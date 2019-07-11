 Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей позов не про відновлення мене на посаді. Це позов про незалежність Антимонопольного комітету України. Від Президента України, від Уряду та від будь-якої іншої вищої посадової особи країни. Я хочу, щоб мій приклад став мотивацією для тих, хто прийде завтра працювати в АМКУ, боротися за своє право приймати рішення на користь пересічних українців, а не впливових монополістів", - зазначила Загребельська.
Вона повідомила, що найближчими днями через автоматичну систему розподілу буде визначено склад суду, який розглядатиме справу.
Термін розгляду - не більше 60 днів від дня відкриття провадження у справі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську, яка боролася з гральною мафією.
5 июля произошло негромкое, но очень показательное событие. Прямо свидетельствующее о том, что команда у власти, коллективный Зеленский, рассматривает страну исключительно как свой богом данный бизнес-проект. Свечной заводик. И Зе-команде этой нужно не эффективное управление, а просто свое. Внучата Януковича создают свою Семью и зовут дедушку.
Здравствуй, дедушка, мы тут!
Итак, 5 июля Зеленский уволил уполномоченную АМКУ Агию Загребельскую. Кроме нее, он уволил также заместителя главы комитета Андрея Вовка и еще одного уполномоченного - Валерия Полюховича.
Но знаковым является именно увольнение Загребельской. Питбуля АМКУ, ввязывавшегося в публичные схватки с ДТЭК Ахметова, Group DF Фирташа, табачным монополистом Тедис Кауфмана-Ложкина, УНЛ Третьякова и т.д. И лоббистами этих групп в самом АМКУ.
Независимых от групп влияния чиновников-альтруистов, подвижников и бессребреников в Украине, как и жизни на Марсе - нет. Но после 2014 года появилось другое разделение, так сказать, предтеча: традиционные чиновники, ориентированные на личное обогащение (хапнул-поделился-свалил) и чиновники-игроки, удовлетворяющие в первую очередь свои профессиональные амбиции, честолюбие и заинтересованные в публичном будущем.
...полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061331347505139?__tn__=K-R
План Зе по возвращению этих людей и параллельному выращиванию своего клана, собственной «Семьи», уже очевиден для бизнеса, потому что он уже столкнулся с расстановкой на бюджетные потоки людей, близких не Коломойскому или Богдану, а лично Зеленскому. Через месяц этот план будет очевиден для широкой думающей аудитории. А еще через пару месяцев - для электората.
Зачем Зеленский устраивает реванш системы Януковича и едет по рельсам, ведущим в Ростов - вопрос риторический. Прогнозируем только, что Загребельская, которую уволил Зеленский, будет одним из тех людей, которые помогут президенту достигнуть конечного пункта назначения как можно быстрее.
Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия - Петр Боднар и девушка - глава секретариата того же Парубия - Татьяна Подольская.... Отличное...романтичное место..
У меня другой вопрос: какого беса Цензор еженедельно пиарил эту... кхе-кхе... девочку в колонке "резонанс".
выстроились в колонны чтобы пойти работать в АМКУ
встречи с ним ты больше уж не жди,
Мародёров людям ну совсем не жаль -
Худшее у шайки впереди!
Ту, что папа Бе+Зе им спел,
То, что было зрадою вчера,
Инфантил успехи Зе узрел.
поддерживаете беспредельщика - беспредел придет и за вами в лица моторыл и богданов