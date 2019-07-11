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 Політика України
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Все про:ВР (5123) Клімкін (1468)

 Рада не захотіла звільняти Клімкіна з посади глави МЗС

Верховна Рада не підтримала відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 160 народних депутатів.

Нагадаємо, подання на звільнення Клімкіна та призначення Пристайка Зеленський вніс на розгляд депутатів 11 червня, але Рада також провалила голосування за звільнення глави МЗС.

Читайте також: Комітет ВР підтримав звільнення Клімкіна та призначення Пристайка главою МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137029
 
   
 Топ коментарі
 
не путай Зе с Украиной.
Климкин работал в интересах Украины.
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Свинюку Україне пiдклали виборцi, коли нарiка обрали презiдентом
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Климкин -Герой Украины!Молодцы!
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Какими бы у нас не были продажными и вороватыми депутаты, но:
даже они понимают, что для их существования, должна существовать сама Украина.
А на международной арене сейчас это может сделать только Климкин!
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Я за те щоб за право голосувати українці платили по 5 тис. грн за бюлетень з обов"язковою декларацією, щоб "зебожілі" не могли впливати на курс держави, бо будемо петляти по колу і лити кров за політичне дибільство.
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Достатно ввести датську (якщо не помиляюсь) систему, коли право вибору мають лише прямі платники податків, а усі бюджетники, пенсіонери та піонери на виборчі дільниці не ходять.
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Це вже повна дурня Клімкін написав за'яву звільнити за власним бажаням ,до того Пристайко нормальний міністр який стоїть на державницькій і проєвропейській позиції ,а тепер два місяці без міністра МЗС.
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зрозумійте..

літо..
не може бути ПОСТІЙНИЙ подвиг з боку ВР -успішні голосування при кворумі.. Рада не захотіла звільняти Клімкіна з посади глави МЗС - Цензор.НЕТ 3635


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А якого він кинув посаду в Брюсселі і припер до зелепухи ?
Кого призначено на його місце ?
Ви його добре знаєте, що розписуєтеся ?
Це саме він супроводжував блазня у закордонних поїздках ...
"Успіхи" не забарилися ...
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https://www.obozrevatel.com/politics/ukrainu-zhdet-krupnoe-razocharovanie-yurij-shvets.htm

статья о провальной,мутной,беззубой деятельности Климкина и утерянных возможностях для Украины при его министерстве.
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Сколько из стоящих сейчас на вооружении в Бундесвере Леопардов сейчас боеспособны? Подсказка: менее 50%.
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Дуже добре.
Молодці.
Павлуша, вертайся з відпустки і працюй для України.
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ПОРОХОБОТЫ и ВСЯ СОЕВАЯ ШОБЛА: ВЫ УЖЕ СВОЕ ОТПРАЦЮВАЛИ.
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