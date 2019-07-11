 Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти

Відповідне рішення суд ухвалив за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки й Андрія Клюєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС упродовж 2016-2018 років. Санкції ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників і їхнього найближчого оточення були продовжені в березні 2019 і залишаються в силі.

Вперше сім вказаних осіб були внесені до списку санкцій у 2014 році на підставі кримінального провадження в Україні з розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням українських державних коштів і їх незаконним переміщенням за межі України.

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"Рішення про замороження коштів стосовно цих осіб неодноразово продовжували на один рік на тій основі, що українська влада притягувала їх до кримінальної відповідальності за незаконне привласнення державних коштів або активів. Вони подали позови до Генерального суду, оскаржуючи дії (ЄС), що продовжують замороження їхніх коштів у 2016-му і 2017 роках у тому, що стосується Віктора Януковича та одного з його синів, а у 2018 році стосовно інших осіб, на тій основі, що, зокрема, Рада не виконала критеріїв включення до переліку. Згідно із сьогоднішнім рішенням, Генеральний суд підтримує дії українців, скасовуючи обмежувальні заходи, застосовані до них протягом цих періодів", - йдеться в прес-релізі суду ЄС.

Нагадаємо, 4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.

В ЄС тоді вирішили виключити зі списку санкцій екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва.

Раніше сьогодні прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган попередила, що суд ЄС може найближчим часом скасувати санкції 2016-2018 рр проти Януковича і його соратників.

"Рішення суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, що здійснюються правоохоронними органами України. Слід зазначити, що діючі санкції ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників і їхнього найближчого оточення були продовжені в березні 2019 і залишаться в силі", - зазначила вона.