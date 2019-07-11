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 Поліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті. ФОТО

За підозрою в замаху на життя начальника управління захисту економіки Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа розшукують двох молодих чоловіків. У регіоні введено план "Сирена".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в поліції Закарпаття.

Перший підозрюваний - чоловік віком до 25 років, зріст - близько 1,75 см. За даними поліцейських, він був одягнений у темні спортивні штани і синю куртку до колін. На голові у чоловіка була сива перука, а зверху - каптур. Очі були прикриті темними окулярами. На поясі у підозрюваного висіла кобура зі зброєю.

Поліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті 01

Другий підозрюваний пересувався на велосипеді. Йому теж близько 25 років, він кругловидий, був одягнений у темні штани і сіру майку. За даними поліції, міг направлятися в ужгородський мікрорайон "Новий".

Поліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті 02

Начальник Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Нацполіції Андрій Іванків їхав автомобілем на околиці міста. Коли він пригальмував на перехресті, невідомий 4 рази вистрелив по його авто.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час нападу була поранена випадкова свідок - 66-річна жінка. Вона в лікарні, її життю ніщо не загрожує.

Іванків не постраждав. У машини пошкоджено двері і крило. На Закарпатті ввели оперативний план "Сирена". Поліція відкрила провадження за ст.348 КК України - "Посягання на життя працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків". Винним загрожує від 9 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137041
 
 
 Топ коментарі
 
...был одет в темные штаны и серую майку...
Нашли!))
Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2904 Источник: https://censor.net.ua/n3137041
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А фото-роботы реально прикольные! Там, вверху, две маленькие картинки. Так мне показалось, что чувак- в буденновке! Реально! А когда про кобуру прочитал, так подумалось: ну ни хрена себе маскировочка у киллеров, в Закарпатье! Буденновка! Тока парашюта не хватает.
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Ни что не выдавало в нем преступника (с)
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там главное - орал ли кто из них "чорт, иди отсюда!" ?))
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"новые лица"... то-то вазелин требует от Кличко "отдать Киев"...
https://www.obozrevatel.com/kiyany/kriminal-idet-na-********-kiev-otdadut-opg.htm
Криминал идет на выборы: Киев отдадут ОПГ
...на 219 мажоритарном округе баллотируются сразу два выдвиженца от криминала. Оба исторически связаны со зловеще знаменитой ОПГ Савлоховых, которая держала в страхе весь Киев в 90-е. Первый - ресторатор и шоумен Николай Тищенко ( в прошлом - Коля Оболонский, бригадир из окружения упомянутой ОПГ), кандидат от "Слуги Народа". Второй - Ваган Товмасян, бизнесмен и депутат Киевсовета из фракции "Батьківщина", член известной криминальной семьи Товмасянов из Днепра, стоявшей у истоков зарождения той же преступной группировки.
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...был одет в темные штаны и серую майку...
Нашли!))
Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2904 Источник: https://censor.net.ua/n3137041
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Кому видится на этом фото майка, тому и при Порошенко - реформы
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Не треба применшувати діяльність Деміурга Поці пошлим словом реформи
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зебилы настолько слепые, что не видят под серой рубашкой - серую же футболку) Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1197
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Спасибо за комплимент Зе: он правда выглядит в 42 как 25 летний не то что Педро как дед после опохмела
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Перестарався мент зі збором коштів у передвиборчі фонди?
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Потерпілий їхав на поліцейському автомобілі чи як?Якщо ні то перекваліфікуйте статтю.
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чухонец, у тебя от бояры - не только мозги, но и пальцы перекосило)
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Жалко не пристрелили мразину мусорскую. Тренироваться надо прежде чем вершить правосудие.
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А че не говорят на какой машине ехал мусор? Боитесь ворюгу и коррупционера раскрыть?
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У меня такая- для лазерной линейки. Вот- точняк!
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Так в статті теж написано Шо кабура, але я думаю Шо пейджер
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А фото-роботы реально прикольные! Там, вверху, две маленькие картинки. Так мне показалось, что чувак- в буденновке! Реально! А когда про кобуру прочитал, так подумалось: ну ни хрена себе маскировочка у киллеров, в Закарпатье! Буденновка! Тока парашюта не хватает.
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Ни что не выдавало в нем преступника (с)
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а мне - Шурик в спальном мешке из "Кавказской пленницы" )))))
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Правая- согласен, на все 100%- он и есть. Я о левой, маленькой фотке... на первый кинутый взгляд...
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всё что нужно знать!!Второй подозреваемый передвигался на велосипеде. Источник: https://censor.net.ua/n3137041(могли бы уточнить: с булавой??или без оной??тогда картина была бы более полной!!с булавой ,,сам новоиспечённый" без оной ,,ЗЕбобик") как то так.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті. ФОТО
 
 
 
 
 
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