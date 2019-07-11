 Один із керівників Волинського облфонду підтримки індивідуального будівництва на селі упіймався на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Оперативники задокументували корупційну діяльність керівництва обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі. За позачергове отримання кредиту на будівництво житлового будинку за програмою "Власний дім" вимагали від місцевого жителя хабар - 10% від загальної суми кредиту, що становить 30 тис. гривень.
Сьогодні, 11 липня, правоохоронці затримали одного з посадовців під час отримання чергової частини хабара в розмірі 7 тис. гривень.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/kriminal-idet-na-********-kiev-otdadut-opg.htm
Криминал идет на выборы: Киев отдадут ОПГ
...на 219 мажоритарном округе баллотируются сразу два выдвиженца от криминала. Оба исторически связаны со зловеще знаменитой ОПГ Савлоховых, которая держала в страхе весь Киев в 90-е. Первый - ресторатор и шоумен Николай Тищенко ( в прошлом - Коля Оболонский, бригадир из окружения упомянутой ОПГ), кандидат от "Слуги Народа". Второй - Ваган Товмасян, бизнесмен и депутат Киевсовета из фракции "Батьківщина", член известной криминальной семьи Товмасянов из Днепра, стоявшей у истоков зарождения той же преступной группировки.