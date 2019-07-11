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Все про:Коломойський (465) НБУ (457) суд (5276)

 Суд відкрив справу за позовом НБУ про стягнення з Коломойського майже 5 млрд грн

Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовами Національного банку до ексакціонера Приватбанку Ігоря Коломойського. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які надавалися ПриватБанку в 2008-2015 роках.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовами Національного банку до ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які надавались ПриватБанку в 2008-2015 рр. Відповідні позови були подані Національним банком ще рік тому, у червні 2018 року. Однак суд першої інстанції, а згодом і апеляційної інстанції відмовили у відкритті проваджень", - йдеться в повідомленні.

Не погоджуючись з рішеннями судів, Національний банк подав касаційні скарги. У березні 2019 року Велика Палата Верховного Суду задовольнила скарги НБУ та направила справи на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області. Національний банк очікує призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансуванням.

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Суд відкрив справу за позовом НБУ про стягнення з Коломойського майже 5 млрд грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137010
 
   
 Топ коментарі
 
да нет не ЗАКРОЕТ ТАМ В ИСКАХ НБУ ИМЕЮТСЯ документы Минфина США и ФБР.. так что скоро Бене вовсе дальше Воркуты то и низзя будет драпать... воно падаль будт стараться руками Зедебила развалить Укрину.. это да..будет и очень стараться... но хрен ему с кумысом..а не Украину...
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Бабушку зебилов приземлили
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Держава докапіталізувала Приватбанк після націоналізації на 160 млрд. грн, які були вкрадені. Тобто виходить Коломойський вкрав тільки 5 млрд грн? А хто вкрав 155 млрд. грн? Тимчасова адміністрація НБУ, яка була введена в Приватбанк порошенком? Тобто порошенко вкрав більшу частину грошей, я правильно розумію?
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это проба пера..5 млрд накатать процесс а потом по лекалам впаливать общая сумма активом вывезенных Беней с 2008 года до Национализации Привата равна 480 млрд долларов США.... почти 340 млрд вложены в недвижимость США акции и ценные бумаги...
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Как открыл так и закроет, у бени закончилась эпоха бедности
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да нет не ЗАКРОЕТ ТАМ В ИСКАХ НБУ ИМЕЮТСЯ документы Минфина США и ФБР.. так что скоро Бене вовсе дальше Воркуты то и низзя будет драпать... воно падаль будт стараться руками Зедебила развалить Укрину.. это да..будет и очень стараться... но хрен ему с кумысом..а не Украину...
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Интересно девки пляшут. И что Беня будет платить ?
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Беня скорее вернет в президенты Пороха, чем будет платить
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Пока существует Киевский окружной, Игоря Валерьевича мало волнует Хозсуд Днепропетровской области
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яяя а причем Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн - Цензор.НЕТ 7553 тут Киев если ЮРАДРЕС ПРИВАТА ДНЕПР..... Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн - Цензор.НЕТ 9921
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ой я вас умоляю... шо там за суд? кофе выпить не с кем))))
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Так, барышевский суд завтра ликвидирует этот НБУ к такой матери.
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Интересная история, хотели отжать банк с баблом, ничего не вышло, теперь виноват тот у которого отжимали.
Может все таки наказывать тех, кто отжимал.
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Зеленский заговаривает это разными люстрациями, что впринципе невозможно. Но пипл хавает.
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это еще неизвестно кто кому должен, однозначно нбу должен каломойше еще лярдов десять
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"Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн" - эту мразь, Беню мародёра надо грузить по полной, по закону, никаких скидок, а то говорили, что он адекватный патриот Украины, но оказалось, что эта свинья патриот бабла, ничего святого для этого афериста на существует, забрать всё наворованное бабло и выгнать нах.. с Украины.
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Это ж сколько за "справедливый" приговор судьи с Бени запросят?
Аж подумать страшно!
После гуманного приговора - все судьи включая апеляционных сразу в список Украинского Форбс!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд відкрив справу за позовом НБУ про стягнення з Коломойського майже 5 млрд грн
 
 
 
 
 
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