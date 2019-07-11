 Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Турчинова.

За словами Олександра Турчинова, у 2014 році "у найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії вдалось захистити та зберегти нашу країну, реанімувати вщент розвалену владу і переддефолтну економіку", "відновити обороноздатність України, перезапустити всі інституції, що забезпечують безпеку держави та звільнити значну частину окупованої Росією української землі".

"Для Путіна і його маріонеток з "лугандону" наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України в путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції, а фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до "найвищої міри покарання"", - наголосив він, додавши, що зі здивуванням дізнався, "що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який "запропонував мене ще й люструвати".

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"Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019. За всі свої рішення, за всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і країною. Але мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну", - резюмував Олександр Турчинов.