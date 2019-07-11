 Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві

Про це президент РФ Володимир Путін заявив, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського провести зустріч за участю лідерів ФРН, Франції, США і Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, зокрема від розширення "нормандського формату"", - сказав Путін.

"Але, по-перше, цей "нормандський формат" і зустріч на вищому рівні повинні бути добре підготовлені, це очевидна річ", - сказав він.

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"По-друге, більш-менш про щось можна буде говорити після остаточного формування нового уряду України і проведення виборів до парламенту країни", - продовжив президент РФ.

"По-третє, я не знаю, як реагують [на це запрошення] інші учасники запропонованого формату, - додав Путін. - Американська адміністрація як реагує? Ми не знаємо. Як реагують Німеччина, Франція? Це все питання, які підлягають опрацюванню".

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату" в Мінську, де проходять засідання Тристоронньої контактної групи.

"Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Також Зеленський підкреслив, що Україна не відмовляється від жодних дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.