 Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Ірини Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
"У нас немає питань, пов'язаних із тим, чи це команда президента, чи це не команда президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону він поширюватиметься на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони перебувають. А це вже питання до Верховної Ради, чи буде підтримана ця законодавча ініціатива", - сказав він, виступаючи в Раді.
Слід зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обоє раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина").
Раніше Стефанчук повідомляв, що Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації.
Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины.
Такое впечатление шо он вообще хер понимает о чём говорит.
Какие то, то же не совсем умные ллюди, счиняют всякую куйню,
дают её зачитать гаранту. Все начинают пытаться найти в этом глубокий смысл.
А сбродная команда зе уже к этому потеряла интерес и сочиняет новую очередную куйню.
И такое чуть ли не каждый день.
Вчера опоблок поехал в маскву и типа узнал номер телефона,
сегодня зеленский уже пазванил путину.
Дагаварился про амнистею
ахахаха
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!
Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
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Все ли правильно я понимаю, людей, которые прошли Майдан, ушли добровольцами на фронт, подписали ассоциацию, безвиз, получили Томос, защитили мову, подняли экономику, провели децентрализацию, ... будет люстрировать клоун который в Москве на рояле хйем играл ?
Вот нахрена вы страну просрали рыгам-малоросам? Вы вообще способны понять, че вы натворили??