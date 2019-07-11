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 Слідчий вимагав у громадянина 1000 євро за нерозслідування його шахрайських дій, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали "на гарячому" під час вимагання хабаря слідчого одного з районних підрозділів поліції Івано-Франківської області та посередника.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав тисячу євро у місцевого мешканця за невчинення процесуальних заходів при розслідуванні стосовно нього кримінального провадження за фактом шахрайства.

Співробітники СБ України задокументували отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі триста євро, які передав посередник, колишній працівник поліції. Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання другої частини хабаря у розмірі чотириста євро.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Операція проводилась спільно зі Львівським територіальним підрозділом ДБР та підрозділом внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137017
 
 
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СБУ має бути заборонено займатись корупційними кримінальними провадженнями де сума хабара чи збитків менше за 1 млн. доларів США! Ці матеріали мають передаватись в інші слідчі органи - ДБР, прокуратуру, внутрішню безпеку МВС! Витрачати час слідчих та оперативників СБУ на таку куйню має бути заборонено!
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Если это куйня то как по Вашему назвать "резонансные супер дела СБУ" типа:
-задержали мужика с 100 гр позолоченных радиодеталей деталей выпуска 60-х годов, которые во всем СНГ скупают на переплавку и только ДЛЯ СБУ это в 2019 году есть стратегическая военная продукция.
-задержали чудака который купил в Китае шпионский прибор !!!!-брелок с диктофоном и камерой за 2$. Фахивци СБУ в 2019 году в ШОКЕ, как это камера смогла поместится в брелке а не в шкафу как они привыкли, поэтому это супер крутой шпион.
-задержали бабу которая везла на электричке в рассею 3 кг болтов М8 которые её покойный муж когда то украл в колхозе, НО !!!!! ведь болты М8 есть и танке, соответственно задержали террористку.
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горбатого могила исправит... (и мошенника в том числе))))))
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