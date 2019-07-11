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 Політика України
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Все про:відставка (521) Клімкін (1468)

 Виписатися можна, а от піти - ні, - Клімкін відреагував на відмову Ради звільнити його з посади голови МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на те, що у Верховній Раді не набралося голосів за його відставку.

Глава МЗС почув відгомони ситуації зі своєю відставкою в класичній рок-балади. Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада знову не змогла впоратися з голосуванням на підтримку моєї відставки. Слухаю музику. Кумедно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом. "You can check out anytime you like, but you can never leave..." ("Ви можете виписатися в будь-який час, але ніколи не зможете піти..."). Ну, а я у відпустці", - написав Клімкін.

Виписатися можна, а от піти - ні, - Клімкін відреагував на відмову Ради звільнити його з посади голови МЗС 01

Сьогодні Верховна Рада знову не підтримала відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. "За" проголосували лише 160 депутатів за необхідних 226.

Нагадаємо, 27 червня Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.

У відповідь Клімкін заявив, що МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом. Також міністр опублікував ноти мід РФ і України і пояснив: "Росія підготувала пастку в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі президента хтось у неї упіймався".

У підсумку, Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

Павло Клімкін 1 липня заявив, що з 3 липня йде у "політичну відпустку".

У цей час керівництво зовнішньополітичним відомством здійснює заступник міністра з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137049
 
   
 Топ коментарі
 
Учитывая то, что именно при этом министре иностранных дел мордор выкинули из G8, ПАСЕ, обложили животворящими санкциями, штрафанули Газпром на 4,5 лярда баксов, а Украине предоставили финансовую помощь на миллиарды долларов, а также Джавелины, беспилотники и контрбатарейные радары, работу этого человека оцениваю как лучшую среди всех министров иностранных дел за всю историю Украины.
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Климкин - норм пацан. За Украину!
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Клімкін вболіває за Україну, це помітно.
На противагу діям чинного очільника держави.
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Учитывая то, что именно при этом министре иностранных дел мордор выкинули из G8, ПАСЕ, обложили животворящими санкциями, штрафанули Газпром на 4,5 лярда баксов, а Украине предоставили финансовую помощь на миллиарды долларов, а также Джавелины, беспилотники и контрбатарейные радары, работу этого человека оцениваю как лучшую среди всех министров иностранных дел за всю историю Украины.
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оце так попередники напаскудили новій владі.. де тільки змогли.
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так зебилам надо было только коммуналка ... а там хоть мордор и фекальный сталагмит
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канашна, обломали шару вам порохоботам, теперь вам где то нужно искать работу


которую найти с вашими умственными способностями навряд ли возможно.
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Отож кацапы тут на этой ветке уже пригорели
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И кому ты написал? Вон читай ниже , через 3 поста.Им только вынести и посадить всех подряд. Ничего не напоминает и плюс цыфра 73%. Год так 1917.Правда забывают что потом садили всех подряд. Революционеры херовы,разрыватели шаблонов. Да самое главное еще поделить.
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Павел Климкин родился 25 декабря 1967 года в Курске. Выписаться можно, а вот уйти - нет, - Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его с должности главы МИД - Цензор.НЕТ 5634
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и шо .. нормальному пацану из курска низя пару курсков санкциями затопить??? (он уже это сдалал и не раз)
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цьому ватнику - нічого. Навіть нічого не втемяшиш. Маю досвід.
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Это нереально. Он на нем сидит. Ты думаешь Игорь руками зелей руководит?
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21 июля вынесем с вещами.
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выносители))))) мусор вынеси из квартиры для начала
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Петя паскудить новій владі скрізь, де це тільки можливо.. Мабуть таке бачення петьою шляху в ЄС та НАТО, на котрих так цинічно й брехливо спекулює петя - залишити Україну на деякий час без очільника МЗС..
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Зеля кабмин и раду в один день в отставку гнал и ничего?))))
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Невже ти вважаєш, степане , що цей демарш "коаліції потужних реформаторів" - додасть хоч один голос ПЄСу на виборах 21-го липня? Люди ж не дурні - вони все добре розуміють хто паскудить.. Як би ви тут на форумі не бились в масовій істерії та біснуванні - від того вас більше біля скриньок для голосування не стане..
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а ты дамыех шо когда проголосуеш за детей рыгов (в прислужниках уродов) - то заживешь?? и травка зеленее будет .. и зп увеличат вчетверо .. и бакс по 8???))) ... в рашке окажешься будет тебе счастье
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Нет. Они проголосуют за Зеленку у которой зашквары по три штуки каждый день.
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По порядку.
У зенаркота антогонизм к нормальным, как и у другихнаркотов. А тут ещё за формальность, за ноту, как девочка себя ведёт. На богомолец с ним работать?
Голоса песа - это их голоса. Что наработали.
Люди дурные.
Я вообще ни попкорн и смотрю вашу СН, реалити шоу.
А вот в подтверждении дебильности зебилов - ты ведь так и не ответил по сути: Зе отправлял на богомолец раду и кабмин практически одновременно. Это кто паскудил?

Пожалуйста, не отвечай. Не напрягайся, "не дурной".)))
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Все ж відповім.. Ні - запитаю.. А що ти таке потужне вживаєш?
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а осенью когда придут прислужники уродов вообще попередники как разгуляються .. да как натворят и бакс по 35 и тд ... во всех грехах зебилов же всегда порох был виноватым
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Клімкін вболіває за Україну, це помітно.
На противагу діям чинного очільника держави.
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Йому наср#ти на Україну. Він музику слухає в відпустці.
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В мене нема вiдпусток , а часом i вихідних. Я на себе працюю.
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Та все вам еще бумерангом прилетит, крысы рыгосоевые
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Всем понятно, что над Зеленским издеваются, в открытую. По- чесноку, ведь так оно и есть. Возникает вопрос: Где Папа??? Где Беня, то есть? Что, цель была замутить водичку... стравить массу людей... Я- о миллионах, если что. Так самое интересное- на это же играет и Петя! Стравить! Ну, падлы... Все, без исключения- Падлы мрачные.
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Как хорошо сказал Климкин-"Верховна Рада знову на дала собі раду.."
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Eagles он слушает в отпуске - работай давай иди.
с нормальным Президентом все могут работать, а ты с музыкантом попробуй...
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Ну, вы тут наработали так, что некуда складировать.
Сплошное перепроизводство и фонтаны изобилия.
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кто вы? я тоже в МИДе?
шо ж вы молчали до сих пор - сижу тут на лахте, копейку малую рублю,
а мне в МИД оказывается давно
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Еще одно подтверждение бесполезной парламентско-през. формы правления. Не для наших жадных папуасов она... Назначал бы всех министров президент, хоть спрос был бы. Країна У. жадібних Ублюдків.
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У одного спросили - минус Крым, плюс война.
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Павел Клімкін - перший самий дієвий і успішнійший за всю незалежну украінську історію Міністр зовнішніх справ! Ось такі міністри і невгодили новоспеченому. На кого Украіну залишаємо? Жахіття вже приходе з отямленням накоіного на виборах...
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Нічого, при совку скільки було патріотів у відсотках? І тим не менш, де тепер той "Союз"? Зараз ситуація набагато краща, ніж при совєтах, так що все буде добре
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check out означає не виписатися, а залишити готель після сплати грошей за проживання і повернення ключа від номера. (to leave a hotel after paying and returning your room key).
Виписуються з лікарні.
Клімкіну не вистачило сили дослухати цю пісню до кінця. В ній є й інші слова ...
We are just prisoners here of our own device.
Ocобливу увагу йому треба було звернути на цей уривок
Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
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check out це перевіряти або виписуватись
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Це феноменальний випадок у світовій історії - міністр не хоче працювати, а його змушують.
******* форма рабства. І, головне, де? В розвинутій демократичній країні, в якій все ще більше європейське ніж в самій Європі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиписатися можна, а от піти - ні, - Клімкін відреагував на відмову Ради звільнити його з посади голови МЗС
 
 
 
 
 
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