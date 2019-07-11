 За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок. ДОКУМЕНТ

Про це офіційно повідомила Державна фіскальна служба у відповідь на депутатський запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ESPRESO.TV.
Єдиний виробничий комплекс у Львівській області, який може виробляти сигарети в промислових масштабах – це Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика (ЛТФ). Хоча дана фабрика багато разів змінювала назву, але йдеться про виробничий комплекс у місті Винники (Львівська область).
4 липня 2019 року на даній фабриці пройшли обшуки Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань за участю Державної фіскальної служби.
Як повідомляє РБК-Україна, найбільш імовірна причина обшуків - контрабанда тютюнових виробів і несплата податків.
Офіційна інформація ДФС за кількістю проданих акцизних марок за 2016-2018 рр. підтверджує дані звинувачення. Адже виробляти і продавати сигарети без акцизних марок в Україні незаконно.
Крім того, інформація податкової побічно підтверджує результати журналістських розслідувань про махінації на Львівській тютюновій фабриці з наклеюванням акцизних марок, призначених для сигарил, на пачки з сигаретами.
Справді, в деяких місяцях 2016 і 2017 рр. ДФС фіксувала купівлю львівським підприємством акцизних марок для сигарил (код 2402 10 0000).
За підрахунками журналістів "Української правди", подібні махінації дозволяють Львівській тютюновій фабриці нелегально "економити" понад 14 грн. акцизу на кожній (!) пачці сигарет.
За підрахунками експертів, щорічний обсяг втрат держбюджету на цій тіньовій схемі становить понад 4 млрд. гривень. Це в рази перевищує обсяг акцизу, який Львівська тютюнова фабрика сплатила за попередні три роки.
Отвалите!
КУДА СМОТРЕЛО НАЛОГОВАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЕГОДНЯ ГОСЛУЖБА?
КУДА СМОТРЕЛА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ВЕДЬ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ ШЛА ОФИЦИАЛЬНО НА ЭКСПОРТ?
КУДА СМОТРЕЛО СБУ, НАБУ ГПУ НПУ-МВД И ГБР???
КУДА СМОТРЕЛО ЛЬВОВСКАЯ ОГА? РГА ДАННОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СИГАРЕТНАЯ ФАБРИКА
КУДА СМОТРЕЛ МЕСТНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ? ВЕДЬ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ДОХОДОВ ЗАНИЖЕНИЕ ЭТО МИНУС МИЛЛИОНЫ ДЕСЯТКИ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА И ТАК ДАЛЕЕ..
3 года марки не покупали.... ни у налоговой ни у прокуратуры с СБУ вопросов не было.....
100 % были плановые проверки! Можно смело сажать проверяющих!
Это ты юристу рассказываешь?
Ты в какой стране живешь недоумок?
СБУ (включаючи Київську,котра забезпечує контрабандні канали а ЄС)
Прокуратура
Міліція
Податкова
Обласна Влада.
роками..десятиліттями..
Просто поржать хочу!
Ох-ть лог цепочка!!!!!!
Шо ватан, говном изошел, а мозги и не включал!
Ну правильно - жепой думаешь!
Садового ,звичайно ,жаба дусить ,але ця годівничка -не його
Квурт своє заробив іна його місце прийшов"шустріший"... Але тепер Квурт має бабло і на мажоритарку,і в перспективі на мерську кампанію..
СМІТТЄВОГО МЕРА У ЛЬВОВІ ЗАМІНИТЬ ТЮТЮНОВИЙ.
производство не запрещено. а чьи они марки клеят, для продажи у поставщика марок, та же молдова, это никого не Иб...т.
или зеля рэкетом занялся
классно, конеШно. рэкетир с ксивой преЗЕКа и крышей начаЛника сбу
ВЕСЬ БІЗНЕС ,вся контрабанда "*********" в столиці..
І "Відкат" завжди доходить ДО ВЕРХОВНОГО...
А ще є НІЧНА ЗМІНА ,котра працює суто на контрабанду в ЄС..
ще сміло добавте лярдів 6-ть...
Апропо для інформації.. собівартість пачки сигарет -КОПіЙКИ..
рівень собівартості виробництва кокаїну..
ну или:
"Обычная уличная магия."