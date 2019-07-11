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 Політика України
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Все про:Зеленський (2029) люстрація (150) Бутусов Юрій (980)

 Під люстрацію, запропоновану Зеленським, підпадають нещодавно призначені ним же люди, - Бутусов

Той, хто готував цей текст виступу Зеленському, чомусь забув внести в список люстрованих голів обласних державних адміністрацій.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що збирається люструвати всіх керівників України в 2014-2019-му роках - Президента України, Голову Верховної Ради, Генерального прокурора, Голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств, народних депутатів України та членів Кабінету міністрів. Кумедно, але серед тих, кого зібрався люструвати президент, за його логікою, мають бути і три його соратники, яких він щойно призначив - секретар РНБО Данилюк був міністром фінансів, глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус був міністром економіки, глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв був народним депутатом", - підкреслив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО

"Цей парадокс президент у виступі чомусь не пояснив. Незрозуміла взагалі фраза щодо люстрації керівництва оборонних підприємств. А з якого дива люструвати, наприклад, директора КБ "Луч" Коростельова, якщо його підприємство - прибуткове, і успішно озброює армію, і його ракети активно закуповуються за кордоном? Чи список люстрованих ще буде уточнюватися? Той, хто готував цей текст виступу Зеленському, чомусь забув внести в список люстрованих голів обласних державних адміністрацій. Напевно, на відміну від президента і Кабміну, вони ні в чому поганому не були помічені. Оце пощастило Ігорю Валерійовичу, так пощастило", - зазначив Бутусов.

Як повідомлялося раніше, команда Зеленського розробила законопроєкт, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 р обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137020
 
   
 Топ коментарі
 
на сегодня мародер и к тому же тупой-это Зе. Читая его, не знаешь куда дальше занесет -в таежный, но ни как не в Европу. Зря вы так пишите, грядут нелегкие часы зеленого беспредела
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Да..
Голова ОДА і командував всіма місцевими корупційними схемами.
Але під люстрацію ця посада дивним чином не потрапляє.
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Зеля, а Медвечук не потребує Люстрації? а Бойко? а люди з твоєї команди котрі висловлюють проросійські ідеї? https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs&t=2s
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Та не, ключевое слово - придурку
Обтекай, Д))
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"Вот уж повезло Игорю Валерьевичу"/ Коломойский как радистка Кэт между Штирлицем и Центром. Связывает Зеленского с мировым правительством.Оно же Сорос, масоны, мировой еврейский капитал.Люстрировать Коломойского нельзя.
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Мне представляется,что будет поимённый список жертв люстрации.Так будет справедливо.Там должны быть и Судьи и Полиция и СБУ,Прокуратура..Конст.Суд будет стоять насмерть.
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Пане Юрію, ви справді від цього хм... Фрукта чекали іншого?
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нужно люстрировать ВСЮ СТРАНУ, ВСЕХ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ КТО В УТРОБЕ. как вариант-проще люстрировать одного этого люстратора, в Ростов или Тель Авив.
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нет это слишком хорошо для клоуна. есть статья мошенничество.. вот ему туда
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Своїм все, їншим Закон. Раніше Ростов, а на майбутнє Тель-Авів!
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"Друзям все, ворогам - закон" (с) . Нічого нового...
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я думаю, что здесь цель немного иная. нужно создать ситуацию полного абсурда и отменить этот закон в принципе.
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Сколько же тут дураков. Дуют на холодное. Беня никогда не хотел заниматься госдеятельностью, если бы его Пастор не попросил. О чем он сегодня дико жалеет.
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Ты наверное дико рад, с тобой еще общаться пытаются
Я же, тебя сразу в спам, не читая
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Держава у смартфоні - полова в голові. Якщо пан Зеленський поводиться як чувак чувирло, розмовляє як чувирло - він недопечене чувирло і є. Пан Зеленський відірвав очі від смартфону і бачте, їздить - КРАЇНУ ПОБАЧИВ - ой-вей - чи то обурився, чи то злякався - не розбереш. Відеозвернення пана Зеленського - дитяче белькотіння про "папередників". Рівень мислення іграшки у телефончику - називається "держава у смартфоні". Тицьнув кнопочку "нові обличчя" - не працює - не знайшов кнопочки "мізки". Без включених "мізків" іграшка "держава у смартфоні" стає дуже примітивною. Пан Зеленський впевнений що можна тицьнути кнопочку "нові чиновники" - і гратися далі. А поки не знайшов кнопочку "нові чиновники" - капризулькає. А потім буде шукати кнопочки "нові лікарі", "нові вчителя", "нові бізнесмени", "нові селяни" - бо з тими, що є, іграшка не працює. Гра у "державу у смартфоні" без кнопочки "мізки" закінчується кнопочкою "нова країна" (на вибір - Панама, Ростов).

Ось іще хороша думка: https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/11/7220656/
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Тут главное - утвердить принцип беспринципности. Ручное управление люстрацией. Чисто по-сталински. "Оце вже пощастило Ігорю Валерійовичу", - Бутусов про відсутність голів ОДА серед запропонованих Зеленським під люстрацію - Цензор.НЕТ 2371
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прозреет кога на затылке будут.
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люстрируют не люстрируют это ещё вопрос. но ген прокурора настойчиво потребовал откупорить есчо пару бутылок, за неимением "женитьбы фигаро"
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Хоч Бутусова й прийняли в зелений кружок, але колишній журналіст в ньому інколи вискакує.
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Чи не запізно у Юрія наступає "прозрєніє" ?
Чи зачекаємо, колі в раді будуть сидіти Лисий, Лєнка з Юзіком та Бєніни прибиральниці і завгар з котом Яшкою?
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"Оце вже пощастило Ігорю Валерійовичу", - Бутусов про відсутність голів ОДА серед запропонованих Зеленським під люстрацію - Цензор.НЕТ 6015

Про парад відмовчується ...
А я чекала, що ж =наваяє=.
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Люструй, не люструй, все равно получишь...
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Бутусов, ты был один из тех, благодаря кому это чмо на трон уселось, не тебе теперь осуждать его пожелания! вы сделали это вместе...
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А авяков что индульгенцию купил у Богдана или коломойского ? По ходу зеля таки полный дебил !
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это всего лишь , чтоб поднять тонущий рейтинг. Все прекрасно понимают, что такого закона не будет.... За то зебилов добавится в ряды зекоманды, как раз перед выборами. Это политтехнология
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Знаєте, почитав коментарі і переконався
що люди його підтримують: сепаратисти, прихильники руського миру і його електорат. А це 65%. Дивись завтра вже патріотів які захищали від російської агресії будуть переслідувати, хоча чому завтра вже переслідують.
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Коломойскій дує в вовузелу (свістопєрдєлка) всі танцюють Hava nagila venis`mecha!
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Субъект,занимающий в данный момент должность президента Украины-типичная "говорящая голова". Бездумно ретранслирует то,что ему подсовывают.
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Через два місяці після приходу до влади,зелене бидло об"являє поза законом людей,що на той час рятували державність,боролися з комуністами,регіоналами,й російською агресією.Очікувано,хоч і ударними темпами. Мене інше цікавить. Коли за побажанням рф ,в Україну інтегрують донбаську клоаку ,разом зі зруйнованими заводами,совковою бидломасою,незалежними збройними силами ,та іншим лайном.
КОЛИ ПРИЙДУТЬ ПО МЕНЕ ? Спитають-Гдє бил в чєтирнадцатом,что дєлал ? Заберуть,будуть розбиратись-скільки мірних опочлєнцев-житєлєй унічтожил,заводов разрушил ?
Вибачте.Особисто мене такий варіант не влаштовує.Баканов з Хомчаком не врятують Вову.
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Може то я не розумію, в чому заключається люстрація, але завжди думалось, що то заборона обіймати певні державні посади. Якщо то так, то може хтось скаже мені, в чому саме так круто пощастило коломойському? Він що, претендує на якусь державну посаду чи займає певну саме зараз? В чому суть того сарказму?
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Без Портнова, прям никак. А если порнов коалицию с ЖОПА блоком предложит?
"Оце вже пощастило Ігорю Валерійовичу", - Бутусов про відсутність голів ОДА серед запропонованих Зеленським під люстрацію - Цензор.НЕТ 9205
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Вот так вот ,, то была злочинной , подлежащей люстрации ,домайданная влада , а теперь такой же стала и послемайданная .. ..Дожили .
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Истерикой порохоботов доволен
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закон хорош,но должен иметь исключения.В частности,упомянутого руководителя успешного предприятия оборонпрома.Нужно уточнить список и,главное,аргументацию.Что касается Коломойского,то ему нужно запретить выезд из Украины ввиду разработки его в криминальном расследовании..
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Это только начало. После смены Рады они возьмутся за добробатов, волонтеров и в конеце концов - за сотни Майдана. Причем клоуна даже спрашивать не будут.
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А в доль дороги мертвые с косами стоять...и тишина (с)
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Надо бы дополнить закон о люстрации запретом на любые закупки товаров и услуг у фирм этих люстрированых, иначе эффекта большого не будет.
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рошен нафик люстрировать - пэпка по миру пойдёт. разутый! рыгага.
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клоуну написали - клоун прочел. он реально тупой просто
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Увы, антимайдан в действии ... Порошенко отстоял независимость Украины, а что сделал Зеленский ....
Следующий этап: уволить всех генералов, воевавших за независимость Украины, лишить их воинских наград, вернуть Януковича и выплатить ему компенсацию .....
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Отлично.При Зеле обратная связь влади и общества,заработает як ни при одном другом Президенте.Мажься зелёнкой Зеля,бо шишек наловишь немало Під люстрацію, запропоновану Зеленським, підпадають нещодавно призначені ним же люди, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2847
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПід люстрацію, запропоновану Зеленським, підпадають нещодавно призначені ним же люди, - Бутусов
 
 
 
 
 
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