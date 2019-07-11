 Понад 70 музикантів світового рівня, понтонний міст і фестивальний простір, - у Дніпрі проведуть 4 джазовий фестиваль "Джаз на Дніпрі"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організаторів фестивалю.

Цьогоріч він триватиме чотири дні, 18 і 19 липня на міських майданчиках із безкоштовним входом - це сцена "Центральна" (біля ТЦ "Пасаж"), "Фестивальна" (Фестивальний причал) і "Charisma" (Катеринославський бульвар).

Початок концертів на всіх трьох майданчиках о 18:30. А 20 і 21 липня працюватиме головна сцена, яка традиційно буде розміщуватися на Монастирському острові. Тут початок концертів також о 18:30.

Для зручності глядачів організатори готують наведення понтонного моста через річку, який буде сконструйовано спеціально до відкриття фестивалю, щоб всі охочі змогли дістатися до головної сцени на острові найкоротшим шляхом. Перед мостом треба буде пред'явити квиток/запрошення або придбати його на місці.

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"За ці роки проведення фестивалю "Джаз на Дніпрі" можна по праву вважати, що ця подія посідає гідне місце серед музичних фестивалів, які проводяться в Україні. Цього року він став частиною музичного фестивального проекту "Наш острів". Бюджетне фінансування "Джазу на Дніпрі" на 40% покривають витрати фестивалю. Це свідчить про те, що у нас потужний пул патріотичний меценатів, спонсорів, партнерів, які його підтримують", - сказав під час прес-конференції 11 липня голова правління фонду "Культурна столиця" Григорій Гельфер.

Водночас позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін зазначив: глядачів у ці чотири дні без перебільшення очікує неперевершений музичний контент.

"Місто Дніпро довело здатність генерувати цікаві, знакові події. Ми посідаємо видатне місце на світовій мапі джазових фестивалів. Джазові зірки, які приїжджають до нас, у захваті від міста, жителів, чудової локації на острові, звуку. Загалом проект "Культурна столиця", в рамках якого все це відбувається, - це той позначений шлях, до якого ми всі йдемо і з нього не звернемо", - зазначив Євген Гендін.

18 липня на сцені "Центральна" виступлять група "Dixie.Dp.Ua", квартет Романа Арчакова, квінтет Юрія Біленка, група "Кредо". 19 липня на цій локації виступатимуть "Little and" В. Марховського, Група "Funky Fresh", Олександр Любченко і квартет Ігоря Кручиненка.

Того ж дня на Фестивальному причалі джазовий настрій створюватимуть новомосковський вуличний біг-бенд, а також танцювальний флешмоб з лінді-хопу і свінгу. Також виступлять біг бенд Юрія Паламарчука, квартет Павла Сидоренка і тріо Бернда Райтера (Австрія).

Крім того, 19 липня на сцені "Charisma" гратимуть німецький дует Честера Харлана і Франца Бауера, який доповнить дніпровська піаністка Ольга Данченко, і тріо Бернда Райтера. Цьогорічний фестиваль відвідають понад 70 музикантів, джазових виконавців із понад десяти країн світу.

За словами Анни Рускевич, арт-директора фестивалю, на головній сцені концертну програму першого дня, 20 липня, відкриватиме колектив Jazz Sister Cities, потім виступатиме легендарний The Messenger Legaci, незрівнянне тріо Сайруса Честната. Хедлайнерами суботи стануть довгоочікувані The Hot Sardines.

"У другий день фестивалю, 21 липня, буде виступати київський Drum Art Big Band з програмою, присвяченою 100-річному ювілею Нета Кінга Коула. Солістами цієї програми стануть британський соул-вокаліст Tony Momrelle, французька співачка дніпровського походження Sacha Mars. Також цього дня глядачі зможуть насолодитися виступами німецьких музикантів Chester Harlan і Franz Bauer в колаборації з квінтетом "Argentum". Кульмінацією фестивалю стануть виступи квартету Елі Дегібрі (Ізраїль), неодноразового володаря Греммі Рішара Бона (Камерун-США) з програмою "Спадщина". А завершиться вечір виступом британського вокаліста Тоні Момреля", - розповіла Анна Рускевич.

Зі свого боку, піар-директор фестивалю Тетяна Дробахіна нагадала, що серед родзинок New story фестивалю стала безкоштовна фан-зона за попередньої Інтернет-реєстрації на кілька тисяч відвідувачів. Вона заповнилася дуже швидко.

"Цього року ми організували спеціальний фестивальний простір. На відвідувачів чекають різноманітні майстер-класи, вогняне шоу, виставки, сучасні інсталяції та фотозони, планета розваг для дітей. Ціни на квитки фестивалю досить лояльні, при цьому рівень зірок не поступається попереднім рокам, а іноді і вище. Наприклад, кошти, отримані за продаж квитків у VIP зону, будуть направлені на благодійність, а саме - підопічним благодійного фонду "Кіддо". Також віднині на трамвайному маршруті №1 курсує брендований джазовий трамвай, всередині якого звучать популярні джазові хіти", - додала Тетяна Дробахіна.

Також серед родзинок фестивалю - проведення освітньої лекції-бесіди "Харизма лідера" (20 липня о 12:00, Gogol hub) і лекція-розмова про життя і творчість Нета Кінга Коула, присвячена його 100-літньому ювілею (21 липня о 14:00, Gogol hub).

Крім цього, 20 і 21 липня в Дніпровській академії музики відбудуться безкоштовні майстер-класи від хедлайнерів фестивалю.

Детальна програма Міжнародного джазового фестивалю "Джаз на Дніпрі. New story" розміщена на офіційних сторінках проекту jazz-dnepr.com і в соціальних мережах Facebook і Instagram: @jazzonthednieper.