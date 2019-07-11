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 Політика України
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Все про:Польща (1846) УПА (83) Дуда (185)

 Дуда просить Зеленського про відновлення ексгумації загиблих поляків в Україні

Дозвіл української сторони на відновлення ексгумацій польських жертв на Волині дасть можливість вшанувати пам'ять загиблих поляків і нормалізувати польсько-українські відносини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в четвер у Варшаві після покладання вінків до монументу загиблим полякам у трагічних подіях на Волині в 1943-1944 роках в рамках відзначення у Польщі "Національного дня пам’яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої" заявив президент РП Анджей Дуда.

"Аби не було злої пам’яті чи ворожості необхідним є вшанування. А умовою цього вшанування є те, щоб українська сторона погодилася на проведення ексгумацій для того, щоб можна було позначити могили, щоб нащадки знали ці місця, куди можуть поїхати, де можуть запалити лампадку, покласти квіти, помолитися, де можуть задуматися і згадати про своїх рідних. На цьому маємо будувати наші відносини на майбутнє", - підкреслив Дуда.

Він додав, що під час зустрічі у Брюсселі (4 червня - ред.) він попросив президента України Володимира Зеленського про відновлення ексгумацій польських жертв в Україні.

У поминальних заходах у Варшаві з нагоди 76-ї річниці Волинської трагедії у четвер також взяли участь посол і дипломати Посольства України в Польщі.

Як повідомлялося раніше, українсько-польські історичні відносини загострилися в квітні 2017 року. Активісти і представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.

Відразу після цього Київ заблокував проведення поляками ексгумації в Україні, наполягаючи на відновленні знищених вандалами за останні роки на півдні Польщі українських місць пам'яті. Проблема не вирішена досі. Польська сторона наполягає на розблокуванні можливості ведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні, а українська - на необхідності відновлення зруйнованих місць пам'яті.

Читайте також: Вандали осквернили пам'ятник українським повстанцям у Польщі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137021
 
 
 Топ коментарі
 
Дуда наглеет. Он же сам соглашался на договоренность - взаимное восстановление разрушенных памятников и после этого - возобновление эсгумации. Украина разрушенные польские памятники все восстановила, Польша не восстановила ни единого разрушенного памятника украинцам, погибшим от рук поляков.
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А памятник в Грушовичах и другие не восстановили..? Так отож..
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Відновіть вперед пам'ятники бійцям ОУН-УПА в себе
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Ага поляки чо-то там накопают, а потом опять кричат будут, что это пули УПА оставили дырку в черепе. Пусть лучше потребуют у ***** остатки своего самолета когда погиб их президент.
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Если говорить корректно, убитые поляки не были на момент смерти гражданами второй Речи Посполитой. С 1939 года они были гражданами СССР. В крайнем случае, они были людьми польской национальности, временно вне гражданства, проживающими на оккупированной Германией территории. А вот тема геноцида совершённого вояками УПА скользкая, ведь они сейчас как бы героями считаются.
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Вояки Армии Крайовой тоже в Польше героями считаются, а они совершали по отношению к украинцам абсолютно такой же геноцид в тоже самое время.
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Именно так. Однако, в Германии, пока, воины СС героями не являются, а они ведь осуществляли геноцид и поляков и украинцев.
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Ни воины УПА, ни воины АК считаются героями явно не за геноцид мирных жителей.
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Например, Чикатило работал много лет преподавателем. Однако, это не освобождает его от "звания" маньяка и убийцы.
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В таком случае героями нельзя считать ни одну сторону в той войне - ибо зверства творили все без исключений.
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Шо ти порівнюєш війська СС і упівців, які захищали свою землю! Трибунал у Нюрнберзі ОУН-УПА не засудив на відміну від нацистів
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Українці воювали на своїй Богом даній землі, відвойовували у ворога загарбані ворогом території
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Воевали с мирными жителями польской национальности? Ты уверен, что убийство мирных жителей польской национальности - это называется освобождение Богом данной земли?
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Ніхто з мирними поляками не воював. Їм завжди давали шанс мирно піти хоча польські колоністи на українських землях були такий самий ворог що і АК чи Батальйони хлопські. Польська курва пручалася відновленню історичної справедливості - не бажали звільнювати УКРАЇНСЬКІ території, співпрацювала і з німакам і з червоними, виказували ворогу проукраїнських жителів
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"А вот тема геноцида совершённого вояками УПА" - на самому ділі левова частка загиблих поляків була вбита загонами самооборони українських сіл. Там таке пекло творилося - інколи це було питання дня-двох - або українці спалять польське село, або поляки - українське. Напомню, що у волинській різні поляків хоч і загинуло втроє більше, але і українців було забито близько 15 тис.
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Дуда наглеет. Он же сам соглашался на договоренность - взаимное восстановление разрушенных памятников и после этого - возобновление эсгумации. Украина разрушенные польские памятники все восстановила, Польша не восстановила ни единого разрушенного памятника украинцам, погибшим от рук поляков.
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Най потомки спочатку свою повагу до України покажуть, відновивши порушене, а потім їдуть.
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А памятник в Грушовичах и другие не восстановили..? Так отож..
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Відновіть вперед пам'ятники бійцям ОУН-УПА в себе
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Они какбуд-то не сльішали условий Украиньі. Ну раз глухие - нехрен копаться в нашей земле
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДуда просить Зеленського про відновлення ексгумації загиблих поляків в Україні
 
 
 
 
 
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