 Слідчий вимагав у громадянина 1000 євро за нерозслідування його шахрайських дій, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав тисячу євро у місцевого мешканця за невчинення процесуальних заходів при розслідуванні стосовно нього кримінального провадження за фактом шахрайства.

Співробітники СБ України задокументували отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі триста євро, які передав посередник, колишній працівник поліції. Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання другої частини хабаря у розмірі чотириста євро.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Операція проводилась спільно зі Львівським територіальним підрозділом ДБР та підрозділом внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України".