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Все про:акциз (45) Львів (1064) тютюн (69)

 За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок. ДОКУМЕНТ

За 2016-2018 роки жодне підприємство у Львівській області не купило жодної марки акцизного податку для виробництва сигарет (УКТ ЗЕД 2402 20 9010 та 2402 20 9020 - сигарети з фільтром і без фільтру). Але при цьому за три роки у Львівській області було вироблено майже 5 млрд. штук сигарет.

Про це офіційно повідомила Державна фіскальна служба у відповідь на депутатський запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ESPRESO.TV.

Єдиний виробничий комплекс у Львівській області, який може виробляти сигарети в промислових масштабах – це Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика (ЛТФ). Хоча дана фабрика багато разів змінювала назву, але йдеться про виробничий комплекс у місті Винники (Львівська область).

4 липня 2019 року на даній фабриці пройшли обшуки Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань за участю Державної фіскальної служби.

Як повідомляє РБК-Україна, найбільш імовірна причина обшуків - контрабанда тютюнових виробів і несплата податків.

Офіційна інформація ДФС за кількістю проданих акцизних марок за 2016-2018 рр. підтверджує дані звинувачення. Адже виробляти і продавати сигарети без акцизних марок в Україні незаконно.

Крім того, інформація податкової побічно підтверджує результати журналістських розслідувань про махінації на Львівській тютюновій фабриці з наклеюванням акцизних марок, призначених для сигарил, на пачки з сигаретами.

Справді, в деяких місяцях 2016 і 2017 рр. ДФС фіксувала купівлю львівським підприємством акцизних марок для сигарил (код 2402 10 0000).

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За підрахунками журналістів "Української правди", подібні махінації дозволяють Львівській тютюновій фабриці нелегально "економити" понад 14 грн. акцизу на кожній (!) пачці сигарет.

За підрахунками експертів, щорічний обсяг втрат держбюджету на цій тіньовій схемі становить понад 4 млрд. гривень. Це в рази перевищує обсяг акцизу, який Львівська тютюнова фабрика сплатила за попередні три роки.

За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137039
 
 
 Топ коментарі
 
100%
3 года марки не покупали.... ни у налоговой ни у прокуратуры с СБУ вопросов не было.....
100 % были плановые проверки! Можно смело сажать проверяющих!
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После выборов "крыша" у этой фабрики потекла. Ничего. Новые "ремонтники" перекроют и процесс возобновится.
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Марок нет, но цены на сигареты бешенные и никто их все етовремя не трогал. Значит кому то в карман платили. Привет Мародеру.
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Гидрант отменил акцизные марки!
Отвалите!
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Порошенко виноват... Как и в том что слуга народа все в офшорах держал и налоги не платил...
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В 2016-18 ? Та при чем тут липецкий Кнур?
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С Липецком как показало время ЗЕбилы обосрались, но то такое...
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вот с обосрались поподробнее. а то макнем вас в ваше же дерьмо.
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Я же тебе все время в твое дерьмо макаю, а ты все с большим упорством в него опять и опять лежишь, странный ты, это твой образ жизни??? Так что у тебя не так с Липецком чучело? Что не сошлось???
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читай придурок расследование наших журналистов. сам этого хотел получи убогий.
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бизнес порошенко в россии. липецкая фабрика по словам пети закрыта с начала войны и люди уволены .....на самом деле Светлана Крюкова которая ездила на фабрику в 2016г . петр лексеич кремль уже как два года напал а у вас там на фабрике работа кипит..... за 2016 г фабрика заплатила налогов в российский бюджет почти 2 миллиарда рублей. но и это еще не все заводик в крыму по ремонту корабликов .руководит тов картошкин. там вообще история очень интересная писмецо от министерства промышленности о государственной поддержке. во как. ну и тов картошкин бегал к оккупантам и просил не выпускать украинские суда . мол те не полностью оплатили ремонт. да и тов картошкин согласился на предложения о гос поддержке. петя потом говорил человек производственник от бога в моей команде картошкин..... можно еще про заводик по производству крахмала про бизнес по выращиванию зерновых про бургер кинг поговорить. журналюги у нас высший класс.
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ОДИН ПРОСТОЙ ВОПРОС За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 1360 из маленьких ПОЧЕМУШЕК!!!!
КУДА СМОТРЕЛО НАЛОГОВАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЕГОДНЯ ГОСЛУЖБА?
КУДА СМОТРЕЛА ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ВЕДЬ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ ШЛА ОФИЦИАЛЬНО НА ЭКСПОРТ?
КУДА СМОТРЕЛО СБУ, НАБУ ГПУ НПУ-МВД И ГБР???
КУДА СМОТРЕЛО ЛЬВОВСКАЯ ОГА? РГА ДАННОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СИГАРЕТНАЯ ФАБРИКА
КУДА СМОТРЕЛ МЕСТНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ? ВЕДЬ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ДОХОДОВ ЗАНИЖЕНИЕ ЭТО МИНУС МИЛЛИОНЫ ДЕСЯТКИ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА И ТАК ДАЛЕЕ..
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А куда смотрел ты??? Насколько мы все знаем что даже при таком положении дел Порошенко смог не только восстановить экономику, но и создать действующие законы при которых зеленский смог получить власть... Думай чучело и научись писать маленькими буквами...
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Господи как надоели вечные тупые кретины дауны проститутки флюгеры умный типа Барт ты канечно маладца ....но ты еще та споця...
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Так а навіщо їм ті марки? Хіба з марки сигарету скрутиш?
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После выборов "крыша" у этой фабрики потекла. Ничего. Новые "ремонтники" перекроют и процесс возобновится.
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100%
3 года марки не покупали.... ни у налоговой ни у прокуратуры с СБУ вопросов не было.....
100 % были плановые проверки! Можно смело сажать проверяющих!
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Вообщето проверки были запрещены! Так что 100% только то что ты зебилоид!
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Слышь убогий....
Это ты юристу рассказываешь?
Ты в какой стране живешь недоумок?
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зачем если и так продаются)))))))) а местная налоговая знает?????????? или доле)))))))
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какая доля, весь 100% пай сбупрокурментовсий
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У Львові з Вінницької фабрики"кормляться"

СБУ (включаючи Київську,котра забезпечує контрабандні канали а ЄС)
Прокуратура
Міліція
Податкова
Обласна Влада.
роками..десятиліттями..
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А ну ка проведи логическую цепочку каким боком туд Садовой?
Просто поржать хочу!
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Ой ржу немогу с клоуна!!!!
Ох-ть лог цепочка!!!!!!
Шо ватан, говном изошел, а мозги и не включал!
Ну правильно - жепой думаешь!
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Комусь невідомо ,що Винники - поза межею міста..

Садового ,звичайно ,жаба дусить ,але ця годівничка -не його
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Попередній власник..
Квурт своє заробив іна його місце прийшов"шустріший"... Але тепер Квурт має бабло і на мажоритарку,і в перспективі на мерську кампанію..

СМІТТЄВОГО МЕРА У ЛЬВОВІ ЗАМІНИТЬ ТЮТЮНОВИЙ.
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Ниче себе. И аж ни разу не палевно для ГФС.
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Ну не купила то и не купила. Марки на пачке сигарет есть или нет ? Они подлинные или нет ? Вот что главное
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по словам собственника Львовской табачной фабрики Григория Козловского
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який вже заявив ,що Влада знищує ПАТРІОТИЧНИЙ БІЗНЕС )))
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инфа явно однобокая.
производство не запрещено. а чьи они марки клеят, для продажи у поставщика марок, та же молдова, это никого не Иб...т.
или зеля рэкетом занялся
классно, конеШно. рэкетир с ксивой преЗЕКа и крышей начаЛника сбу
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весь запад УКРАИНЫ занимается от низов и до верхов только контробандой спиртного. сигарет, бурштыном. кругляком. авто. и другими товарами, вся жизнь контрабанда. все на джипах. все во дворцах трёхэтажных...хахахах работнички тунеядцы. одни торгаши и контрабандисты! тянут лошадьми...дельтопланами. машинами, водолазами.на себе тянут. по реке переплравляют, кротовьих нор **** нарыли через границу!.... налоги в казну платят .. ))
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заради справедливості..
ВЕСЬ БІЗНЕС ,вся контрабанда "*********" в столиці..

І "Відкат" завжди доходить ДО ВЕРХОВНОГО...
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Молодці! З гідністю дають собі раду за найважчих ринкових обставин.
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4 МЛРД в год!?!!!!!! Ну вот что им, гадам сделать? Всех причастных к этой схеме, а это не только руководство фабрики, а это, однозначно, и налоговики и прокурорские и... всех к ответу! На нары! С конфискацией!
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Не стоит слепо верить тому , что написано. Львовская табачка - это "Киев", "Марвел", "LS". Сходите в магазин и посмотрите - есть на этих сигаретах марка или нет. Вот и все.
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це лише на безакцизних марках в Україні..
А ще є НІЧНА ЗМІНА ,котра працює суто на контрабанду в ЄС..

ще сміло добавте лярдів 6-ть...

Апропо для інформації.. собівартість пачки сигарет -КОПіЙКИ..
рівень собівартості виробництва кокаїну..
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Специально посмотрела на продаваемые сигареты, ни на одной пачке нет марки. Не знаю каких они фабрик, но похоже что не только львовская такая "борзая" была при порохе. Вот вам и средства на нормальные пенсии, к примеру, это то, что нам, каждый раз, обещала барыжная власть,повышая акцизы на табачные изделия.
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Ту так заложите этот магазин). На моих сигаретах есть марка, взял у сотрудника другую марку - тоже есть.
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Марок нет, но цены на сигареты бешенные и никто их все етовремя не трогал. Значит кому то в карман платили. Привет Мародеру.
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Во веселятся ребятки - нюх вообще потеряли, по-ходу...
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Зачем покупать когда прямо на Польшу - это была не фабрика а перевалочная база под крышей барыги...
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"Ловкость рук и никакого мошенничества."
ну или:
"Обычная уличная магия."

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Интересно, а они табак в сигареты добавляют? За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок - Цензор.НЕТ 283
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Ну так рабочие всю продукцию на перекурах выкуривают. На всю зарплату и даже больше!
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Не палю,коли палив були цигарки,папиросы,трубки та сигары. Розшифруйте, що то таке "Сигарила"
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Я там жил и учился в начале девяностых,так на фабрике так воровали что и охрана не помогла и ее тогда на несколько лет закрыли.
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