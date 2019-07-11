 Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1 6:3, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

З Сімоною Халеп із Румунії Світоліна раніше перетиналася в різних турнірах вже сім разів. У чотирьох поєдинках перемогу здобувала українка. Однак на кортах із трав'яним покриттям суперниці до Вімблдону не зустрічалися.

Тривалий час у світовому рейтингу тенісисток WTA Халеп посідала першу позицію, однак цього року опустилася на сьому. У Світоліної поки - восьме місце в рейтингу.

За результатами Вімблдону Світоліна має піднятися на сьому позицію, а Халеп - як мінімум на четверту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону

Фінал Вімблдону для жінок відбудеться в суботу, 13 липня.

У попередніх раундах вона вибила з турніру австралійку Дар'ю Гаврилову, росіянку Маргариту Гаспарян, представницю Греції Марію Саккарі, Петру Мартіч із Хорватії, а також Кароліну Мухову з Чехії.

Поєдинок із Сімоною Халеп став першим півфінальним поєдинком Світоліної в турнірах Великого шолома.

Крім Еліни Світоліної, в нинішньому розіграші Вімблдону взяли участь ще три українські тенісистки. Успішно з них виступила Даяна Ястремська, якій вдалося пробитися до четвертого кола. Леся Цукренко і Катерина Козлова вибули ще на першій стадії турніру.