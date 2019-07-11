 Дуда просить Зеленського про відновлення ексгумації загиблих поляків в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в четвер у Варшаві після покладання вінків до монументу загиблим полякам у трагічних подіях на Волині в 1943-1944 роках в рамках відзначення у Польщі "Національного дня пам’яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої" заявив президент РП Анджей Дуда.

"Аби не було злої пам’яті чи ворожості необхідним є вшанування. А умовою цього вшанування є те, щоб українська сторона погодилася на проведення ексгумацій для того, щоб можна було позначити могили, щоб нащадки знали ці місця, куди можуть поїхати, де можуть запалити лампадку, покласти квіти, помолитися, де можуть задуматися і згадати про своїх рідних. На цьому маємо будувати наші відносини на майбутнє", - підкреслив Дуда.

Він додав, що під час зустрічі у Брюсселі (4 червня - ред.) він попросив президента України Володимира Зеленського про відновлення ексгумацій польських жертв в Україні.

У поминальних заходах у Варшаві з нагоди 76-ї річниці Волинської трагедії у четвер також взяли участь посол і дипломати Посольства України в Польщі.

Як повідомлялося раніше, українсько-польські історичні відносини загострилися в квітні 2017 року. Активісти і представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.

Відразу після цього Київ заблокував проведення поляками ексгумації в Україні, наполягаючи на відновленні знищених вандалами за останні роки на півдні Польщі українських місць пам'яті. Проблема не вирішена досі. Польська сторона наполягає на розблокуванні можливості ведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні, а українська - на необхідності відновлення зруйнованих місць пам'яті.

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