 Ляшко провів зустріч з ізраїльським прем'єром Нетаньягу в Єрусалимі

Політики обговорили питання поглиблення співпраці між двома країнами, серед яких – створення зони вільної торгівлі між Ізраїлем та Україною та залучення ізраїльських компаній до видобутку українського газу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РПЛ.

Останнє, на думку Олега Ляшка, дасть можливість значно знизити тарифи на комуналку для українців.

"Сьогодні ізраїльські компанії не можуть зайти на український ринок, бо там монополія. Якісь компанії за хабарі купують ліцензії, потім перепродають їх, а платять за цю корупцію українці. Заведення ізраїльських компаній на ринок газу в Україні дасть можливість знизити ціни на газ, створити конкуренцію, скасувати монополію корупціонерів і, як наслідок – українці будуть платити менше за комуналку", - наголосив Ляшко після зустрічі.

Співпали позиції ізраїльського та українського політиків в сфері безпеки: обидва проти будь-якого зовнішнього втручання у справи країни.

"Коли є зовнішнє втручання – військові конфлікти значно важче врегулювати. Тому для нас надзвичайно важливо відновити контроль над кордоном. Так само, як Іран підтримує палестинських терористів, росіяни постачають зброю для сепаратистів на Донбасі. Щоб зупинити війну – треба прибрати російську техніку та зброю, перекрити кордон і поставити там миротворців, а краще – наших прикордонників. Тут в Ізраїлю є чому повчитися", - розповів Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ в черговий раз підняв питання про визнання Кнесетом Ізраїлю Голодомору Геноцидом українського народу і висловив сподівання на позитивне рішення щодо цього питання.

Підсумовуючи результати зустрічі, Олег Ляшко зауважив, що Ізраїль може стати прикладом для України, як треба боротись за свою незалежність, розвивати економіку і підтримувати соціальні стандарти навіть в умовах війни.



