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 Політика України
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Все про:аудит (129) Укроборонпром (465) Абромавичус (62)

 Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус

Новообраний глава НР Держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус очікує, що міжнародний фінансовий аудит підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" може бути розпочато вже у вересні.

Як повідомила прес-служба держконцерну в четвер, ці оцінки було оприлюднено в під час засідання оновленого складу наглядової ради ДК "Укробронпром", яка обрала Абромавичуса новим главою НР, у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що за останні декілька років "Укроборонпром" здійснив низку успішних кроків у сфері реформування. Але деякі наші державні компанії зробили більше. Тому в нас є багато завдань, які ми маємо виконати якнайшвидше. І одне з найбільш пріоритетних з них – проведення аудиту "Укроборонпрому", – заявив Абромавичус.

Враховуючи обмежені кошти, що були виділені Кабінетом Міністрів України, та необхідність здійснення оперативного аналізу діяльності "Укроборонпрому", Наглядовою радою ухвалено рішення провести міжнародний аудит фінансової діяльності всіх підприємств Концерну за 2018-2019 роки.

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Вибір аудитора планується забезпечити в рамках нового відкритого тендера на електронному майданчику ProZorro.

Очолить тендерний комітет голова НР "Укроборонпрому" Абромавичус.

Згідно з оприлюдненими під час засідання оцінками наглядової ради, підведення підсумків тендеру і початок міжнародного аудиту намічено на вересень, проведення аудиту займе шість-дев'ять місяців.

За підсумками фінансового аудиту планується проведення стратегічного аудиту і аудиту корпоративного управління "Укроборонпрому". Витрати на їх проведення планується передбачити в проекті держбюджету на 2020 рік.

За пропозицією Абромавичуса під час наступного засідання НС "Укроборонпрому" планується розглянути питання проведення forensik-аудиту підприємств держконцерну.

Як повідомила прес-служба в ході засідання наглядової ради глава "Укроборонпрому" Павло Букін поінформував про основні результати реформування держконцерну в 2018-2019 роках.

У роботі засідання взяли участь керівництво Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (Нако), представники посольства США в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137011
 
 
 Топ коментарі
 
Абрамавичус розслабся, тебя завтра люстрируют как представителя "злочинной майданной власти."

ПреЗедент сказал!
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Треба заборонити покидати Україну всім фігурантам вже зараз.
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Короч всех предупредили. Кому нужно - тот пересидит на Панаме, как это сделал один бывший кандидат в президенты...
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Это вы их специально предупреждаете,чтобы они успели зачистить все свои крадижки?!
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Это надо было сделать еще вчера- а до 21 люди должны были знать КТО ЕСТЬ КТО,и кто довел до такого..
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Ну и когда вы на "ЦН" нарисовались, такой грамотный? Что проблемы Украины кацапским тролям спать не дают? Или другого заработка нет? так Пригожин не вечен
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Заерзали задницы от слова АУДИТ? СВЫНАРЧУКАМ и компании не долго осталось..
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Ты ДУРАК. Укроборонпром это составная часть военного потенциала Украины. Уверен, что среди аудиторов не будет агентов ГРУ или ФСБ? Или тебе, зебилу, напомнит, сколько стоила Украине, фейковая история с "Кольчугами"?
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На 1000% с тобой согласен!!!!!!!!!!! Шпионская операция под названием "Аудит" специально делается по запросу из Москвы и ГРУ РФ!!!!!!!Ведь даже если "свинарчуки",согласно схемам и бигусинфо,украли 200 млн грн.....то из за такой СМЕШНОЙ суммы проводить всеукраинский шмон в оборонке нет особого смысла!!!!!Так как например только на перевоз столов и штор(из администрации в офис президента) Зе команда потратит 300 млн.грн!!!!!!!!!А так получается люди москвы и затормозят развитие укроборонпрома и узнают о новых образцах вооружения!!!!
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Кстати , рванина, ты значение слова аудит знаешь. Похоже, что нет. Почитай ватную вики, а потом пасть реззевать будешь
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Ущербный- клюв вместе со СВынарчуками откроешь на лагере..
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Да, Моська, знать она сильна
Коль лает на слона...
Ублюдок, тебя спросили с какой ты Кацапетии на ЦН прихилял. мырка мокшанская, чтобы свою вонючую пасть раскрывать?
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Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко Они грозят забастовками и пикетами у здания администрации президента России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
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Так подддержи их!!
Нах нам ты херню постишь?
😁
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Хорошо ,будет у пэти время насушить сухарей ! Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус - Цензор.НЕТ 5480
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Абрамавичус розслабся, тебя завтра люстрируют как представителя "злочинной майданной власти."

ПреЗедент сказал!
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докатились... Укроборонпром будут инспектировать иностранцы . Неужели у 73% Зе-команды не нашлось НИ ОДНОГО честного специалиста . . Это позор Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус - Цензор.НЕТ 4844!
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порохофил, а если бы не было иностранцев, ты бы написал: это гибридный реванш устроенный ахентами кремлб.. и по сценарию пукина!!! Зе несправедливо посадил Парашенко............................
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еще одно чмо вылезло Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус - Цензор.НЕТ 8820 Откель тебе, зебилу знать что я напишу? Соси члямбур кури бамбук, белогорячный
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Как вернуть Украине $5 миллиардов, украденных Порошенко - The Washington Times
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"Экономика от Пророка" Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус - Цензор.НЕТ 4000 Автор- Александр ОНИЩЕНКО . Та ти шо...? Ну, раз сам оніщенко сказав, тоді... Чому ви такі брехливо-убогі? Фу Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус - Цензор.НЕТ 1635
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Знудило тебе,🐷ботику??
Це добре!
😁
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Я ж нормальна людина. Це тебе вато від лайна не нудить, ти ним харчуєшся Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус - Цензор.НЕТ 7293 Жери далі
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🐷боти нормальні??Ааа-Ылита...
🤣🤣🤣
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свиноферму хотят превратить в заведение по выращиванию страусов и высидке страусиных яиц
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Аудит Укроборонпрому, між іншим, замовила ще попередня команда РНБО Порошенка-Турчинова. Принаймі, вони оголосили і провели конкурс (тендер) на визначення аудитора та оплату його послуг. Передбачили в держбюджеті відповідні кошти...

Але: Абромавічус чомуь про цей факт змовчав...
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Треба заборонити покидати Україну всім фігурантам вже зараз.
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ВаЗЕлин свинарчуков обещал посадить. Посадил? Должности их корешам дал, и посадил себе на коленки.
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Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус

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Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус - Цензор.НЕТ 7835
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПроведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус
 
 
 
 
 
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