 Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер на брифінгу з прем'єром Молдови Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням: щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язування нам так званої федералізації", - сказав Зеленський.

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