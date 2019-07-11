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 Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти

Суд Європейського Союзу скасував санкції ЄС, продовжені для колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у 2016-2017 роках, а для деяких його соратників - продовжені в 2018 році.

Відповідне рішення суд ухвалив за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки й Андрія Клюєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС упродовж 2016-2018 років. Санкції ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників і їхнього найближчого оточення були продовжені в березні 2019 і залишаються в силі.

Вперше сім вказаних осіб були внесені до списку санкцій у 2014 році на підставі кримінального провадження в Україні з розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням українських державних коштів і їх незаконним переміщенням за межі України.

Читайте також: Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган

"Рішення про замороження коштів стосовно цих осіб неодноразово продовжували на один рік на тій основі, що українська влада притягувала їх до кримінальної відповідальності за незаконне привласнення державних коштів або активів. Вони подали позови до Генерального суду, оскаржуючи дії (ЄС), що продовжують замороження їхніх коштів у 2016-му і 2017 роках у тому, що стосується Віктора Януковича та одного з його синів, а у 2018 році стосовно інших осіб, на тій основі, що, зокрема, Рада не виконала критеріїв включення до переліку. Згідно із сьогоднішнім рішенням, Генеральний суд підтримує дії українців, скасовуючи обмежувальні заходи, застосовані до них протягом цих періодів", - йдеться в прес-релізі суду ЄС.

Нагадаємо, 4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.

В ЄС тоді вирішили виключити зі списку санкцій екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва.

Раніше сьогодні прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган попередила, що суд ЄС може найближчим часом скасувати санкції 2016-2018 рр проти Януковича і його соратників.

"Рішення суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, що здійснюються правоохоронними органами України. Слід зазначити, що діючі санкції ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників і їхнього найближчого оточення були продовжені в березні 2019 і залишаться в силі", - зазначила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137016
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь Зеля сможет их взять себе на работу !
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Петя, дякую!
Луценко, дякую!
А теперь оба - нах..й.
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Даже страшно представить, что с сентября-октября, когда все посты займут слуги, Порошенко начнет творить.
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Петя, дякую!
Луценко, дякую!
А теперь оба - нах..й.
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Треба ще януковича обрати Президентом ПАРЕ, щоб була "можливість діалогу". Там в ПАРЕ після повернення путіна тепер не вистачає тільки Чікатило та Джека потрошителя.
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Навпаки, це наслідки віра-мова-жопа
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жопа це розвал української церкви Філаретом, оце справді жопа і за це порошенка проклинають на 15 поколінь наперед у всіх храмах ПЦУ!
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ты хотел сказать развал коцапской церкви
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Філарет розвалює ПЦУ, в Одесі вже почались захоплення храмів ПЦУ людьми Філарета! Колишні священники ПЦУ, заборонені в служінні діючими єпископами, були призначені Філаретом управляючими майном єпархій і організовано з бандитами захоплюють храми силою, грабуючи майно церкви та вигоняючи діючих епископів ПЦУ на вулицю з приміщень єпархій. В Одесі бандити Філарета захопили центральний храм Одесько-Балтської єпархії ПЦУ - Кафедральний собор Різдва Христового по вул.Пастера 5а. Правоохоронні органи мають негайно дати оцінку діям антиукраїнських сил, які прикриваються незаконними указами "від Філарета"!
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Ну да, глава МИДа ведет уголовные дела и готовит представление в Европу Суд Евросоюза отменил старые санкции против Януковича и его соратников, санкции 2019 года продолжают действовать - Цензор.НЕТ 6893 ? Кирпичев, ты вообще с мозгами дружишь?
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ЗеБЕнины телепузики, вы сделали это вместе!
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Зе виноват, что Юга-алкаш может посадить только свою печень, и за 5 лет не смог предоставить доказательств.
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Обожрались в Европі наколотих апельсинів.
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ЗЕ-тыпил уже не знает кого обвинять в промахах ЗЕ-Нарика.
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Да они за откаты снимали аресты с имущества ПР-мародеров!🎈🎈🎈
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Фигасе... РФ в ПАСЕ вернули теперь с Якубовича санкции снимают
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Свиня Парашенко Працює не покладаючи рук (((
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и он вернется в Украину, ведь его время люстрировать не надо.
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Теперь Зеля сможет их взять себе на работу !
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Даже страшно представить, что с сентября-октября, когда все посты займут слуги, Порошенко начнет творить.
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Браво, медведчуківсько-порошенківська банда! Вас розстріляти мало!
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Зараз вата, риги та інші зебобіки від щастя обгидяться. Нарешті !!!
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Пока что хохотали только свинарчуки. Кстати при Парашенке со всех остальных уже сняли санкиции. А с кого не сняли то Парашенко сам лично снял.
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Ссилочку дай де Порошенко лічно снял.. або не зди-пи.
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То були неправильні санкції, соєві. Зе ж зараз іх відновить, чи ні? Портнова з богданом пошле пАрІшать. Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 9139
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Гниди і воші - друзі хороші, як два Вовки з вавками.
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Ну вот и здрасте. Януковощ уже последний с кого сняли санкции? А наш гениальный пгокугог Йугик Алкоголик так и не нашел даказательств для продления санкций?
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Хто дивиться сватів - той не читає. Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 2475
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даже не смешно((((((( 5 лет потужных реформ и вот результат
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каких *и таких реформ*? Перечисли мне Петины потужные рехвормы? Чур поднятие пенсий перед выборами за счет ограбления *евробляхеров* не вспоминать.
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ну так зря шолі портнов вернувся? той же портнов є автором доносів на пєцю в дбр. він же є автором озвученого закону про люстрацію. такщо скоро яник повернеться з кілею
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все это связано-просто не стрелять, повстанцы, ПАСЕ, разведение войск,люстрация каденции Порошенко , экономическая поддержка лугадону и кацапский язык -все это к подготовке к разговору с Путиным, а дольше и дураку ясно.
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Цього захотів нарід. Подяка зебобікам.
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зеля неспособен договариваться за санкции, он с куйлом хочет дружить и дагавариваца
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зеля пустил все на самотек и жрет шаурму в опенспейсе, вот и результат
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Поздравляю ЗЕ-тыпилы:
Вы сделали это ВМЕСТЕ!

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Ось результат роботи горе прокурора без освіти і всієї влади ,що до нинішньої влади то їх це навіть тішить все це "попередники" ,а все це проглядаєтся як промоскуовський реванш ,повірили в Голобородька і маєш один провал за іншим .
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ЗЕ-тыпил. А при чем тут санкции к прокурору?
Или ты знакомое слово "суд" услышал и на него среагировал?
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Ти хоч розумієш що пишеш ?-неук ,я такий зебіл як і порохобот я голосував проти обидвох їх .
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Против обоих?
Хорошо, извиняюсь, я ошибся.
Значит ты просто: тыпил, БЕЗ приставки "зе".
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Послухай дурню мені не цікаво з тобою вести дикусію ,ти занадто тупа істота .
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А ты разве ведешь дискуссию?
Ты просто оправдываешься.
Так и не ответил на вопрос: какое отношение гон-прокурор имеет к санкциям?
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Ну что *******, расскажите сколько там геиальный пгокугог Йугик Луценко вернул в бюджет Украины денег украденных Януковощем? Целых 5 тыщ? Зато за все заплатят евробляхеры правда же?
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просто в ЕС устали от бесконечного потока соевой лапши на ушах. Требовали ввести санкции против Проффесора ? Они ввели санкции. Почему тогда за 5 лет не вернули ни копейки из украденного ?
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"Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и останутся в силе"Источник:https://censor.net.ua/n3137016

Снять санкции за прошлые годы, но оставить в текущем году.
Европейская толерантность в Правах Человека. Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 6368
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Процесс пошёл. На очереди - введение санкций против Рошенки
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Вот что значит голосовать за луценка без юридического образования и ставить его на такую важную должность, и к чему это все приводит. Нулевка, и лузер.
Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 147
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короче не забывайте опускать "уши" на шапках и завязывать их под подбородком.
женщинам сложнее в етом плане, конечно...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСуд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти
 
 
 
 
 
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