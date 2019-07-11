 Зеленський надав українське громадянство черниці з Індії, яка допомагала військовослужбовцям в АТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Головного управління Державної міграційної служби.
"Указом Президента України до громадянства України прийнято Пайяппіллі Варід Ліджі як особу, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 11 липня керівник міграційної служби Закарпаття Ігор Михайлишин вручив новій громадянці нашої країни основний документ, що підтверджує громадянство, - паспорт громадянина України у формі ID-картки.
"Я ніколи не почувалася тут чужою. Бог хотів бачити мене в Україні, оскільки має плани стосовно кожного з нас. Я люблю Україну та українців", - зазначила сестра Ліджі, отримуючи ID-паспорт.
Сестра Ліджі добре відома не лише в області, а й далеко за її межами. Родом з Індії, вона 15 років тому прибула на Закарпаття з місіонерською місією. Монахиня проводить численні духовні зустрічі, молитви та духовне зцілення. Як настоятелька монастиря Згромадження Сестер Святого Йосифа де Сен-Марк Мукачівської дієцезії Римсько-Католицької Церкви, окрім духовної роботи, активно приймає участь у різноманітній громадській діяльності, спрямованій на зміцнення міжконфесійного діалогу в регіоні. Зусиллями сестри Ліджі було залучено кошти від меценатів Німеччини для відкриття при монастирі геріатричного пансіонату для опіки над самотніми літніми людьми. Щотижня від 300 до 1000 соціально незахищених людей різних віросповідань та національностей отримують підтримку при монастирі. У 2017 році сестра Ліджі організувала допомогу військовослужбовцям у зоні проведення АТО. Практично щодня на зустріч з монахинею з Павшина приходять сотні людей для зцілюючої молитви.
Очевидно, після цього - на всі посади в країні будуть призначені знайомі Володі, кварталівці, юристи Коломойського, а також родичі знайомих Володі. Вже зараз ми бачимо списки партії "слуг", і списки призначень, і бачимо, наскільки все там чесно і прозоро. Тим паче що в цій партії стільки фахівців - що просто хоч греблю гати. От ніколи так ще не було - а тут знову.
Думаю, наступний крок буде кримінальна відповідальність за АТО - за наказ захищати країну. А потім і за участь в АТО. Це ж чисте вбивство рузкоязичних! А потім - і за підтримку української армії волонтерами та населенням. Бо це ж армія "бандеровскіх карателів", так?
Економіст Олександр Охрименко, який є частим гостем на РосТВ, заявив, що парад на День Незалежності в Україні не потрібен, оскільки на нього прийдуть дві каліки.
Образливі слова на адресу українських воїнів прозвучали в ефірі телеканалу НАШ....
Ах да, еще убил более 500 бойцов ВСУ - отправив их в Иловайский котел (точнее, хотел отжать у Ахметова ЗуГРЭС и тем самым создал котел).. Но это для зебилов "чепуха"..
Дмитро Корчинський
23 хв. ·
Оксана Корчинська (координатор медицини в АТО -ООС).
Не балотується до верховної Ради.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2322401184492067/
Законы в Украине принимает ВР...
Вот ВР и приняла этот нужный закон наконец то....
Сопля должен теперь его подписать....
Сопля не подписывает....
До неї дуже багато людей їздять, хто не може мати діток. Кажуть, що допомагає.
Бо український Тризуб і Трішул (тризуб Шіви) - тут була б містика.
В будь-якому випадку респект.
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ! In The Name of Gas Mask Gauthama!
Genocide Shrines (Шрі-Ланка) - Devanation Monumentemples (2012 EP)