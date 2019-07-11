 Рада не захотіла звільняти Клімкіна з посади глави МЗС

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 160 народних депутатів.

Нагадаємо, подання на звільнення Клімкіна та призначення Пристайка Зеленський вніс на розгляд депутатів 11 червня, але Рада також провалила голосування за звільнення глави МЗС.

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