть керувати як забажають. Доросле громадянське суспільство виправляє такі помилки. Пан Зеленський і Ко - випробування на дорослість України. Якщо таке недоумкувате чувирло, оточене купкою дрібних пройдисвітів, зможе зрушити цілу країну у невірному напрямку - то вже характеристика країни. Україна претендує на звання розвиненої європейської країни, тож нам доведеться цю ворону проковтнути, переварити і викласти туди, куди зазвичай викладається той матеріал, з якого не зробиш кулю. І жити далі. А для початку добре було би на виборах у Верховну Раду таки включити мозок. Щоб хоч Верховна Рада з отаких Стефанчуків не вийшла посміховиськом на весь світ. А потім дати пану Зеленському дорогий Айфон, бо він чомусь до них небайдужий, встановити там стратежку «держава у сматфоні», посадити у кутку - і нехай грається. Україна - парламентська республіка - і на Верховну Раду остання надія - прос*ремо Верховну Раду, от тоді вже буде гаплик. Країну можна буде взяти голими руками - Президента немає, а тоді і Верховної Ради не буде.
Так що ця пічалька пройде - не сумнівайтеся.