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Все про:позов (241) суд (5276) Антимонопольний комітет (144) Загребельська (39)

 Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Звільнена Зеленським з посади державної уповноваженої АМКУ подала позовну заяву до Верховного суду про визнання неправомірним і недійсним відповідного указу президента.

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей позов не про відновлення мене на посаді. Це позов про незалежність Антимонопольного комітету України. Від Президента України, від Уряду та від будь-якої іншої вищої посадової особи країни. Я хочу, щоб мій приклад став мотивацією для тих, хто прийде завтра працювати в АМКУ, боротися за своє право приймати рішення на користь пересічних українців, а не впливових монополістів", - зазначила Загребельська.

Вона повідомила, що найближчими днями через автоматичну систему розподілу буде визначено склад суду, який розглядатиме справу.

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Термін розгляду - не більше 60 днів від дня відкриття провадження у справі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську, яка боролася з гральною мафією.

Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137034
 
   
 Топ коментарі
 
Как же все эти чинуши цепляются за любую должность. Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 9064
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Медленно корыто уплывает вдаль,
встречи с ним ты больше уж не жди,
Мародёров людям ну совсем не жаль -
Худшее у шайки впереди!
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Какой стиль, какой пафос - не за себя, за рядового украинца. Точ-точ Ирка-бляхамуха - за всех матерей против Гриценка. Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 1889
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Как же все эти чинуши цепляются за любую должность.
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и не говори! Стрибай, Вова, стрибай! Ми поаплодуємо!
Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 8301
Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 590
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Иди собирай вещи Пете на допрос. Тюрьма блиЗЕнько!
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Просто звільняти чиновників не можна, їх потрібно саджати на 15 років з конфіскацією. Ці відновлення чиновників через суд просто перетворюються на якийсь цирк! Ну звільнили тебе по-тихому, йди прожигай зароблене бабло, але ж ні, вони судяться, хочуть піару. Так дайте їм піару безкоштовного хай роками піаряться на судових засіданнях в клітках обісрані в памперсах та замотані в лікарняні ковдри! Ви самі хочете репресій і Ви їх отримаєте!
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При недомогании наслаждайся жизнью! Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ - Цензор.НЕТ 5773
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зебил, оторвись от зомбоящика, почитай умные вещи:

5 июля произошло негромкое, но очень показательное событие. Прямо свидетельствующее о том, что команда у власти, коллективный Зеленский, рассматривает страну исключительно как свой богом данный бизнес-проект. Свечной заводик. И Зе-команде этой нужно не эффективное управление, а просто свое. Внучата Януковича создают свою Семью и зовут дедушку.

Здравствуй, дедушка, мы тут!
Итак, 5 июля Зеленский уволил уполномоченную АМКУ Агию Загребельскую. Кроме нее, он уволил также заместителя главы комитета Андрея Вовка и еще одного уполномоченного - Валерия Полюховича.
Но знаковым является именно увольнение Загребельской. Питбуля АМКУ, ввязывавшегося в публичные схватки с ДТЭК Ахметова, Group DF Фирташа, табачным монополистом Тедис Кауфмана-Ложкина, УНЛ Третьякова и т.д. И лоббистами этих групп в самом АМКУ.
Независимых от групп влияния чиновников-альтруистов, подвижников и бессребреников в Украине, как и жизни на Марсе - нет. Но после 2014 года появилось другое разделение, так сказать, предтеча: традиционные чиновники, ориентированные на личное обогащение (хапнул-поделился-свалил) и чиновники-игроки, удовлетворяющие в первую очередь свои профессиональные амбиции, честолюбие и заинтересованные в публичном будущем.
...полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061331347505139?__tn__=K-R
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....Зеленский очень смешно, зато успешно разделил две аудитории: думающую и электорат. С последним хорошо получается тактически-оперативно - например, выходкой с «выйди, разбойник» в Борисполе. Как говорил Богдан Титомир, «пипл хавает». Но будет ли электорат «хавать» возвращение людей Януковича, начиная с освобождения узника региональной совести Ефремова?

План Зе по возвращению этих людей и параллельному выращиванию своего клана, собственной «Семьи», уже очевиден для бизнеса, потому что он уже столкнулся с расстановкой на бюджетные потоки людей, близких не Коломойскому или Богдану, а лично Зеленскому. Через месяц этот план будет очевиден для широкой думающей аудитории. А еще через пару месяцев - для электората.

Зачем Зеленский устраивает реванш системы Януковича и едет по рельсам, ведущим в Ростов - вопрос риторический. Прогнозируем только, что Загребельская, которую уволил Зеленский, будет одним из тех людей, которые помогут президенту достигнуть конечного пункта назначения как можно быстрее.
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Он не Зебил, а укушенный грицацевым в мозг. А это хуже бешенства и не поддаётся лечению!
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Все таки прислухайся до моїх порад: звернись до лікаря!
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Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия - Петр Боднар и девушка - глава секретариата того же Парубия - Татьяна Подольская.... Отличное...романтичное место..
Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 7350
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Эх, а соя весь день носится с этой фоткой, вопя "наркоман на крыше!".☺ Как идиоты истерят весь день. Какое же облом для соевых.😅
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"Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую. Человека, который последние годы был флагом здоровых сил Антимонопольного комитета. Которого ненавидели и Третьяков с силовиками (игровые автоматы), и Ахметов (энергетика), и Коломойский (АЗС), и соратники Труханова (Одесский порт - Евротерминал). И многие. К высшему руководству АМКУ у президента вопросов не возникло. Поскольку у вышеуказанных представителей "бизнес-элиты" проблем с этим не было никаких. Ну что ж. Яркий сигнал, что монополии в Украине будут только крепнуть, а с олигархами "будем договариваться", а не поступать с ними, как в цивилизованных странах. И воровать будут продолжать не только из бюджета, но и из карманов граждан напрямую. Известная российская формула: "Люди - это новая нефть".Источник: https://censor.net.ua/n3135889
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Какой стиль, какой пафос - не за себя, за рядового украинца. Точ-точ Ирка-бляхамуха - за всех матерей против Гриценка.
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"Так хочу пахать на благо всего украинского народа, аж кушать не могу!"
У меня другой вопрос: какого беса Цензор еженедельно пиарил эту... кхе-кхе... девочку в колонке "резонанс".
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уж слишком она поперек горла вазелину, бене и ахметову.. а значит зебилам дали команду на нее "гавкать" Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ - Цензор.НЕТ 1817
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Біографію та електронні декларації цієї "борцухі з ахметовим" добре вивчав?
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рядовые украинцы, последовав ее примеру,
выстроились в колонны чтобы пойти работать в АМКУ
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Медленно корыто уплывает вдаль,
встречи с ним ты больше уж не жди,
Мародёров людям ну совсем не жаль -
Худшее у шайки впереди!
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Но отпела песню детвора,
Ту, что папа Бе+Зе им спел,
То, что было зрадою вчера,
Инфантил успехи Зе узрел.

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странные эти зебилы. они вообще не знают про такую вещь как "правила игры"?
поддерживаете беспредельщика - беспредел придет и за вами в лица моторыл и богданов
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Туда случайные люди не попадают. Говорила то что ей велели. Надо же создовать хоч какие то илюзии кому то. За тысяч двести зарплаты.
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