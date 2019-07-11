EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Спорт
  2061  21
Все про:спорт (735) теніс (66) поразка (3) Світоліна (24)

 Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру Уїмблдон суперниці з Румунії.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1 6:3, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

З Сімоною Халеп із Румунії Світоліна раніше перетиналася в різних турнірах вже сім разів. У чотирьох поєдинках перемогу здобувала українка. Однак на кортах із трав'яним покриттям суперниці до Вімблдону не зустрічалися.

Тривалий час у світовому рейтингу тенісисток WTA Халеп посідала першу позицію, однак цього року опустилася на сьому. У Світоліної поки - восьме місце в рейтингу.

За результатами Вімблдону Світоліна має піднятися на сьому позицію, а Халеп - як мінімум на четверту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону

Фінал Вімблдону для жінок відбудеться в суботу, 13 липня.

У попередніх раундах вона вибила з турніру австралійку Дар'ю Гаврилову, росіянку Маргариту Гаспарян, представницю Греції Марію Саккарі, Петру Мартіч із Хорватії, а також Кароліну Мухову з Чехії.

Поєдинок із Сімоною Халеп став першим півфінальним поєдинком Світоліної в турнірах Великого шолома.

Крім Еліни Світоліної, в нинішньому розіграші Вімблдону взяли участь ще три українські тенісистки. Успішно з них виступила Даяна Ястремська, якій вдалося пробитися до четвертого кола. Леся Цукренко і Катерина Козлова вибули ще на першій стадії турніру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137023
 
 
 Топ коментарі
 
У Світоліной фінал Уімблдону ще попереду.
 показати весь коментар
 
Она молодец, впервые вышла в полуфинал такого турнира. Жаль что не смогла победить Халеп. Но всё равно отличное достижение!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У Світоліной фінал Уімблдону ще попереду.
 показати весь коментар
 
 
Разумеется. Но за одну минуту 13 секунд проиграть 6:1 и :6:3 это что-то Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону - Цензор.НЕТ 1. У новостного редактора ЦН явно проблемы!
 показати весь коментар
 
 
Эх хотел сегодня против неё поставить в букмекерке Она баба нормальная но нестабильная Смотрю её матчи Может поплыть на ровном месте А ещё негритоса всё время показывают который за неё болеет Он что нашу Алину чпокает?? Вот гад
 показати весь коментар
 
Нічого ... все ще попереду , і півфінал такого крутого турніра це вже велике досягнення
 показати весь коментар
 
 
проиграла по делу. сегодня Халеп была сильнее. Но все равно она большая умничка! Остается сделать пару последних шагов к вершине, надеюсь, у нее получится.
 показати весь коментар
 
Она молодец, впервые вышла в полуфинал такого турнира. Жаль что не смогла победить Халеп. Но всё равно отличное достижение!
 показати весь коментар
 
 
Поединок длился 1 минуту 13 секунд и завершился со счетом 6:1 6:3 Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона - Цензор.НЕТ 6527 что курим Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона - Цензор.НЕТ 3280 ?
 показати весь коментар
 
 
2 сета за минуту с небольшим - это нормально в нынешних реалиях.
 показати весь коментар
 
Полуфинал Уимблдона -- прекрасный результат!
 показати весь коментар
 
 
Зачем новость о том,что "не смогла"? Логичнее было бы если б "смогла".
 показати весь коментар
 
 
Для некоторых людей мечта вообще выходить на табло Уимблдона! А выход в полуфинал -мечта многих классных теннисистов! Это ОЧЕНЬ хороший результат! И по деньгам тоже,только их надо тратить со смыслом,потому что время течет,а она в состоянии выходить даже на первое место в мире,только не надо терять время!
 показати весь коментар
 
 
Меньше надо было со своим нигером шашни перед камерой постоянно крутить, а тренироваться... Глядишь и не слилась бы в полуфинале...
 показати весь коментар
 
Світоліна - чьорнильниця. Замість того, щоб стрибати на чорному прутні Монфілса, краще б тренувалась на корті.
 показати весь коментар
 
Я же сказал -посмотрим.Но 1: 6 и 3:6 -это сурово. Между прочим еще позавчера Матс Виландер (бывший выдающийся шведский теннисист) предсказал,что Халеп "просто разнесет Свитолину",-я например этому не верил и считал что у них равные шансы (наверное я все-таки не очень разбираюсь в теннисе). Свитолине нужно срочно заняться серьёзно своей игрой,и думаю,что первое,что она должна,это нанять себе хорошего психолога,что сделала Халеп пару лет назад!
 показати весь коментар
 
Самая слабая полуфиналистка Уимблдона за последние годы. Лажовая сетка, и даже здесь Гаспарян шла на победу, но увы, травма.
 показати весь коментар
 
Вообще не в кассу комментарий с мельдониевой королевой.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпортСвітоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону
 
 
 
 
 
 вгору