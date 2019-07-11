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Все про:Зеленський (2029) Молдова (466) Майя Санду (3)

 Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський

Україна і Молдова не хочуть присутності російських військ на своїй території і нав'язування країнам так званої федералізації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер на брифінгу з прем'єром Молдови Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна і Молдова об'єднані одним спільним бажанням: щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язування нам так званої федералізації", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137050
 
   
 Топ коментарі
 
Невже домовляться для початку заблокувати придністров'я? Коли буваю в Одесі - дуже неприємно бачити автівки з номерами пмр..
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Ей зебилы, че в списках "слуги" нет ниодного ветерана АТО?! Зато есть клоуны, кумовья, бизнес партнеры, рыги и люди медведчука?!
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Только мне кажется, что Украина распараллелилась?

В одной Украине ЗЕ грозит кулачками,
в другой собирается вести прямые переговоры с террористами, сокращать армию и заставляет слить сепарам личную инфу бойцов ВСУ.

Причем в первой это просто лапша для зебилов, а во второй это вполне реальные намерения и действия.
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Невже домовляться для початку заблокувати придністров'я? Коли буваю в Одесі - дуже неприємно бачити автівки з номерами пмр..
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И это все итоги встречи? Разве был кто-то,кто сомневался,что мы не хотим присутствия российских войск на наших территориях? Получается какой-то туризм,со шведским столом?
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ты первый сомневался, обгадил весь форум.
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У него один коммент,а у тебя уже три. Так кто обгадил?
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погугли что он раньше тут гнал по этому поводу.
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А ну напомни,баран? Я сомневался,что мы не хотим,чтобы на наших территориях были российские войска?Ты уже сбрендил,парень! Отстань от компьютера!
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орал как бешаный - фсе пропало нас раша захватила.
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Идиот! Президент у нас соССиалист,спикер парламента- соССиалистка, Муся премьер министр-КАМИКАДЗЕ,которая обречена на провал,даже по словам своего Министра инностраных дел Нику Украина и Молдова против присутствия российских войск на своей территории и навязывания федерализации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7624 Попеску ! А скинуть Мусю и поставить своего соССиалиста в кресло премьер министра -проще простого! И вот тебе и захваченное государство! Ты не в состоянии на один шаг вперед увидеть,а тем более на несколько шагов! А этот "итог" переговоров между Мусей и Клоуном,что,- большой успех?
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Даже пустоголовый ватный белорус понял,-а ты турист в университете,ни хрена не понял что я сказал!
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Ты прекрасно понял,что я сказал,-что ты в том Университете был туристом-проходимцом!
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тебе рассказать анекдот, сколько нужно малдован, что бы закрутить одну ламочку или сам знаешь?
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вот и пошли в ход шовинистские кацапские шуточки
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ну да, правильно, я так и сказал: "шовинистские кацапские шуточки"
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А ты тупица,знаешь сколько зебилов надо чтобы ту же лампочку вкрутить? Ровно 73% от населения!
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Федерализация в разных странах происходила не от хорошей жизни. Таким путем объединяли разные национальные округа в одно государство как в Юголавии, России, Германии, Швейцарии. Или как в США постепенно колонизировали различные штаты. Еще небыло в мире случаев, когда унитарное государство становилось федереативным, тем боле по желанию какого то *****.
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Какие "войска"? Фильтруй базар. Ты сам тёр, что в Донбассе "повстанцы".
Украина и Молдова против присутствия российских войск на своей территории и навязывания федерализации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6933
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У когось з нас двох - когнітивний дисонанс. Бо я не розумію, як можна пропонувати "рєшать на мєстах", як називати вулиці і якою мовою вести офіційні папери і сьогоднішню заяву про неприйнятність федералізації? Я справді не розумію. Цей чиновник розуміє, про що робить заяви? Якщо розуміє, то чи слід ці заяви сприймати серйозно? Якщо вони серйозні, то яка з них правильна?
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Потому, что это все пустые слова. Для одних - одни, для других - другие. А дела вообще со словами не вяжутся. Так и живем.
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Послушать бы самих молдаван. У них давно российские войска, чего терпят?
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терпят так же, как мы и грузины. Ждем пока ***** сдохнет.
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Ну, вы то хоть сопротивляетесь. А молдаване совсем расслабились(и вино их плохое).
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Мы успели закрепиться Минским договорм. А молдаване пустили к себе агрссоров как миротворцев ООН. ***** хочет это сделать у нас.
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Вы???!!! Украина и Молдова против присутствия российских войск на своей территории и навязывания федерализации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3835 Точно не барыги?

А ну расскажи, как ты закреплялся Минским договором вместе с известным членопианистом ЗЕ.
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Тада. Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9338 Тем немцам и французам, которые ЗЕ и Украину через хер бросили, как только почуяли запах цирка?
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Да нет, зебилушка. Кинули тебя.

Петя, как был успешным бизнесменом, так и останется. А вот тебя уже приготовили чеченам на свадьбу, чтобы Европе спокойнее жилось.
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У твоего Пети будет скоро хороший бизнес, шить тапочки своими руками.
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Дурний думкою багатіє.

Ты жопу разрабатывай, а не о Пете думай. Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2522 Это не его будут иметь, а тебя.
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Посмотри,кто у тебя в друзья,-ватный гэбистский провокатор,который как будто пил когда нибудь нормальное молдавское вино.А попали в Молдову всякие казаки (Тысячами!) через вашу территорию и с помощью таких сволочей КАК ТЫ!
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хоть бы раз глянуть, как ты закручивашь лампочку.
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Я тебе,скот, когда нибудь расскажу на эту тему что-то очень интересное!
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сними на виедо в ютубе, а мы тут поржем.
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Сниму,-это про такого тупого украинца как ТЫ!
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Прочитай выше,ЖИВОТНОЕ, сколько нужно таких идиотов как ты для той же лампочки!
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жаль что нет более крупного шрифта, было бы более убедительно.
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может другой шрифт нужно добавить?
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Наклонись,-я тебе дам хороший штифт!
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Только мне кажется, что Украина распараллелилась?

В одной Украине ЗЕ грозит кулачками,
в другой собирается вести прямые переговоры с террористами, сокращать армию и заставляет слить сепарам личную инфу бойцов ВСУ.

Причем в первой это просто лапша для зебилов, а во второй это вполне реальные намерения и действия.
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это называется клинчь головного мозга порохобота.
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Это у тебя просто полная тыква лапши уже, ватник. Больше ничего не помещается.
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неверное трудно быть тупому?
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Тогда тебе пора с кем-то об этом поговорить. Но не со мной.
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у меня в башке ничего не распараллеливается, как у порохоботов.
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одна прямая извилина не может распараллелиться..))
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зачем? что тебе дураку объяснить? а сам разобраться не способен??
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Тупой ИДИОТ! Ты можешь только флудить,-и все!
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Потому, что у тебя у тебя вместо башки жопа. А головожопые не в состоянии осознать больше одного факта, который им более приятен.
Все просто.

Может "оптимизация" количества военных в подразделениях (для зебилов - подразделений столько же, но бойцов в них меньше) - это не сокращение?
Может регистрация на выборы на избирательных участках в населенных пунктах ООС - это не слив инфы о бойцах сепарам?
Или может ЗЕ не выступал за прямые переговоры с Донбабве?

Но ты ж выбираешь лапшу.
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очень много букв и мало смыла. Попробуй еще раз своими словами без дурной методички.
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Я подозревал, что для тебя это будет "слишком много букв".

Не напрягайся. Забудь. Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1294
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попробуй не параллелить мозги, может получится.
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Это сернуло животное, которое три абзаца не осилило...
Да ладно тебе. Не обижайся.
И для таких, как ты, есть место в пищевой цепочке.
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ты забыл добавть слово зебилы. шеф будет недоволен.
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Ну прости, что я забыл, что ты такое. Можешь нести это гордо вместе с тем, что у тебя вместо головы.
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Все! Пропал! Наверное бьется в эпилептическом приступе,с пеной у рта! Редко таких кретинов увидишь...
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Пересменка. Сейчас посрет в реале и вернется срать на форум. Время-деньги!!!

А он працьовытый. Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7595
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Неужели нечего ему кушать,что так позорится тут на форуме? Капец,конченый идиот.
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Ей зебилы, че в списках "слуги" нет ниодного ветерана АТО?! Зато есть клоуны, кумовья, бизнес партнеры, рыги и люди медведчука?!
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Слабенько, петики, слабенько. Больше срача.
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"Украина и Молдова против присутствия российских войск на своей территории и навязывания федерализации"
украина и молдова возможно, но не зеленский )))
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Спочатку потрібно провести референдум з цих питань, а вже потім говорити про "за" чи "проти"!
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Против!? мы ипать хотели такие идеи… пусть удавятся
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Хто ж у вас питати буде ? Санду-продукт тимчасового компромісу,чи Вова-пєрвий парєнь на сєлє,рівно до моменту призначення нового прем"єр-міністра .
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