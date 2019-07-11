 Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві

Про це президент РФ Володимир Путін заявив, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського провести зустріч за участю лідерів ФРН, Франції, США і Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, зокрема від розширення "нормандського формату"", - сказав Путін.
"Але, по-перше, цей "нормандський формат" і зустріч на вищому рівні повинні бути добре підготовлені, це очевидна річ", - сказав він.
"По-друге, більш-менш про щось можна буде говорити після остаточного формування нового уряду України і проведення виборів до парламенту країни", - продовжив президент РФ.
"По-третє, я не знаю, як реагують [на це запрошення] інші учасники запропонованого формату, - додав Путін. - Американська адміністрація як реагує? Ми не знаємо. Як реагують Німеччина, Франція? Це все питання, які підлягають опрацюванню".
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату" в Мінську, де проходять засідання Тристоронньої контактної групи.
"Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - сказав Зеленський у своєму зверненні.
Також Зеленський підкреслив, що Україна не відмовляється від жодних дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.
печально, но.... Украина по ходу таки единственная страна в Мире, которая ведет переговоры с террористами и готова переписать свою Конституцию под их требования
а не тягати з кремльовських сайтів, і постити тут карикатури на нього.
Де ж ми ще таких опозиціонерів знайдемо? Вони ще до офіційного оголошення результатів виборів 10 днів галасували, чому Зеленський не знизив тарифи. І всім стало зрозуміло, що зниження тарифів вимагають клоуни. Зеленський може нічого й не робити.
Крім того, їм здалося дотепним питати у не інаугурованого Президента, де кінець епохи бідності. Хоча самі вони три місяці усіх запевняли, що ніякої бідності немає. Ну, хіба не феєричний самозашквар?
Потім вони вимагали від Зеленського відповісти на роздачу російських паспортів на Донбасі. Зеленський відповів, але вони все одно волають, що Зеленський досі не відповів. І всім зрозуміло, що опозиціонери - клоуни.
Далі вони здійняли галас, що Зеленський у Бодрумі смажив шашлики з німецьким політиком Грегором Гізі, хоча чоловіку на фото десь під 50, а Гізі - за 70. І найкумедніше, що цей галас здійняв голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, який мав би знати Гізі в обличчя. Цей же нардеп до того називав Зеленського наркоманом, хоча його самого польські прикордонники затримували із голландською "травичкою". І кому тепер не ясно, що вони - базарні бабки-пліткарки та клоуни, а можливо, й любителі "травички"?
Вони почали верещати, чому Зеленський не пішов до храму на Великдень (хоча самі теж не ходять - див. вище). І новообраний нокаутував їх, порадивши шукати у церкві не царя, а Бога.
І навіть руку не дав поцілувати. Люмпен-пролетарій криворізький, одним словом. І кому тепер не зрозуміло, що вони - фарисеї, лицеміри?
Вони знову й знову, як мишки з мультфільму про кота Леопольда, волають: "Леопольд, выходи. Выходи, подлый трус!" А потім так само, як на стадіоні, де їх було втричі більше, вигрібають, але нічому не вчаться і починають все спочатку. Мишки плакали, кололися, але все одно продовжували їсти кактус.
Ви ж розумієте, що замість них опозицією можуть стати справжні інтелектуали. А так Президенту Зеленському можна бути спокійним. Цим народ не вже пробачить ані зневаги, ані клоунади.
🤣🤣
Это простая операция прикрытия.
Бойко - мы готовы подписать с рузьге контракт на поставку газа в августе
Зелупенфюррер: -Йя готов люстрировать всех, кто обидел Московию
Кортежи.
Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут.
При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России.
Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа.
Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов
У демократичному світі новообраному президенту дають 100 днів після інавгурації, під час яких його не прийнято критикувати.
Проте в демократичному світі президенти не починають з першого ж дня порушувати закони, руйнувати інституції всередині країни і підривати її авторитет у світі. А саме це робить Володимир Зеленський, який стрімко вибудовує антидемократичний і антиукраїнський режим. Частину руйнівної роботи робить сам Зеленський. Частину - суди, значний вплив на які має тандем у складі давніх друзів і партнерів - соратника Януковича Портнова і глави адміністрації президента Богдана.
Ми наводимо 50 подій із перших 50 днів президентства Зеленського, які стали поразками для української демократії та державності.
1. В інавгураційній промові, яка для іноземних дипломатів та західної преси є орієнтиром політики нової влади, президент Зеленський ні разу не вжив слово «Росія» і тим більше не назвав Росію агресором. Він також ні разу не вжив слів «Європейський Союз» чи абревіатуру ЄС.
За словами головного дипломата Павла Клімкіна, «після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики».
Україна стрімко втрачає набуту за останні роки суб'єктніть, інші держави вирішують питання України за її спиною.
Далі --> https://ibigdan.livejournal.com/23916361.html
На "112 каналі", який за даними журналістських розслідувань, належить куму президента РФ Путіна Віктору Медведчуку, покажуть фільм "Україна в огні" від російських пропагандистів американського режисера Олівера Стоуна про війну на Донбасі. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Попередньо фільм вийде 13 або 16 липня, до парламентських виборів, а не після літа, як анонсувалося раніше.
Так, у фільмі розповідається про події в Україні устами фашиста Путіна і його кума Віктора Медведчука. У картині Стоун проводить інтерв'ю з агресором Путіним і українофобом та гебистським агентом Віктором Медведчуком.
Стоун і Лопатьонок вже вдруге намагаються документально інтерпретувати події в Україні від 2014 року на свій лад, тобто дотримуючись версії країни-агерсора і Кремля та сповідників конспірологічних теорій. 2016 року був представлений перший фільм «Україна у вогні» про експрезидента Віктора Януковича та змовницьку версію про нібито причетність американських спецслужб до подій на Майдані в Києві.
Відомий продюсер і сценарист Олівер Стоун давно відомий прихильністю до диктаторів і антиамериканським поглядам.
Посмотрим, как это у него выйдет, в связи с нарастанием технологических угроз, техногенных катастроф, стремительно растущего дефицита бюджета и социальной напряжённости в Рашке. Кстати, затонувшая подлодка "Комсомолец", лежащая на дне в Норвежском море, начала жутко фонить. Фон уже превысил природный в 10000 раз - норвежцы на днях взяли пробы... Подлодка совковая, но ведь Рашка взяла на себя финансовую ответственность за сдохший совок и его проблемы. Утилизация подлодки будет стоить неимоверных, колоссальных денег...
***** чешет репу...
Он ... укриття на ЧАЕС, усім миром будували.
Потом про "новый парламент".
Теперь поет про "новое правительство".
Когда он прямо скажет, что ему нужен "новый рабский народ"?!!
а дурне і зелене, несамостійне в рішеннях хутко погодиться.
воно вже для того все робить, мир на дамбасі за рахунок життів наших військових облаштовує..
Как видим, услышал.
И еще много чего говорили порохоботы: доллар поднимется до сорока, экономика сразу же рухнет, путин нападет,- если мы не выберем порошенко. Чуть не договорились до того, что и солнце по той же причине не взойдет.
Брехуны, как и их хозяин.