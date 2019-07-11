 Під люстрацію, запропоновану Зеленським, підпадають нещодавно призначені ним же люди, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що збирається люструвати всіх керівників України в 2014-2019-му роках - Президента України, Голову Верховної Ради, Генерального прокурора, Голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств, народних депутатів України та членів Кабінету міністрів. Кумедно, але серед тих, кого зібрався люструвати президент, за його логікою, мають бути і три його соратники, яких він щойно призначив - секретар РНБО Данилюк був міністром фінансів, глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус був міністром економіки, глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв був народним депутатом", - підкреслив журналіст.
"Цей парадокс президент у виступі чомусь не пояснив. Незрозуміла взагалі фраза щодо люстрації керівництва оборонних підприємств. А з якого дива люструвати, наприклад, директора КБ "Луч" Коростельова, якщо його підприємство - прибуткове, і успішно озброює армію, і його ракети активно закуповуються за кордоном? Чи список люстрованих ще буде уточнюватися? Той, хто готував цей текст виступу Зеленському, чомусь забув внести в список люстрованих голів обласних державних адміністрацій. Напевно, на відміну від президента і Кабміну, вони ні в чому поганому не були помічені. Оце пощастило Ігорю Валерійовичу, так пощастило", - зазначив Бутусов.
Як повідомлялося раніше, команда Зеленського розробила законопроєкт, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 р обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.
Обтекай, Д))
Я же, тебя сразу в спам, не читая
чувакчувирло, розмовляє як чувирло - він недопечене чувирло і є. Пан Зеленський відірвав очі від смартфону і бачте, їздить - КРАЇНУ ПОБАЧИВ - ой-вей - чи то обурився, чи то злякався - не розбереш. Відеозвернення пана Зеленського - дитяче белькотіння про "папередників". Рівень мислення іграшки у телефончику - називається "держава у смартфоні". Тицьнув кнопочку "нові обличчя" - не працює - не знайшов кнопочки "мізки". Без включених "мізків" іграшка "держава у смартфоні" стає дуже примітивною. Пан Зеленський впевнений що можна тицьнути кнопочку "нові чиновники" - і гратися далі. А поки не знайшов кнопочку "нові чиновники" - капризулькає. А потім буде шукати кнопочки "нові лікарі", "нові вчителя", "нові бізнесмени", "нові селяни" - бо з тими, що є, іграшка не працює. Гра у "державу у смартфоні" без кнопочки "мізки" закінчується кнопочкою "нова країна" (на вибір - Панама, Ростов).
Ось іще хороша думка: https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/11/7220656/
Чи зачекаємо, колі в раді будуть сидіти Лисий, Лєнка з Юзіком та Бєніни прибиральниці і завгар з котом Яшкою?
Про парад відмовчується ...
А я чекала, що ж =наваяє=.
що люди його підтримують: сепаратисти, прихильники руського миру і його електорат. А це 65%. Дивись завтра вже патріотів які захищали від російської агресії будуть переслідувати, хоча чому завтра вже переслідують.
КОЛИ ПРИЙДУТЬ ПО МЕНЕ ? Спитають-Гдє бил в чєтирнадцатом,что дєлал ? Заберуть,будуть розбиратись-скільки мірних опочлєнцев-житєлєй унічтожил,заводов разрушил ?
Вибачте.Особисто мене такий варіант не влаштовує.Баканов з Хомчаком не врятують Вову.
Следующий этап: уволить всех генералов, воевавших за независимость Украины, лишить их воинских наград, вернуть Януковича и выплатить ему компенсацию .....