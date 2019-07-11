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Все про:Зеленський (2029) люстрація (150) Турчинов (836)

 Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов

"Мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну". Так прокоментував Олександр Турчинов ініціативи, "щодо посилення люстрації" з якими виступив президент України В. Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Турчинова.

За словами Олександра Турчинова, у 2014 році "у найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії вдалось захистити та зберегти нашу країну, реанімувати вщент розвалену владу і переддефолтну економіку", "відновити обороноздатність України, перезапустити всі інституції, що забезпечують безпеку держави та звільнити значну частину окупованої Росією української землі".

"Для Путіна і його маріонеток з "лугандону" наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України в путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції, а фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до "найвищої міри покарання"", - наголосив він, додавши, що зі здивуванням дізнався, "що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який "запропонував мене ще й люструвати".

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"Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019. За всі свої рішення, за всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і країною. Але мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137051
 
   
 Топ коментарі
 
Турчинов - настоящий кровавый пастор и молодец! ваЗЕлина, конечно, это бесит.
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Турчинов все сделал для страны и это факт...
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У передчутті появи зеботів...
Списки кремлевских санкций и новые люстрационные инициативы практически не отличаются, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8480

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На боевого генерала М. Забродского зебобики настрочили заявление:
"Срочно !
Только что кандидат партии БПП-ПЁС и одновременно командующий ВДВ Украины генерал М.Забродский официально заявил,что не признает приказов Верховного Главнокомандующего-президента Украины Зеленского и намерен провести парад в Киеве 24 августа 2019 года.
Прямая речь :"Це велика честь - бути присутнім на ньому. Парад потрібен нашій державі та нашим воїнам. І він буде", - резюмував генерал...."
Первое:военнослужащий ВС Украины не имеет права состоять в политических партиях и заниматься политикой.
В случае участия в политических партия военнослужащий должен быть незамедлительно уволен в запас.
Второе:Президент Зеленский -Верховный Главнокомандующий вооруженных сил Украины,где служит Забродский и его прямой начальник,чьи приказания он обязан выполнять беспрекословно.
Третье: с учетом изложенных выше обстоятельств в действиях Забродского усматривается состав ряда тяжких государственных и воинских преступлений:
- Статья 114-1 КК Украины.Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ;
- Статья 402. Неповиновение - открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа;
Я обращаюсь к президенту Украины:
1.Немедленно отстранить от должности члена БПП-ПЕС и кандидата в депутаты Забродского;
2.Главе СБУ возбудить уголовное дело и внести его в Единый реестр досудебных расследований;
3.С учетом тяжести совершенных преступлений ходатайствовать перед судом о применении к Забродскому меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.
Если кто еще не понял,то это не просто преступление, а покушение на основы конституционного строя государства Украина.
Я обращаюсь к гаранту конституции президенту Зеленскому считать это заявлением о преступлении и принять меры в соответствии с законом.
Игрушки кончились...."
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А де наказ шмарклі який не виконав генерал М. Забродский ?
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Популярней генерала в ВСУ сложно найти, поэтому удачи зебобикам, чем быстрее всех выведут из себя, тем быстрее это недоразумение (президентство Зеленского) закончится.
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Турчинов очень грамотный пропагандист (чем он и занимался еще с времен совка). Уверен, что именно с его подачи пошли легенды про "кровавого пастора" и "сохранил страну" - то есть по-сути, перемогой призывают называть то, что 5 лет без изменений сохраняется ситуация с 2014-го года.
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Вообще это уже становится смешно. Если вы действительно работаете на Украину, то вперед. После реальных успехов все порохоботы перебегут от Порошенка к Зеленскому, так как им просто нужен Державник, а фамилия не имеет значения. А не попытками полить Петю и команду грязью. От этого запрос на тех, кто будет вкалывать на Украину, вкалывать, а не позорить её и имитировать бурную деятельность как сейчас делает Зеленский, не исчезнет.
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Это Порошенко что-ли вкалывал на Украину?
Когда и на 1-ом году войны, и на 5-ом - волонтеры до сих пор собирают пожертвования чтобы отремонтировать УАЗ-буханку советских времен, а сын замсекретаря РНБО, который поставлял в армию ворованные и контрабандные детали - покупает себе "феррари"?
Когда завод Порошенка "Кузня", выхваченный им за бесценок - получает гос.контракты по завышенным ценам, строит и продает государству речные катера для морских операций, а потом когда пришло время рвать когти - продается за $230 млн рыгу Тигипко?
Или когда Рошен имел в Киеве 1 фирменный магазин до 2014 года, а в 2018 году - уже 18 магазинов - это так Петя вкалывал на Украину?
Хоть бы не позорились уже.
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Я же говорю это так не работает. Вы можете сколь угодно обсирать Порошенка, но альтернативы у вас нет.
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Господи, який же брехливий зебіл... Більше того - совок за ментальністю, ... якщо не ольгінський...
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Лахтинская мразота запоребриковая, закрой свое черное вонючее хлебало, оно тут трется уже на правах*своего*и совсем страх потеряло ! Друзья трите этих пропаГандонов ,чтобы их посты дольше 2х минут не жили...
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Хто тут "державник" в нових структурах і офісах? Підскажіть, перебіжимо...
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Турчинова Уважаю!!!!
Разберуться- там игры сурьезные!!! Спасибо, что вы есть МУЖИКИ!!! И зеленые и лысые и шоколадные ох и замутили!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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Так и есть. Зеленский льет на мельницу России и её пропаганде. Скудомыслие или твердый расчет?
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Твьордий расчьот скудомислящєго...дуже небезпечна річ, між іншим...як для нього, так і для оточуючих...
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Хочется верить,что просто тупой ,но от этого стране легче не будет...
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скоро пойдет в ВСУ капеланом, там еще себя покажет.
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То есть,вся рыговская мразота уже не попадает под люстрацию? Ой , щоб зебіл ще до нового року у Яника в Ростові кімнату не знімав
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Війскові! На що ви ще чекаєте? На воєнні трибунали над атовцями за ґеноцид даунбаських вагітних бабулек? Вони вважають законно вибрану Раду і Президента режимом та хунтою. Покажіть їм, як виглядає справжня хунта!
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Благодаря таким нерешительным и преступным деятелям, как Порошенко и Турчинов мы оказались в сегодняшней жопе.
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не путай свою жопу которую сам себе устроил и в которую сам залез
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жаль тебя!! не будь тобой вышеперечисленных вы бы и в сегодняшнюю жопу не добрались!!(как минимум пять лет кацапский сапог лизали и слава ПУЙЛУ орали!!как минимум три раза в день.) Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9705 Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3628
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Да,татаромордва позорная оккупантская,так плохо ,как при Порохе ,вы еще не жили ,но виноваты у вас все ,только не *непричемыш*************....
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Надо бы запретить им учавствовать в тендерах гос закупок, для закрепления эффекта!
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Я так понимаю по версии свиней оторванных от корыта, единственный не прокремлевский поступок который может совершить Зеленский-это вернуть их до корыта, всё остальное-реванш, синхронизация, полит.репресии, зрада и т.д.
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Окружение этого ***********, да и наверное сам **********, на довольствии у *****, поэтому синхронизация действий не мудрена
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спражній мужик на відміну від нинішнього гаранта!
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Вроде пресвитер,а лгун и предатель.Не Украины ,а украинцев.Как он предал ЮВТ,такое может кого хочешь предать за деньги.Знает он очень много махинаций но не заявляет о преступлениях,хоть и мнит себя верующим.
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там по морде лица все видно ! Вор , врун , обжора ,ссыкун , тупой .
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Твою морду лица мы не видим ,но точно знаем,что ты *************** пропаГандон
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...Наташа ! Котик помираэ ! Шо робити ? Жалко котика !
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Пардон,кажется,я убогого обидел ,как тебе в диспансере удалось получить доступ к...
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Машенька просто не хочу тебе грубить .а то банят сильно , устал уже . Ты пиши . пиши не останавливайся . мне интересно .
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Турчинов это кстати можно даже сказать моральный авторитет. Люстрировать его - это для власти объявить о себе как о правой руке Путина в Украине.
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Готовьтесь Александр, скоро нам снова понадобится толковый врио Президента.
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Десь під Новий рік пастор буде змушений знову приймати посаду в.о. Президента України , досвід вже є . А майдани традиційно починаються в кінці листопада . Біжи Зєля , біжи .
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Зелена мавпа, якби не такі люди, то тобі покидьку нічим було б керувати, ***** тобі навіть головою сільської ради не дозволив стати.
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які Крим та Донбас просрали? Склади повзривали та добровольців повбивали та заарештували? Ці люди ще сядуть до в'язниці за злочини проти українського народу
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Зроблю "поблажку" на твою важку психічну хворобу, і не буду ще більше травмувати твій мозок.
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Воно було б персональним придворним блазнем х*ла ..
І пишалося б цією роллю - вважало б її найбільшим досягненням свого нікчемного існування.
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В цьому питанні повністю підтримую Зеленського.
Всі підбарижники мають бути люстровані!
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Сдача Крьіма Турчиновьім и захват его зеленьіми человечками практически не отличаются
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Пастор был единственный, кто тогда настаивал оказать сопротивление.

Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 632
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Але зебілам не дано зрозуміти. У них своя зе-логіка.
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Пластырь первый, кто предложил сдать Крым !
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Хробак ты еще не превратился в хруща ?
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*** по Фрейду ))))) Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8226
Народный депутат Татьяна Чорновол заявила в интервью журналистам "4 канала"
"Вот смотрите, вы поднимали тот же самый вопрос Пашинского. А вы знаете, что он защищал государство Украина под Славянском? Когда у нас там были очень неопределенные ситуации. Он лично там с пистолетом стоял. Он лично организовывал первое отбитие атаки украинской армией", - сообщила нардеп.
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****** защитница плешивой выхухоли ))) с чего бы это???
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Он просто знает все ее трещинки ( Земфира )
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Якщо на цих видатних державних діячів епохи відновлення державності Украіни хтось підніме перо або відкриє чорного рота - будуть невідкладно піддані повній обструкціі та зневаги. Не дамо наших украінських рятівників на опалу кому-то завгодно...
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цікаво аваков з команди теж підпада під люстрацію чи буде невдоволених шмарклею пресувати ?
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Хочемо цього ми ,чи не хочемо, але слідуючий Президент буде .... ТУРЧИНОВ! Бо такі новоспечені знову доведуть краіну до................. Руіни!
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Да, теперь время портновых, шариев и прочих ************ подонков.
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Вірно відмітив Турчинов - щось з тими новими пропозиціями не те.
Шкода тільки, що останні п'ять років мовчав. А було ж що було критикувати.
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Знаєте зебіли, до вчорашнього дня я дуже нервував читаючи такі ось новини, і ваші дибільні коменти до них. Але, після того, як ваш клован відмінив парад, і десятки тисяч небайдужих, за декілька годин, вирішили провести "Марш волі", я зрозумів, що новий Майдан ми збиремо максимум за добу. І це буде дійсно "новий Майдан", бо організованій він буде за військовим принципом, зі всими витікаючими з відси наслідками.
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По-перше, "Марш волі" - це тільки намір, а не реальна подія. А по-друге, якщо "новий Майдан" буде організований за військовим принципом, то нічого не заважає владі виставити проти нього військову силу. Зі всими витікаючими звідси наслідками.
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Дорогенький, як казав, по-моєму, фон Клаузевіц, для війни потрібно бажання воювати з обох сторін. Я знаю дуже багатьох людей, що готові віддати життя за Україну. Ти знаєш багатьох, хто віддасть життя за клована та зекоманду?
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По-перше, "Марш волі" - це тільки намір, а не реальна подія. А по-друге, якщо "новий Майдан" буде організований за військовим принципом, то нічого не заважає владі виставити проти нього військову силу. Зі всими витікаючими звідси наслідками.
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Намір? Ти вважаєш що ветерани не господарі свого слова?
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Холод внизу живота зазєлю ? Тоді вас небагато втече до Кацапії та Ізраїлю .
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Не зрозумів питання. В кого холод за клована?
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В зазєлів , які починають прозрівати . Але на жаль повільно . До виборів не прозріють . Тому бєня і пішов на розпуск ВР .
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В такому випадку Зе сам підпадає під його люстрацію, так, як з 2014 року мав бізнес в Росії і на російськ гроші знімав неукраїнські фільми!
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Интересно, как смог Турчинов заработать 1млн.долларов, которые он задекларировал?
Он всю жизнь сидел на руководящих должностях, где з/плата копеечная.
Откуда дровишки?
Получал за "правильное" голосование?
И не мог он не знать, что свинарчуки у него под боком воровали в Оборонпроме.
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Зря обиделся пан Турчинов на Зеленского. Ведь Зеленский своими люстрационными предложениями не имел в виду его лично. Это общая отрицательная оценка всех ветвей власти. И несмотря на бесспорные заслуги "кровавого пастора" перед народом Украины, он всё же несёт свою долю ответственности за плачевное состояние дел в стране. К тому же, разве не видел Турчинов воровства в оборонпроме, слишком медленное наращивание производства на военных заводах. То, что можно было сделать за полгода, делалось за три года. И "котлы" тоже в некоторой степени на совести Турчинова. В общем, не проявил он достаточного политического мужества, чтобы указать Порошенке на его ошибки. Жаль, конечно, терять такого человека во власти. Но всё справедливо. Уходи пан Турчинов в советники. Там тебе сегодня твоё место.
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Зазєлю , не розвозь зелені соплі по столі , краще протри очі і зроби спробу щось зрозуміти .
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Хіти тижня. Гра з вогнем: "Я боюсь, что Зеленский плохо кончит, он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину", - військовий експерт
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-hra-z-vohnem-ia-boius-chto-zelenskyi-plokho-konchyt-on-spetsyalno-testyruet-ukrayntsev-na-predmet-sdachy-donbassa-putynu--viiskovyi-ekspert-285812.html
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іплан зєро хоче кровавого пастора люструвати )) люстра ще не виросла
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Коротше, шановні українці! Голосуйте за
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!

Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
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Це можна , але лиш тоді коли замість тягнибика буде хоча б Ілієнко .
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Держава у смартфоні або втрачені надії?
Чесно кажучи, лаяти пана Зеленського вже набридло. Наматюкалися, насміялися, та треба щось з цим робити. Навіть найрозумніша людина у запалі може зробити помилку. Виходить, що може й ціла країна. Після виборів Президента жевріла надія - а раптом. Пан Зеленський тупо відмовчувався від складних запитань і примудрився надурити усю країну - країна обирала Голобородька, а натомість обрала Лушню, Матню і Пацюка. Вже погано те, що цей неотесаний блазень уособлює країну у світі. Раніше було - Україна? Ааа - Майдан, Клічко, борщ. Тепер - Україна? Ааа, - Зеленський, Коломойський, Приват, маца. Помилки треба виправляти. За душею у цих випускників Гарварду КВН окрім нахабства нічого немає. Вони демонструють рівень мислення малолітнього геймера, хочуть запхати державу у смартфон - буде звична їм річ - іграшка «держава у смартфоні». За неповні два місяці «нові злидні обличчя» вже достатньо наробили, аби можна було чітко зрозуміти - країна отримала більшовицько-ЗЕленінське напівкримінальне утворення, котре буде прикриватися двома десятками корисних ідіотів і керувати країною методом дірявого совка з СРСР і гопника з 90-х. До ******** механізмів державного керування жалюгідні судоми «нової команди» не мають ніякого стосунку. Але є й інший бік медалі. Ураганні суспільні емоції з приводу цього каналізаційного прориву є теж певним проявом совка. У розвинутих демократичних країнах бувало так, що шайка пройдисвітів доривається до влади, та країною вони не можуть керувати як забажають. Доросле громадянське суспільство виправляє такі помилки. Пан Зеленський і Ко - випробування на дорослість України. Якщо таке недоумкувате чувирло, оточене купкою дрібних пройдисвітів, зможе зрушити цілу країну у невірному напрямку - то вже характеристика країни. Україна претендує на звання розвиненої європейської країни, тож нам доведеться цю ворону проковтнути, переварити і викласти туди, куди зазвичай викладається той матеріал, з якого не зробиш кулю. І жити далі. А для початку добре було би на виборах у Верховну Раду таки включити мозок. Щоб хоч Верховна Рада з отаких Стефанчуків не вийшла посміховиськом на весь світ. А потім дати пану Зеленському дорогий Айфон, бо він чомусь до них небайдужий, встановити там стратежку «держава у сматфоні», посадити у кутку - і нехай грається. Україна - парламентська республіка - і на Верховну Раду остання надія - прос*ремо Верховну Раду, от тоді вже буде гаплик. Країну можна буде взяти голими руками - Президента немає, а тоді і Верховної Ради не буде.
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На майбутню Раду слабка надія , бо зазєлі прийдуть до тями не раніше ніж за рік , а тим часом дупоголові принесуть після виборів конституційну більшість регенту Карабасу Бабломойському . На блюдечку з блакитною смужечкою . Плюс відверті вороги України голосуватимуть за ОП та ОБ , а ще путєнова Королева Брехні . "Путь наш во мракє".
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Ми втратили надію на пана Зеленського, але ми ніколи не втратимо надію і віру в Україну.
Так що ця пічалька пройде - не сумнівайтеся. Списки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3450
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За 5 лет Украина так и не начала серийно производить артиллерийские снаряды. Ракеты производились единично с целью фотосессии Сопливого Пастора и его шоколадного друга. Взорваны военные склады по всей стране. Боеприпасов нет, армия практически развалена. Но Сопливый Пастор ни в чем не виноват.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСписки кремлівських санкцій і нових люстраційних ініціатив фактично не відрізняються, - Турчинов
 
 
 
 
 
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