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 Політика України
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Все про:люстрація (155) Стефанчук Руслан (46)

 Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук прокоментував, як буде діяти новий закон про люстрацію, якщо його ухвалить парламент.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Ірини Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"У нас немає питань, пов'язаних із тим, чи це команда президента, чи це не команда президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону він поширюватиметься на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони перебувають. А це вже питання до Верховної Ради, чи буде підтримана ця законодавча ініціатива", - сказав він, виступаючи в Раді.

Слід зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обоє раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина").

Раніше Стефанчук повідомляв, що Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації.

Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Оце вже пощастило Ігорю Валерійовичу", - Бутусов про відсутність голів ОДА серед запропонованих Зеленським під люстрацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137024
 
 
 Топ коментарі
 
Тогда в ЗЕманде вобще останутся только акробаты и клоуны. Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2937
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Кстати, там не хватает люстрации для ЦИК....но это пока, исключительно чтоб не ссориться.
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какой смысл слушать зекомандЁров? - их слова и фразы из слов - бесполезное сотрясание воздуха, тупо трансформируемое в лапшу на уши зебилов и кэш для гидранта и членов его фанклуба
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Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил люстрировать всех, кто руководил страной последние 5 лет. Тех, кто противостоял Путину и Гиркину. Кто боролся за санкции против РФ. Пока Зеленский играл **** на рояле.
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Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины. С этим уже ничего не поделаешь - народ под гипнозом. Нас ждут нелегкие времена. Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4408
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Галина Темирова


Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины.
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5829

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Зеля это говорящая голова.
Такое впечатление шо он вообще хер понимает о чём говорит.
Какие то, то же не совсем умные ллюди, счиняют всякую куйню,
дают её зачитать гаранту. Все начинают пытаться найти в этом глубокий смысл.
А сбродная команда зе уже к этому потеряла интерес и сочиняет новую очередную куйню.
И такое чуть ли не каждый день.
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Коли народ підніметься,він сам вирішить кого в сміттєвий ящик.
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Политтехнологические штучки , цель которых прирости еще % избирателей. Голимый пиар
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Дуже цікаво було би зібрати всі ці відосики від ЗЕ та офіційно направити на комплексну психіатрічну експертизу, але не в Україні, а в Німеччині або в США. Залишається лише здогадуватися, який буде діагноз. А користь в цьому полягає у тому, що для усунення ЗЕ з посади Президента тоді не треба буде ні Майдану, ні імпічменту. Просто - за станом здоров'я. Лишається тільки знайти для цього гроші. Я думаю, заради такого щастя зацікавлені люди можуть і скинутися.
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погоджуюсь що цей месидж - передвиборчий крок розрахований на не дуже розумну частину електорату. але спроба мобілізувати дурнів водночас налаштовує негативно іншу частину електорату. корупціонерів і зрадників треба притягати до відповідальності а не займатися х*рнею.
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по 1+1 сообзили - зеленский пагаварил по телефону с путином.
Вчера опоблок поехал в маскву и типа узнал номер телефона,
сегодня зеленский уже пазванил путину.

Дагаварился про амнистею

ахахаха
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В такому випадку Зе сам підпадає під його люстрацію, так, як з 2014 року мав бізнес в Росії і на російськ гроші знімав неукраїнські фільми!
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Распространяться может и будет, но будет ли применяться, нерушимый принцип украинской политики "Друзям усе, ворогам-закон" продолжает действовать.
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Стефанчук оказался отличным парнем, как я, прочим между )), и полагал. Человека, робяты, по лицу видно!
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Коротше, шановні українці! Голосуйте за
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!

Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
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Юрій Каракай‏ @karakay67 13 ч.13 часов назад

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Все ли правильно я понимаю, людей, которые прошли Майдан, ушли добровольцами на фронт, подписали ассоциацию, безвиз, получили Томос, защитили мову, подняли экономику, провели децентрализацию, ... будет люстрировать клоун который в Москве на рояле хйем играл ?
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То есть все рыги останутся в ЗекоМанде ведь люстрация распространяется только на тех кто был у власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. А портнов, клюев и остальные как и Богдан, ну который Андрей кстати не прошедший люстрации - будут при власти, я уже не говорю о лицемерии я говорю о реванше. Они собираются люстрировать всех про украински настроенных, по законам которые написал и озвучил неделю назад Портнов(!!!), а теперь слово в слово повторил Зеленский.
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2451
Вот нахрена вы страну просрали рыгам-малоросам? Вы вообще способны понять, че вы натворили??
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Питання просте , на якій підставі буде люструватись попередня влада ? . Зате що чинила опір окупанту ?. Інших підстав немає .
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Вот именно! Присоединяюсь к вопросу.
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Вовочка, астановись, дурбелик!!! Харэ факапить, шлемазл.
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ідіть в дупу ! І голобородька свого заберіть із собою.
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