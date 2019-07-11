 Ми допитаємо власників прокремлівських медіа, незважаючи на їхні заяви про журналістську незалежність, - Луценко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні, розміщеному в Фейсбуці.

Луценко заявив: "Власники прокремлівських медіа протестують проти допитів у ГПУ. Прикриваються журналістською незалежністю. Не вийде.

Це моя ділянка фронту і я робитиму все, щоб за антиукраїнську діяльність наступила передбачена законом відповідальність.

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Стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) КК є підставою для допиту всіх причетних до цих брудних проросійських махінацій.



