 Слідчий вимагав у громадянина 1000 євро за нерозслідування його шахрайських дій, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав тисячу євро у місцевого мешканця за невчинення процесуальних заходів при розслідуванні стосовно нього кримінального провадження за фактом шахрайства.
Співробітники СБ України задокументували отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі триста євро, які передав посередник, колишній працівник поліції. Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання другої частини хабаря у розмірі чотириста євро.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Операція проводилась спільно зі Львівським територіальним підрозділом ДБР та підрозділом внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України".
-задержали мужика с 100 гр позолоченных радиодеталей деталей выпуска 60-х годов, которые во всем СНГ скупают на переплавку и только ДЛЯ СБУ это в 2019 году есть стратегическая военная продукция.
-задержали чудака который купил в Китае шпионский прибор !!!!-брелок с диктофоном и камерой за 2$. Фахивци СБУ в 2019 году в ШОКЕ, как это камера смогла поместится в брелке а не в шкафу как они привыкли, поэтому это супер крутой шпион.
-задержали бабу которая везла на электричке в рассею 3 кг болтов М8 которые её покойный муж когда то украл в колхозе, НО !!!!! ведь болты М8 есть и танке, соответственно задержали террористку.