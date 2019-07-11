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 Політика України
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Все про:Ізраїль (307) Ляшко (692) Нетаньяху (37)

 Ляшко провів зустріч з ізраїльським прем'єром Нетаньягу в Єрусалимі

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в межах робочої поїздки в Єрусалим зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Політики обговорили питання поглиблення співпраці між двома країнами, серед яких – створення зони вільної торгівлі між Ізраїлем та Україною та залучення ізраїльських компаній до видобутку українського газу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РПЛ.

Останнє, на думку Олега Ляшка, дасть можливість значно знизити тарифи на комуналку для українців.

"Сьогодні ізраїльські компанії не можуть зайти на український ринок, бо там монополія. Якісь компанії за хабарі купують ліцензії, потім перепродають їх, а платять за цю корупцію українці. Заведення ізраїльських компаній на ринок газу в Україні дасть можливість знизити ціни на газ, створити конкуренцію, скасувати монополію корупціонерів і, як наслідок – українці будуть платити менше за комуналку", - наголосив Ляшко після зустрічі.

Співпали позиції ізраїльського та українського політиків в сфері безпеки: обидва проти будь-якого зовнішнього втручання у справи країни.

"Коли є зовнішнє втручання – військові конфлікти значно важче врегулювати. Тому для нас надзвичайно важливо відновити контроль над кордоном. Так само, як Іран підтримує палестинських терористів, росіяни постачають зброю для сепаратистів на Донбасі. Щоб зупинити війну – треба прибрати російську техніку та зброю, перекрити кордон і поставити там миротворців, а краще – наших прикордонників. Тут в Ізраїлю є чому повчитися", - розповів Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ в черговий раз підняв питання про визнання Кнесетом Ізраїлю Голодомору Геноцидом українського народу і висловив сподівання на позитивне рішення щодо цього питання.

Підсумовуючи результати зустрічі, Олег Ляшко зауважив, що Ізраїль може стати прикладом для України, як треба боротись за свою незалежність, розвивати економіку і підтримувати соціальні стандарти навіть в умовах війни.

Ляшко провів зустріч з ізраїльським премєром Нетаньягу в Єрусалимі 01
Ляшко провів зустріч з ізраїльським премєром Нетаньягу в Єрусалимі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137031
 
 
 Топ коментарі
 
А Ляшко красавчег, находясь в "рабочей" поездке в Израиле он умудряется голосовать в ВР.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=29058
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И - как КТО он там "провёл встречу"?! Он же НИКТО.
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тупорылый петух не знает английский язык..сидит с умным видом
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попросил забрать на историческую рродину бобика?
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Посмотрите на фейс Нетаньяху.Красноречивое выражение.
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тупорылый петух не знает английский язык..сидит с умным видом
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ага а отсроносая крыса не зная английского также да когда лет через НИКОГДА... возможно втретиться с тем-- с кем встретился этот петух... Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме - Цензор.НЕТ 3697
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никогда, слышите никогда не покупайте кольца кальмаров около синагоги
это не кальмары
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Ця скотиняка хоч не з вилами туди припхалась?
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Куда же еще бедному украинцу податься,конечно в Израиль, судя по руководству страны это почти соотечественники.
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а чего ж скотыняка сегодня не в сессионном зале?
а карточка его голосовала???
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Конечно голосовала
У Парубия вопросов не возникло.
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Кто такая эта петушара рыжей, дамбасячей *******, что бы проводить встречи на таком уровне???
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А Ляшко красавчег, находясь в "рабочей" поездке в Израиле он умудряется голосовать в ВР.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=29058
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Думаю если порыться, то он там не один такой окажется.
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да не спорю. там как не заседание рады, то в зале человек 150 от силы тусуется. а как начинают голосовать, то вдруг по 250-270 оказывается
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Шляшко точно був в залі, декілька разів підходив до Парубія.
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"Вечером в среду, 10 июля, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с членами делегации Верховной Рады Украины. Делегацию возглавляет депутат ВР Георгий Логвинский, председатель межпарламентской ассоциации дружбы Украины и Израиля". Так сухо и коротко сообщила пресс-служба Нетаньягу о триумфальном пребывании и переговорах Ляшко в Израиле.
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а в виде кого он там представлял украину? верховная рада сегодня уже закончила свою деятельность. в мид он не входит. партия вообще имеет нулевой рейтинг и в парламент не пройдет
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Может спонсоров ищет на всякий случай!!))
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думаю у него и самого бабла хватает. как глава фракции за 5 лет небось немало накосил)))
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Я не совсем понимаю что значит "Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине" кто то может обьяснить?
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кто то может обьяснить?/меньше знаешь кто такие Ляшко и Нетаньяха-крепче спишь.
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Легко, открывает кто-то имеющий израильский паспорт в Израиле компанию, а работает в Украине и всю прибыль выводит законно в Израиль. Это уже более легальная схема ведения бизнеса, нежели через офшор. В Украине никто деньги и имущество не держит, могут отжать.
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Я не об этом спрашивал. Но в свзяи с вашим ответом возник вопрос. Почему я не наблюдаю вообще никакой проблемы если кто-то имеющий украинский паспорт открывает в Украине компанию, а работает в Израиле и всю прибыль выводит законно в Украину?
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Речь идет о газе, это монопольный рынок в Украине, в Израиле конкурировать нужно, но с введением ЗСТ скоро появятся в Израиле украинские компании, но это вероятнее всего будет с.х. продукция, разница цен существенна, а ЗСТ убирает таможенную стену, которая в Украине вся коррумпирована. На самом деле ЗСТ очень хорошо для Украины в экономическом плане, если опять не начнут всовывать офшорные прокладки, на которых оседают все деньги, которые так нужны внутри для развития.
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это значит, что он хочет, чтобы Израиль прокинул трубу до Украины.
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Я тоже подумал об этом, год назад Израиль подписал с Грецией, Кипром и Италией соглашение на строительство самого глубоководного газопровода который соединит наши газовые месторождения с европейскими хранилищами.
Но, это скорее всего значит что Украина если и будет покупать наш газ, то уже у европейских посредников.
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Лотереи закончились, побираться поехал.
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А Ляшко не так прост как про него думают Если бы не репутация которую сформировали сми Он мог быть очень про-Украинским и эффективным президентом ( Я сейчас серьёзно это пишу )
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Ляшко провів зустріч з ізраїльським прем'єром Нетаньягу в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 6622Может, он Саре понравился? Там всем Сара заправляет. Сара Нетаньяху.
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Я, наскільки розумію, в тій делегації не Ляшко був головною дійовою особою, а Віце-Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський, народний депутат України, Народний фронт, єврей і кримський татарин за походженням...
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Таки каррроче-обрезанийо сделал и гражданство палучил, не??
🤗
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Ляжко поховаємо в глибокій могилі... Хай йому грець!!!
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Смотрите, какой довольный Ляшко на фото! Сразу видно, что переговорами удовлетворен полностью!
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Як не пригадати нашого ********* класика української літератури Леся Подервянського: " Не вір, мій сину, цьому 3,14дарасу! Конхфету ту тобі він в жопу вступить..." ("Гамлет, або феномен датського кацапізму") Нетаньягу хоч невинність свою зберіг?
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У Израиля есть газ? Или теперь жиды будут продавать украинский газ украинцам по формуле Израиль+
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Подводя итоги встречи, Олег Ляшко отметил, что Израиль может стать примером для Украины, как надо бороться за свою независимость, развивать экономику и поддерживать социальные стандарты даже в условиях войны. Источник: https://censor.net.ua/n3137031\\\\\\\\\

Так и сказал? Или все-таки "гражданский конфликт"? Ибо "Биби" вовсю обвязывается колорадками - зачем ему обижать друга Владимира? , а его президент - высерает в Раде совковую блевотину(а Ляшко даже не покинул зал в знак протеста).
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Это не монтаж какой-то ? С какой радости премьеру Израиля встречаться с украинским депутатом парламента, который скоро перестанет быть депутатом ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛяшко провів зустріч з ізраїльським прем'єром Нетаньягу в Єрусалимі
 
 
 
 
 
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