 Рада не захотіла звільняти Клімкіна з посади глави МЗС

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 160 народних депутатів.
Нагадаємо, подання на звільнення Клімкіна та призначення Пристайка Зеленський вніс на розгляд депутатів 11 червня, але Рада також провалила голосування за звільнення глави МЗС.
даже они понимают, что для их существования, должна существовать сама Украина.
А на международной арене сейчас это может сделать только Климкин!
літо..
не може бути ПОСТІЙНИЙ подвиг з боку ВР -успішні голосування при кворумі..
Кого призначено на його місце ?
Ви його добре знаєте, що розписуєтеся ?
Це саме він супроводжував блазня у закордонних поїздках ...
"Успіхи" не забарилися ...
статья о провальной,мутной,беззубой деятельности Климкина и утерянных возможностях для Украины при его министерстве.
Молодці.
Павлуша, вертайся з відпустки і працюй для України.