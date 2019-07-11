 Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер на брифінгу з прем'єром Молдови Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням: щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язування нам так званої федералізації", - сказав Зеленський.
А ну расскажи, как ты закреплялся Минским договором вместе с известным членопианистом ЗЕ.
Петя, как был успешным бизнесменом, так и останется. А вот тебя уже приготовили чеченам на свадьбу, чтобы Европе спокойнее жилось.
Ты жопу разрабатывай, а не о Пете думай. Это не его будут иметь, а тебя.
В одной Украине ЗЕ грозит кулачками,
в другой собирается вести прямые переговоры с террористами, сокращать армию и заставляет слить сепарам личную инфу бойцов ВСУ.
Причем в первой это просто лапша для зебилов, а во второй это вполне реальные намерения и действия.
Все просто.
Может "оптимизация" количества военных в подразделениях (для зебилов - подразделений столько же, но бойцов в них меньше) - это не сокращение?
Может регистрация на выборы на избирательных участках в населенных пунктах ООС - это не слив инфы о бойцах сепарам?
Или может ЗЕ не выступал за прямые переговоры с Донбабве?
Но ты ж выбираешь лапшу.
Не напрягайся. Забудь.
Да ладно тебе. Не обижайся.
И для таких, как ты, есть место в пищевой цепочке.
А он працьовытый.
украина и молдова возможно, но не зеленский )))