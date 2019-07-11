 Виписатися можна, а от піти - ні, - Клімкін відреагував на відмову Ради звільнити його з посади голови МЗС

Глава МЗС почув відгомони ситуації зі своєю відставкою в класичній рок-балади. Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада знову не змогла впоратися з голосуванням на підтримку моєї відставки. Слухаю музику. Кумедно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом. "You can check out anytime you like, but you can never leave..." ("Ви можете виписатися в будь-який час, але ніколи не зможете піти..."). Ну, а я у відпустці", - написав Клімкін.
Сьогодні Верховна Рада знову не підтримала відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. "За" проголосували лише 160 депутатів за необхідних 226.
Нагадаємо, 27 червня Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.
У відповідь Клімкін заявив, що МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом. Також міністр опублікував ноти мід РФ і України і пояснив: "Росія підготувала пастку в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі президента хтось у неї упіймався".
У підсумку, Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.
Павло Клімкін 1 липня заявив, що з 3 липня йде у "політичну відпустку".
У цей час керівництво зовнішньополітичним відомством здійснює заступник міністра з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.
которую найти с вашими умственными способностями навряд ли возможно.
У зенаркота антогонизм к нормальным, как и у другихнаркотов. А тут ещё за формальность, за ноту, как девочка себя ведёт. На богомолец с ним работать?
Голоса песа - это их голоса. Что наработали.
Люди дурные.
Я вообще ни попкорн и смотрю вашу СН, реалити шоу.
А вот в подтверждении дебильности зебилов - ты ведь так и не ответил по сути: Зе отправлял на богомолец раду и кабмин практически одновременно. Это кто паскудил?
Пожалуйста, не отвечай. Не напрягайся, "не дурной".)))
На противагу діям чинного очільника держави.
с нормальным Президентом все могут работать, а ты с музыкантом попробуй...
Сплошное перепроизводство и фонтаны изобилия.
шо ж вы молчали до сих пор - сижу тут на лахте, копейку малую рублю,
а мне в МИД оказывается давно
Це радує.
Виписуються з лікарні.
Клімкіну не вистачило сили дослухати цю пісню до кінця. В ній є й інші слова ...
We are just prisoners here of our own device.
Ocобливу увагу йому треба було звернути на цей уривок
Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
******* форма рабства. І, головне, де? В розвинутій демократичній країні, в якій все ще більше європейське ніж в самій Європі.